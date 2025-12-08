Ai thường là người mệnh khổ nhất trong anh chị em?

Dù thiệt thòi về nhiều mặt, người con giữa lại sở hữu khả năng xử lý quan hệ tốt và khả năng sáng tạo vượt trội, trở thành trụ cột gia đình thầm lặng.

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Mỹ Kevin Leman trong cuốn "Thứ tự sinh" cho thấy thời gian cha mẹ dành cho con giữa thường ít hơn 25% so với con đầu và ít hơn 40% so với con út.

Đứa trẻ ở giữa - người "gắn kết" nhưng thường ít được nhìn thấy

Nhiều đứa con giữa lớn lên như những người hòa giải trong gia đình. Khảo sát của Viện Khoa học Xã hội Thượng Hải năm 2022 ghi nhận trong các vụ mâu thuẫn anh chị em, có tới 82% trường hợp do con giữa đứng ra dàn xếp.

Họ có trách nhiệm như con cả, có sự thấu cảm như con út, nhưng lại hiếm khi được ghi nhận. Hình ảnh nhân vật Deok-sun trong bộ phim nổi tiếng Hàn Quốc Reply 1988 là ví dụ điển hình. Sinh nhật cô luôn phải tổ chức chung với chị gái, còn đôi giày mới thì bao giờ cũng ưu tiên mua cho em trai trước.

Đằng sau sự biết điều ấy là hiện tượng tâm lý được Đại học Columbia gọi là "Hội chứng đứa trẻ ở giữa". 67% trẻ ở giữa học được cách nhường nhịn từ trước 12 tuổi.

Nhưng cuộc đời luôn có cơ chế bù trừ thú vị

Khảo sát của Trường Kinh doanh Harvard trên 500 gia đình đông con cho thấy tỷ lệ khởi nghiệp thành công của con giữa cao hơn 18% so với con cả. Khả năng thương lượng, nhạy cảm trong phân bổ nguồn lực - những kỹ năng được hình thành từ nhỏ trở thành lợi thế rõ rệt khi trưởng thành.

Trong Tiểu sử Steve Jobs, việc Jobs sống giữa hai thế giới là gia đình ruột và gia đình nhận nuôi lại tạo cho ông góc nhìn "người ngoài", góp phần xây dựng tư duy sáng tạo vượt khuôn khổ.

Nhiều nghiên cứu cho thấy con giữa ở độ tuổi trung niên thường xử lý quan hệ phức tạp tốt hơn, tốc độ thăng tiến nghề nghiệp cũng cao hơn 27% so với dự đoán.

Khi vai trò gia đình được tái định nghĩa

Nhà trị liệu Nhật Bản Kawai Hayao đề xuất lý thuyết "thứ tự linh hoạt": khi con cả gặp vấn đề, con thứ hai có xu hướng tự nhiên đảm nhận vai trò lãnh đạo.

Tại một phòng tư vấn của bệnh viện hạng ba ở Bắc Kinh, chị Trương (42 tuổi) chia sẻ: "Tôi là người mua nhà cho bố mẹ, là người chăm sóc khi họ hóa trị. Nhưng đến ngày công chứng di chúc mới biết căn nhà tổ đã được sang tên cho anh cả từ lâu".

Sự vỡ lẽ này khiến nhiều con giữa bước vào tuổi trung niên bắt đầu học cách thiết lập ranh giới, chiếm khoảng 30%.

Mỗi vị trí trong gia đình đều mang theo một món quà riêng

Con cả thường nhận nhiều nguồn lực, con út được nuôi dưỡng tình cảm, còn con giữa lại tích lũy sự từng trải và trí tuệ quan hệ - thứ tài sản vô hình nhưng vô giá.

Giống như búp chè nhị xuân, đã bớt đi sự non xanh của lứa đầu, nhưng vẫn giữ trọn vị ngọt hậu sau cùng.

Khi ta thôi dùng hai chữ "thiệt thòi" để đo đếm cuộc đời, ta sẽ thấy người âm thầm dàn xếp mọi việc ấy, từ lâu đã trở thành trụ cột ẩn mình của gia đình.

Và trong buổi họp mặt tới, hãy ngắm xem ai là người lặng lẽ rót thêm trà cho mọi người, rất có thể, đó chính là người con giữa, người mang đến tình yêu lặng lẽ mà bền bỉ cho cả nhà.