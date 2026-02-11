Hà Nội

Khả năng phòng thủ đỉnh cao của loài khủng long gai kỳ lạ nhất kỷ Jura

Giải mã

Khả năng phòng thủ đỉnh cao của loài khủng long gai kỳ lạ nhất kỷ Jura

Sống vào kỷ Jura, Kentrosaurus là một trong những loài khủng long gai kỳ lạ nhất từng tồn tại, nổi bật với hàng gai nhọn đáng sợ dọc cơ thể.

T.B (tổng hợp)
Tên gọi mang ý nghĩa “thằn lằn gai nhọn”. Tên Kentrosaurus bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp, trong đó “kentron” nghĩa là mũi nhọn và “sauros” nghĩa là thằn lằn, phản ánh trực tiếp hệ thống gai sắc bén trên lưng và đuôi. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng gần của Stegosaurus. Kentrosaurus thuộc họ Stegosauridae, cùng nhóm với Stegosaurus nổi tiếng, nhưng có kích thước nhỏ hơn và tỷ lệ gai – tấm xương khác biệt rõ rệt. Ảnh: Pinterest.
Hệ thống gai phòng thủ cực kỳ hiệu quả. Không giống Stegosaurus với các tấm xương lớn, Kentrosaurus sở hữu nhiều gai nhọn sắc, đặc biệt ở vai và đuôi, có thể gây thương tích nghiêm trọng cho kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Đuôi là vũ khí nguy hiểm. Phần cuối đuôi Kentrosaurus có các gai dài và cứng, được cho là dùng để quật vào đối thủ, đóng vai trò then chốt trong chiến lược tự vệ của loài khủng long ăn cỏ này. Ảnh: Pinterest.
Kích thước nhỏ nhưng không yếu. So với nhiều khủng long ăn cỏ cùng thời, Kentrosaurus khá nhỏ, chỉ dài khoảng 4–5 mét, nhưng lớp giáp gai dày đặc giúp nó trở thành mục tiêu không dễ bị tấn công. Ảnh: Pinterest.
Ăn thực vật thấp sát mặt đất. Với hàm răng nhỏ và mỏ thích nghi, Kentrosaurus chủ yếu gặm các loại dương xỉ, cây bụi thấp và thảm thực vật gần mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Sống ở châu Phi thời tiền sử. Hóa thạch Kentrosaurus được phát hiện chủ yếu tại Tanzania, cho thấy trong kỷ Jura muộn, châu Phi từng là môi trường sống của nhiều loài khủng long bọc giáp đa dạng. Ảnh: Pinterest.
Góp phần làm phong phú hiểu biết về khủng long gai. Nhờ hóa thạch tương đối đầy đủ, Kentrosaurus giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu rõ hơn về sự đa dạng hình thái và tiến hóa của nhóm khủng long Stegosauridae. Ảnh: Pinterest.
