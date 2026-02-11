Hà Nội

Bản sắc độc nhất vô nhị của tộc người sống ở nơi mát mẻ nhất Ấn Độ

Kho tri thức

Bản sắc độc nhất vô nhị của tộc người sống ở nơi mát mẻ nhất Ấn Độ

Tộc người Toda là một cộng đồng bản địa nhỏ bé nhưng độc đáo, sinh sống biệt lập trên cao nguyên Nilgiri ở miền nam Ấn Độ.

T.B (tổng hợp)
Số dân rất ít nhưng bản sắc rõ nét. Người Toda chỉ có vài nghìn người, được xem là một trong những tộc người thiểu số ít dân nhất Ấn Độ, song họ vẫn gìn giữ được ngôn ngữ, phong tục và lối sống riêng biệt qua nhiều thế kỷ. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống trên cao nguyên Nilgiri mát lạnh. Người Toda cư trú chủ yếu ở độ cao trên 2.000 mét, nơi khí hậu mát mẻ quanh năm, khác biệt rõ rệt so với hình ảnh Ấn Độ nhiệt đới quen thuộc. Ảnh: Pinterest.
Gắn bó sâu sắc với trâu nước. Trong văn hóa Toda, trâu nước giữ vị trí linh thiêng, không chỉ là nguồn sinh kế mà còn gắn với nghi lễ tôn giáo, thần thoại và địa vị xã hội của mỗi gia đình. Ảnh: Pinterest.
Nhà ở hình bán nguyệt độc đáo. Người Toda sống trong những túp nhà nhỏ gọi là “mund”, có mái vòm cong như nửa thùng rượu, được làm từ tre, gỗ và cỏ, rất phù hợp với khí hậu vùng cao nguyên. Ảnh: Pinterest.
Trang phục thêu tay nổi bật. Trang phục truyền thống của người Toda là tấm choàng trắng với hoa văn đỏ và đen được thêu thủ công, mang tính biểu tượng cao và thường xuất hiện trong các dịp lễ nghi quan trọng. Ảnh: Pinterest.
Tín ngưỡng mang màu sắc riêng biệt. Niềm tin tôn giáo của người Toda xoay quanh việc thờ trâu, các ngọn đồi thiêng và những vị thần bản địa, tạo nên một hệ thống tín ngưỡng khác hẳn với Ấn Độ giáo phổ biến xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Từng tồn tại chế độ hôn nhân đa phu. Trong quá khứ, xã hội Toda có tập tục một phụ nữ kết hôn với nhiều anh em ruột, một hình thức hôn nhân hiếm gặp, phản ánh cách thích nghi xã hội trong cộng đồng dân số nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Đang đối mặt với nhiều thách thức hiện đại. Ngày nay, người Toda phải đối diện với sự thu hẹp đất chăn thả, biến đổi lối sống và ảnh hưởng của du lịch, khiến việc bảo tồn văn hóa truyền thống trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
