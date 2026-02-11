Hà Nội

Nữ MC eSports Mai Dora gây chú ý với váy trễ vai gợi cảm, thần thái cuốn hút

Cộng đồng trẻ

Nữ MC eSports Mai Dora gây chú ý với váy trễ vai gợi cảm, thần thái cuốn hút

Thiết kế váy trễ vai tông trắng cùng phong cách trang điểm sắc sảo giúp Mai Dora khoe khéo vẻ quyến rũ và thần thái ngày càng trưởng thành.

Thiên Anh/ Ảnh: IG_maidora.maidora
Vốn quen thuộc với hình ảnh chỉn chu, năng động trên sân khấu eSports, Mai Dora lần này khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với phong cách gợi cảm hơn thường thấy.
Bộ váy trắng trễ vai ôm sát phần thân trên, kết hợp cùng chất liệu mềm mại, giúp tôn lên đường cong cơ thể một cách tinh tế. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với vài góc máy chụp trong không gian xe hơi về đêm, nữ MC vẫn toát lên sức hút riêng.
Điểm nhấn của tổng thể nằm ở phần cổ áo trễ vai và thiết kế corset nhẹ, vừa mang hơi hướng cổ điển, vừa tạo hiệu ứng thị giác nổi bật.
Nhiều cư dân mạng nhận xét Mai Dora ngày càng tự tin hơn trong việc lựa chọn trang phục, biết cách làm mới hình ảnh nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch vốn có.
Kiểu tóc buộc cao kết hợp phần mái uốn nhẹ giúp gương mặt cô thêm phần sắc sảo. Lớp makeup tông hồng đào, nhấn vào đôi mắt long lanh và làn da căng bóng, càng làm nổi bật thần thái cuốn hút. Dưới ánh đèn flash, từng đường nét trên gương mặt Mai Dora hiện lên rõ ràng, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa sang trọng.
Từ khi bước chân vào làng eSports với vai trò MC, Mai Dora đã ghi dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và phong thái dẫn dắt tự tin. Không chỉ sở hữu chất giọng truyền cảm, cô còn được yêu mến bởi khả năng khuấy động không khí và tương tác linh hoạt với tuyển thủ lẫn khán giả.
Hình ảnh của Mai Dora gắn liền với những giải đấu lớn, nơi cô luôn xuất hiện với diện mạo chỉn chu và chuyên nghiệp.
Tuy nhiên, ngoài hình ảnh trên sân khấu, nữ MC cũng không ngại thử sức với nhiều phong cách thời trang khác nhau trong đời thường.
Từ trẻ trung, năng động đến quyến rũ, sang trọng, Mai Dora ngày càng cho thấy sự đa dạng trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân.
Bộ ảnh mới lần này của Mai Dora được xem là một bước chuyển nhẹ nhàng sang phong cách trưởng thành, gợi cảm hơn nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.
Thiên Anh/ Ảnh: IG_maidora.maidora
