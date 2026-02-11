Hà Nội

“Baby Boo” Tăng Mỹ Hàn hóa nàng thơ mùa xuân, dịu dàng đón Tết sớm

Cộng đồng trẻ

“Baby Boo” Tăng Mỹ Hàn hóa nàng thơ mùa xuân, dịu dàng đón Tết sớm

Chỉ với dòng trạng thái ngắn gọn “Em chờ Tết đến”, “Baby Boo” Tăng Mỹ Hàn đã khiến mạng xã hội xao xuyến.

Thiên Anh
Tăng Mỹ Hàn – cái tên quen thuộc với cộng đồng mạng trẻ nhờ vẻ ngoài trong trẻo và phong cách dễ thương – vừa đăng tải bộ ảnh mới trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy mong chờ: “Em chờ Tết đến”. Không cần lời lẽ cầu kỳ, chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ khiến người xem cảm nhận được tâm trạng háo hức khi mùa xuân đang đến gần.
Trong bộ ảnh, “Baby Boo” xuất hiện với chiếc váy xanh pastel điểm họa tiết hoa nhẹ nhàng, kết hợp cùng lớp chân váy voan hồng phấn bên trong tạo hiệu ứng bồng bềnh, nữ tính. Thiết kế tay phồng và chi tiết nơ nhỏ trước ngực càng làm tăng vẻ ngọt ngào, đúng với hình ảnh “kẹo ngọt” mà cô theo đuổi bấy lâu nay.
Không gian chụp ảnh mang đậm chất hoài cổ với tường đất tông cam, mái ngói cũ và những góc quán cà phê mộc mạc. Sự kết hợp giữa bối cảnh ấm áp và trang phục pastel giúp tổng thể khung hình trở nên hài hòa, gợi cảm giác yên bình của những ngày cận Tết. Ánh nắng nhẹ chiếu qua tán cây, đổ bóng xuống nền gạch càng khiến bộ ảnh thêm phần thơ mộng.
Kiểu tóc búi thấp gọn gàng cùng lớp trang điểm trong veo giúp gương mặt Tăng Mỹ Hàn càng thêm thanh tú. Cô gần như trung thành với lối makeup tự nhiên: má hồng nhẹ, môi hồng đào và đôi mắt long lanh. Chính sự tiết chế này lại làm nổi bật nét dễ thương, đúng với biệt danh “Baby Boo” mà người hâm mộ ưu ái dành tặng.
Điểm nhấn phụ kiện cũng được lựa chọn khéo léo. Chiếc túi nhỏ xinh cùng tông xanh với váy, quai đính ngọc trai tạo cảm giác tiểu thư, điệu đà. Những chiếc vòng tay mảnh và dây chuyền nhỏ càng làm tăng vẻ nữ tính mà không hề rườm rà.
Ở một vài khung hình ngoài trời, Tăng Mỹ Hàn đứng giữa những chậu cây và bụi hoa rực rỡ, phía sau là bức tường vàng cam đậm chất Á Đông. Khung cảnh này gợi liên tưởng đến những góc phố, quán cà phê quen thuộc mỗi dịp Tết, nơi giới trẻ thường tìm đến để chụp ảnh xuân.
Nụ cười nhẹ và ánh mắt trong veo của cô nàng hot girl khiến người xem có cảm giác như đang nhìn thấy hình ảnh thiếu nữ những ngày đầu năm mới.
Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ để lại lời khen cho visual “ngọt như kẹo” của Tăng Mỹ Hàn. Không ít ý kiến cho rằng cô ngày càng thăng hạng nhan sắc, thần thái tự nhiên hơn trước. Bên cạnh đó, dòng trạng thái “Em chờ Tết đến” cũng được nhiều bạn trẻ đồng cảm, bởi đây chính là tâm trạng chung khi không khí xuân đã bắt đầu len lỏi khắp nơi.
Thời gian gần đây, Tăng Mỹ Hàn liên tục làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ được phong cách chủ đạo là dễ thương, trong trẻo. Cô ưu tiên những trang phục nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng và bối cảnh mang hơi hướng đời thường, gần gũi. Điều này giúp hình ảnh của “Baby Boo” luôn tạo cảm giác dễ chịu, không quá phô trương nhưng vẫn đủ nổi bật giữa “rừng” hot girl trên mạng xã hội.
Bộ ảnh lần này không chỉ đơn thuần là khoe trang phục hay nhan sắc, mà còn như một lời “đánh tiếng” nhẹ nhàng rằng mùa Tết đã rất gần. Thông qua những khung hình tràn ngập ánh nắng, sắc hoa và gam màu pastel, Tăng Mỹ Hàn mang đến cảm giác ấm áp, dịu dàng – đúng tinh thần của những ngày cuối năm.
Thiên Anh
