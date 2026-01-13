Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Đột kích quán Beer Club 139, phát hiện 54 người dương tính ma tuý

Tiến hành kiểm tra quán Beer Club 139, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long phát hiện có 54 người dương tính với ma túy.

Hạo Nhiên

Ngày 13/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 06 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán Beer Club 139.

nhom-doi-tuong-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-cung-tang-vat-tai-quan-beer-club-139.jpg
Nhóm đối tượng...

Trước đó, vào lúc 23h50 ngày 28/12/2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an phường Phước Hậu tiến hành kiểm tra quán Beer Club 139, địa chỉ số 39B, đường Trần Đại Nghĩa, khóm 2, phường Phước Hậu.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong quán có 05 bàn với 64 khách đang ăn uống. Qua kiểm tra tại các bàn và khu vực nền gạch xung quanh, cơ quan Công an phát hiện 05 túi có chứa chất nghi là ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

nhom-doi-tuong-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-cung-tang-vat-tai-quan-beer-club-139-1.jpg
...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành test nhanh, kết quả có 54 người dương tính với chất ma túy, gồm các loại methamphetamine, MDMA và ketamine. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận trước đó đã sử dụng chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video triệt xóa đường dây mua bán 200kg cần sa.

(Nguồn: Truyền hình Nghệ An)
#Công an #Vĩnh Long #đột kích #ma tuý #Beer Club 139 #sử dụng

Bài liên quan

Xã hội

Phát hiện tài xế ở Quảng Trị dương tính với ma tuý

Lực lượng cảnh sát giao thông tiến hành test nhanh đối với tài xế T.V.C. ở Quảng Trị kết quả dương tính với chất ma túy methamphetamine.

Ngày 31/12, Phòng CSGT Công an TP Huế đang phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một tài xế dương tính với ma túy khi lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

7c4dd1f2-ec7a-4f33-91d2-750001b7d093.jpg
Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra phát hiện tài xế dương tính với ma tuý.
Xem chi tiết

Xã hội

Rủ nhau 'mở tiệc' ma tuý tại nhà, nhóm bị cáo lĩnh hơn 25 năm tù

Sau khi mua ma túy từ người lạ, Đặng Nhất Luật (tỉnh Hà Tĩnh) rủ thêm 2 người bạn về nhà mình tổ chức sử dụng thì bị cơ quan Công an bắt quả tang.

Ngày 24/12, Tòa án Nhân dân Khu vực 4 – Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa hình sự xét xử rút kinh nghiệm bằng hình thức trực tuyến đối với 3 bị cáo, gồm: Đặng Nhất Luật (SN 1985, trú tại thôn 4, xã Hương Khê), Lê Văn Dũng (SN 1994, trú tại thôn 2, xã Hương Khê) và Hoàng Tấn Phong (SN 1999, trú tại thôn 10, xã Hương Bình), về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý".

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2025, Đặng Nhất Luật mua 60 viên ma túy dạng nén giá 3,5 triệu đồng của một người không quen biết tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đem về cất giấu trong nhà ở thôn 4, xã Hương Khê để sử dụng.

Xem chi tiết

Xã hội

Nữ quái bán ma tuý cho 'dân chơi' ở Quảng Trị ra đầu thú

Liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà hàng King Club, Phan Công Hoài Giang đã đến cơ quan Công an đầu thú nhằm hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 22/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận đối tượng Phan Công Hoài Giang (SN 2001, trú thôn Lệ Kỳ 1, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị) đến đầu thú theo Quyết định truy nã bị can số 7862/QĐTN-CSMT ban hành ngày 14/12/2025.

Trước đó, sáng 21/12, đối tượng Phan Công Hoài Giang đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để đầu thú. Đây là đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới