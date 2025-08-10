Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ba nhóc tì gây chú ý của Cường Đô la

Giải trí

Ba nhóc tì gây chú ý của Cường Đô la

Subeo - con trai của Cường Đô la và vợ cũ Hồ Ngọc Hà đang đi thực tập. Suchin và Sutin - hai nhóc tì của Cường Đô la và Đàm Thu Trang càng lớn càng đáng yêu.

Thu Cúc (tổng hợp)
Cường Đô la và vợ cũ Hồ Ngọc Hà có một cậu con trai chung tên Subeo. Mới đây, Cường Đô la cho biết, Subeo thực tập tại công ty của gia đình. Ảnh: FB Cường Đô la.
Cường Đô la và vợ cũ Hồ Ngọc Hà có một cậu con trai chung tên Subeo. Mới đây, Cường Đô la cho biết, Subeo thực tập tại công ty của gia đình. Ảnh: FB Cường Đô la.
"Anh hai sẽ dành 2 tuần để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc như kinh doanh, chăm sóc khách hàng , giao nhà, phục vụ, nhận đơn tại các nhà hàng", Cường Đô la chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FB Cường Đô la.
"Anh hai sẽ dành 2 tuần để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc như kinh doanh, chăm sóc khách hàng , giao nhà, phục vụ, nhận đơn tại các nhà hàng", Cường Đô la chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FB Cường Đô la.
Theo Vietnamnet, Subeo cao gần 1m8 ở tuổi 15. Ảnh: FB Cường Đô la.
Theo Vietnamnet, Subeo cao gần 1m8 ở tuổi 15. Ảnh: FB Cường Đô la.
Vào tháng 5/2025, Subeo đến New Zealand tìm hiểu trường học khi quyết định du học. Ảnh: FB Cường Đô la.
Vào tháng 5/2025, Subeo đến New Zealand tìm hiểu trường học khi quyết định du học. Ảnh: FB Cường Đô la.
Cường Đô la còn có hai người con: Suchin và Sutin. Ảnh: FB Cường Đô la.
Cường Đô la còn có hai người con: Suchin và Sutin. Ảnh: FB Cường Đô la.
Bé Suchin - con gái của Đàm Thu Trang - Cường Đô la vừa tròn 5 tuổi. Nhân dịp sinh nhật, cô nhóc muốn hoá thân thành nhân vật Pony. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Bé Suchin - con gái của Đàm Thu Trang - Cường Đô la vừa tròn 5 tuổi. Nhân dịp sinh nhật, cô nhóc muốn hoá thân thành nhân vật Pony. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Công chúa" nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô la làm tóc điệu đà, mặc những chiếc váy đẹp. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Công chúa" nhà Đàm Thu Trang - Cường Đô la làm tóc điệu đà, mặc những chiếc váy đẹp. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Nét xinh xắn, dễ thương của Suchin "đốn tim" nhiều cư dân mạng. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Nét xinh xắn, dễ thương của Suchin "đốn tim" nhiều cư dân mạng. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Yêu gái rượu của ba nhất trên đời. Mỗi năm 1 nhân vật chạy theo đuối luôn", Cường Đô la nhắn nhủ bé Suchin. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Yêu gái rượu của ba nhất trên đời. Mỗi năm 1 nhân vật chạy theo đuối luôn", Cường Đô la nhắn nhủ bé Suchin. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Công chúa nhỏ của mẹ. Sinh nhật năm nay con muốn hoá thân thành Pony. Không biết năm sau là nhân vật gì đây. Yêu công chúa nhỏ nhất trên đời", Đàm Thu Trang viết. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
"Công chúa nhỏ của mẹ. Sinh nhật năm nay con muốn hoá thân thành Pony. Không biết năm sau là nhân vật gì đây. Yêu công chúa nhỏ nhất trên đời", Đàm Thu Trang viết. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Sutin - con trai của Cường Đô la và Đàm Thu Trang năm nay 2 tuổi, kháu khỉnh. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Sutin - con trai của Cường Đô la và Đàm Thu Trang năm nay 2 tuổi, kháu khỉnh. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Sutin được xem là bản sao nhí của Cường Đô la. Đối với Đàm Thu Trang, hai con là người bạn đồng hành. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Sutin được xem là bản sao nhí của Cường Đô la. Đối với Đàm Thu Trang, hai con là người bạn đồng hành. Ảnh: FB Đàm Thu Trang.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Cường Đô la #con trai Cường Đô la #con gái Cường Đô la #Cường Đô la Đàm Thu Trang #Đàm Thu Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT