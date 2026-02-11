Hà Nội

Ngắm rau củ được hô biến thành cây cảnh độc lạ chơi Tết

Kinh doanh

Ngắm rau củ được hô biến thành cây cảnh độc lạ chơi Tết

Bên cạnh các loại đào, mai, quất...truyền thống, thị trường Tết còn có sự xuất hiện những cây cảnh chơi Tết độc đáo từ các loại rau củ.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại chợ hoa Lạc Long Quân (Hà Nội), những chậu rau cải xanh mướt, được "lên đời" thành cây cảnh lạ mắt. Ảnh: Công Hiếu/VTCNews
Rau cải trồng trong đất hữu cơ giàu dinh dưỡng. Khi đạt chiều cao khoảng 30-50cm, cây rau cải được chuyển sang chậu sứ hoặc nhựa cao cấp để đảm bảo tính thẩm mỹ. Ảnh: Công Hiếu/VTCNews
Với mức giá từ 30.000 - 60.000 đồng, những chậu rau cảnh này được cho là rất rẻ với mặt hàng cây cảnh Tết. Ảnh: Công Hiếu/VTCNews
Cải kale với màu sắc bắt mắt, được nhiều chị em yêu thích. Ảnh: Hachi Nông Nghiệp
Củ cải đưa lên chậu thành cây cảnh chưng trong nhà dịp Tết. Ảnh: Báo Tây Ninh
Những chậu cà chua lùn được nhiều bà nội trợ lựa chọn để trang trí nhà. Ảnh: Suckhoedoisong
Cây ngô trồng chậu chưng Tết với mong muốn năm mới đạt nhiều thắng lợi, trĩu vàng bội thu. Ảnh: Vuonsaigon
Ớt kiểng xinh xắn, tạo cho gia đình cảm giác ngon miệng nếu được bày gần bàn ăn, hay bên cửa sổ. Ảnh: Vuonsaigon
Súp lơ cũng có thể đưa lên chậu làm cảnh. Ảnh: Facebook
Gừng bonsai giống như một tác phẩm nghệ thuật lạ mắt. Ảnh: Facebook
