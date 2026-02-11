Trực thăng không người lái cỡ lớn của Anh lần đầu cất cánh

Hà Nội

Quân sự

Hải quân Anh đã đạt được một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang hạm đội tàu lai khi thực hiện chuyến bay đầu tiên của trực thăng Proteus.

Tuệ Minh
Hải quân Hoàng gia Anh đã đạt được một cột mốc quan trọng nhằm hiện thực hóa tham vọng "Hạm đội lai" khi thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên của Proteus, trực thăng tự động quy mô đầy đủ đầu tiên của Vương quốc Anh.
Được phát triển bởi Leonardo trong khuôn khổ chương trình trình diễn công nghệ trị giá 60 triệu bảng Anh, chiếc máy bay này đã hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại sân bay Predannack ở Cornwall.
Thành tựu này trực tiếp hỗ trợ Đánh giá Chiến lược Quốc phòng của Chính phủ Anh, trong đó đề ra việc xây dựng một “Hải quân Lai mới”, nơi các hệ thống không người lái sẽ hoạt động song song với các nền tảng có người điều khiển nhằm tăng cường phạm vi hoạt động và đảm bảo an ninh hàng hải.
Đối với chuỗi cung ứng quốc phòng của Anh, chương trình Proteus đại diện cho một khoản đầu tư lớn vào năng lực tự động hóa chủ quyền và kỹ thuật hàng không tiên tiến. Dự án được đặt trụ sở tại cơ sở Yeovil của Leonardo – trung tâm sản xuất máy bay cánh quạt chính của Vương quốc Anh – và hiện đang tạo việc làm cho 100 kỹ sư và kỹ thuật viên trình độ cao.
Chương trình Proteus cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong chính sách mua sắm của Bộ Quốc phòng Anh (MoD) sang các hệ thống tự động và nền tảng định nghĩa bằng phần mềm, mở ra cơ hội thầu phụ trong các lĩnh vực tích hợp cảm biến, phần mềm điều khiển bay và xử lý dữ liệu.
Chuyến bay thành công này diễn ra sau các thử nghiệm trên mặt đất toàn diện đối với hệ thống, cảm biến và động cơ của phương tiện. Giá trị chiến lược của Proteus tập trung vào chương trình “Atlantic Bastion” – một sáng kiến của Bộ Quốc phòng nhằm bảo vệ Bắc Đại Tây Dương trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi từ dưới mặt biển và trên mặt nước.
Với khả năng mang tải trọng vượt quá một tấn, nền tảng này được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ hàng hải chuyên sâu, bao gồm tác chiến chống tàu ngầm (ASW) và giám sát liên tục trong điều kiện biển động mạnh và thời tiết khắc nghiệt.
Bằng cách giao phó các nhiệm vụ đòi hỏi sức bền cao hoặc rủi ro lớn cho hệ thống tự động, Hải quân Hoàng gia Anh hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng các phương tiện có người lái như đội bay Wildcat và Merlin cho các nhiệm vụ đa năng phức tạp hơn.
Proteus đóng vai trò là nền tảng thử nghiệm quan trọng cho các bộ phần mềm và cảm biến cần thiết cho các phi đội lai trong tương lai. Máy bay này sử dụng công nghệ xử lý tiên tiến trên khoang để tự động phân tích môi trường và đưa ra quyết định vận hành theo thời gian thực mà không cần sự can thiệp của phi công.
Theo Bộ Quốc phòng Anh, những thiết bị như vậy sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc bảo vệ Vương quốc Anh và các đồng minh NATO, cho phép Hải quân phát hiện, theo dõi và hành động chống lại đối phương trên diện tích đại dương rộng lớn với hiệu quả cao hơn.
Khi chương trình bước sang giai đoạn thử nghiệm tiếp theo, trọng tâm sẽ là tích hợp với mạng lưới các tàu chiến, tàu ngầm và hệ thống phát hiện của đồng minh, tạo nền tảng cho việc ứng dụng công nghệ không người lái vào kiến trúc quốc phòng tổng thể của Anh trong tương lai.
Tuệ Minh
Defence Online
#Trực thăng không người lái Proteus #Chương trình hạm đội lai Anh #Công nghệ tự động hóa quốc phòng #Nghiên cứu và phát triển hàng không #Chiến lược bảo vệ Bắc Đại Tây Dương #Ứng dụng công nghệ không người lái trong hải quân

