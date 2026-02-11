Hà Nội

“Em xinh” Lamoon khoe lưng trần không tì vết, thần thái cuốn hút trên thảm đỏ

Cộng đồng trẻ

“Em xinh” Lamoon khoe lưng trần không tì vết, thần thái cuốn hút trên thảm đỏ

Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với thiết kế đầm trắng tôn lưng trần gợi cảm, “em xinh” Lamoon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Thiên Anh
Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với thiết kế đầm trắng tôn lưng trần gợi cảm, “em xinh” Lamoon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ nghệ sĩ Gen Z không chỉ ghi điểm bởi vẻ ngoài thanh thoát, sang trọng mà còn khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của một gương mặt trẻ đa năng trong làng giải trí Việt.
Thảm đỏ sự kiện những ngày đầu năm trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Lamoon xuất hiện trong một thiết kế đầm trắng ôm sát, khoe trọn tấm lưng trần mịn màng, không tì vết.
Bộ trang phục mang phom dáng cổ điển nhưng được xử lý chất liệu mềm rủ hiện đại, giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh và thần thái kiêu sa của nữ nghệ sĩ sinh năm 2003.
Điểm nhấn đặc biệt của tổng thể nằm ở phần phụ kiện kim loại ánh vàng ôm cổ và ngực, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, vừa sang trọng vừa cá tính. Kiểu tóc búi gọn, lớp makeup sắc sảo với son đỏ trầm càng làm nổi bật đường nét gương mặt thanh tú của Lamoon.
Mỗi bước di chuyển trên thảm đỏ của nữ nghệ sĩ này đều toát lên sự tự tin, cuốn hút đúng chuẩn một ngôi sao trẻ đang lên.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những góc nghiêng nhẹ hay ánh nhìn qua vai, Lamoon vẫn đủ khiến ống kính truyền thông “bận rộn”.
Nhiều khán giả nhận xét hình ảnh lần này của Lamoon mang hơi thở điện ảnh, vừa cổ điển vừa hiện đại, khác biệt hẳn với phong cách ngọt ngào thường thấy.
Lamoon, tên thật là Nguyễn Lê Diễm Hằng, thuộc thế hệ nghệ sĩ Gen Z đang được chú ý nhờ hoạt động song song ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh. Cô sinh ra tại Quảng Nam, từng là học sinh chuyên Văn của Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và đỗ Á khoa chuyên ngành Diễn viên của Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM năm 2021.
Nền tảng học vấn tốt cùng tư duy nghệ thuật rõ ràng giúp Lamoon xây dựng hình ảnh nghệ sĩ trẻ vừa có cá tính vừa có chiều sâu.
Ở lĩnh vực âm nhạc, Lamoon được công chúng biết đến rộng rãi khi lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Sở hữu chất giọng “baby voice” đặc trưng, khả năng sáng tác cùng phong cách trình diễn biến hóa, cô dần tạo được màu sắc riêng giữa thị trường nhạc Việt sôi động. Năm 2025, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia chương trình thực tế “Em xinh say hi” và góp mặt trong đội hình 5 thành viên nổi bật nhất, giúp độ phủ sóng tăng mạnh trong cộng đồng khán giả trẻ.
Thiên Anh
