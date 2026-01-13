Đột kích quán Beer Club 139, phát hiện 54 người dương tính ma tuý

Ngày 13/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 06 đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi “Tổ chức sử dụng và Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán Beer Club 139.

Nhóm đối tượng...

Trước đó, vào lúc 23h50 ngày 28/12/2025, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an phường Phước Hậu tiến hành kiểm tra quán Beer Club 139, địa chỉ số 39B, đường Trần Đại Nghĩa, khóm 2, phường Phước Hậu.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong quán có 05 bàn với 64 khách đang ăn uống. Qua kiểm tra tại các bàn và khu vực nền gạch xung quanh, cơ quan Công an phát hiện 05 túi có chứa chất nghi là ma túy cùng một số dụng cụ dùng để sử dụng chất ma túy.

...cùng tang vật bị bắt giữ.

Tiến hành test nhanh, kết quả có 54 người dương tính với chất ma túy, gồm các loại methamphetamine, MDMA và ketamine. Qua làm việc, các đối tượng đều thừa nhận trước đó đã sử dụng chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

