Ai đứng sau Nam Rạch Chiếc, doanh nghiệp bị phạt do dùng vốn sai mục đích?

UBCKNN quyết định xử phạt Công ty Nam Rạch Chiếc do có hành vi dùng một phần dòng tiền từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã công bố.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc phải nộp phạt số tiền 175 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ việc công ty đã tự ý điều chuyển hơn 10,1 tỷ đồng trong tổng số 1.300 tỷ đồng huy động được từ mã trái phiếu NRCCH2125001 để chi cho các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp. Hành vi chi sai mục đích này diễn ra rải rác từ quý 4 năm 2021 đến quý 3 năm 2024. Trong khi đó, theo bản công bố thông tin ban đầu gửi tới các nhà đầu tư, toàn bộ số tiền nghìn tỷ này chỉ được phép dùng để thanh toán các khoản vay từ thành viên góp vốn hoặc các khoản vay tài chính khác của tổ chức phát hành.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM), việc tự ý thay đổi mục đích sử dụng vốn mà không thông qua ý kiến của các bên liên quan là hành vi vi phạm trực tiếp các quy định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước. Động thái xử phạt nghiêm khắc từ cơ quan quản lý diễn ra trong bối cảnh các dòng vốn chảy vào thị trường bất động sản thông qua kênh trái phiếu đang được giám sát chặt chẽ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các trái chủ và duy trì tính minh bạch của thị trường tài chính.

Dự án khu đô thị Palm City

Trước đó, ngày 9/5/2025, Nam Rạch Chiếc đã mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã NRCCH2125001 trị giá 1.300 tỷ đồng và lô NRCCH2226001 trị giá 700 tỷ đồng.

Cụ thể, lô NRCCH2125001 được phát hành ngày 10/12/2021, kỳ hạn ban đầu 48 tháng, dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2025. Lô trái phiếu này sau đó đã được gia hạn, với thời điểm đáo hạn mới là tháng 12/2027. Tương tự, lô NRCCH2226001 phát hành ngày 26/1/2022, cũng có kỳ hạn gốc 48 tháng, đã được chấp thuận kéo dài thêm hai năm, dời ngày đáo hạn sang đầu năm 2028. Trong năm 2024, doanh nghiệp này đã chi gần 149 tỷ đồng để thanh toán lãi cho hai lô trái phiếu nói trên.

Sau khi bị cơ quan quản lý tuýt còi vì sử dụng sai mục đích dòng tiền từ đợt phát hành trái phiếu, bức tranh tài chính cùng cơ cấu sở hữu nhiều biến động của Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.

Sự sa sút trong kết quả kinh doanh của Công ty Nam Rạch Chiếc được thể hiện rõ nét qua các số liệu tài chính. Theo Báo cáo tài chính năm 2024 ghi nhận công ty lỗ ròng gần 33,3 tỷ đồng, đảo ngược so với khoản lãi 29,8 tỷ đồng của năm trước đó. Tính đến cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm còn gần 595,4 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 2.421 tỷ đồng, khiến tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu tăng từ 3,71 lần lên 4,07 lần.

Bên cạnh áp lực tài chính và đòn bẩy nợ ở mức cao, Nam Rạch Chiếc cũng trải qua giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ về cấu trúc thượng tầng. Được thành lập vào năm 2008, ban đầu đây là một liên doanh giữa ba đối tác gồm Keppel Land (Singapore), CTCP Bất động sản Tiến Phước và Công ty TNHH Bất động sản Trần Thái. Dự án nổi bật do công ty phát triển là khu đô thị Palm City, quy mô hơn 30 ha tại phường An Phú. Đây là dự án đối ứng trong khuôn khổ hợp đồng BT xây dựng Khu tái định cư An Phú - Bình Khánh, phục vụ cho việc giải tỏa Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Tuy nhiên, tại thời điểm tháng 12/2025, Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc có vốn điều lệ 827 tỷ đồng, trong đó CTCP Gateway Thủ Thiêm chiếm 42% vốn (347,34 tỷ đồng), CTCP Palm Gateway 21% (173,67 tỷ đồng), Công ty TNHH The Cielo Dragon 19% (157,13 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bất động sản CHD góp 18% (148,86 tỷ đồng). Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc là ông Đào Duy Hải (SN 1982).



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