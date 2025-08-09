Hà Nội

Con gái Cường Đô La đón sinh nhật 5 tuổi cực xinh xắn

Con gái Cường Đô La đón sinh nhật 5 tuổi cực xinh xắn

Nhân dịp sinh nhật tròn 5 tuổi, bé Suchin thực hiện bộ ảnh hóa thân thành nhân vật Pony với phong cách ngọt ngào, đáng yêu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trong bộ ảnh mừng sinh nhật lần thứ 5, bé Suchin – con gái doanh nhân Cường Đô La và cựu người mẫu Đàm Thu Trang diện váy hồng công chúa, kết hợp với kiểu tóc uốn nhẹ, gắn phụ kiện ánh kim cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng, rạng rỡ. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Từ ánh mắt, nụ cười đến từng biểu cảm đều toát lên vẻ hồn nhiên, trong sáng của một bé gái đang háo hức đón tuổi mới. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Đàm Thu Trang cho biết bé Suchin muốn hóa thân thành nhân vật Pony. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Lên 5 tuổi, cô bé ngày càng xinh xắn. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
So với ngoại hình là "bản sao" của bố ngày bé, giờ đây con gái Cường Đô La trông giống mẹ nhiều hơn. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Ái nữ nhà Cường Đô La được nhận xét lớn phổng, ngày càng dịu dàng. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Suchin thích làm điệu, hóa thân thành những nhân vật cổ tích. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Đàm Thu Trang nhiều lần bày tỏ sự bất ngờ trước vẻ ngoài "y khuôn đúc" của Suchin với Cường Đôla. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Sau 5 năm về chung một nhà, người mẫu Đàm Thu Trang và doanh nhân Cường Đôla có hai con chung: Suchin, bốn tuổi và Sutin, một tuổi. Cặp vợ chồng gọi các con là tình yêu lớn, nguồn năng lượng của mình. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Làm chị ở tuổi lên ba, Suchin sớm hiểu chuyện, biết đỡ đần bố mẹ chăm em. Đàm Thu Trang thường xuyên chia sẻ cô thấy "tan chảy" vì sự đáng yêu của con gái, luôn bày tỏ tình yêu với mẹ. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
