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Kinh doanh - Địa ốc

Hóa đơn tiền điện tháng 6 tăng mạnh, người dân đau đầu bài toán chi tiêu

Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu làm mát tăng vọt. Dù chủ động tiết kiệm, nhiều hộ gia đình vẫn lo ngại trước dự báo hóa đơn tiền điện tháng 6 sẽ tăng mạnh.

Bảo Châu

Nắng nóng gay gắt kéo dài trên diện rộng trong những ngày qua đã khiến nhu cầu sử dụng điều hòa, quạt điện và các thiết bị làm mát tại các hộ gia đình tăng vọt. Tình trạng này dẫn đến mối lo ngại chung của nhiều người dân về việc chi phí sinh hoạt sẽ bị đội lên cao. Dù đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp tiết kiệm, nhiều gia đình vẫn gặp áp lực lớn trong việc cân đối bài toán thu chi khi dự báo hóa đơn tiền điện tháng 6 sẽ tăng mạnh so với các tháng trước đó.

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Ảnh minh hoạ

Cùng chung tâm trạng lo lắng, chị Lê Linh (Hà Nội) cho biết những ngày qua, việc điều chỉnh thói quen sinh hoạt của gia đình sao cho tiết kiệm điện nhất là bài toán khiến chị đau đầu.

Thông thường, chi phí tiền điện của gia đình chị Linh dao động trong khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Thế nhưng, đợt nắng nóng gay gắt kéo dài từ đầu tháng 6 đã phá vỡ mọi tính toán chi tiêu trước đó của gia đình.

"Nhà có hai con nhỏ đang trong kỳ nghỉ hè nên hầu như điều hòa phòng khách phải bật gần như cả ngày. Đến tối đi ngủ lại bật thêm hai máy ở hai phòng ngủ. Dù đã hẹn giờ tắt và cài đặt nhiệt độ ở mức 26-27 độ C kết hợp dùng thêm quạt, nhưng tôi biết chắc hóa đơn tiền điện kỳ này sẽ tăng đột biến. Khoản phát sinh này buộc tôi phải thắt chặt các chi phí sinh hoạt khác của gia đình", chị Linh chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình chị Linh, áp lực từ những hóa đơn tiền điện ngày hè cũng đang trở thành nỗi lo chung của hàng nghìn hộ gia đình trên khắp thủ đô.

Tại một căn hộ chung cư ở quận Hoàng Mai, chị Lâm Anh (35 tuổi) cũng đang phải loay hoay tìm cách "gồng gánh" chi phí sinh hoạt đang tăng lên từng ngày. Với tính chất công việc làm tự do (freelancer) tại nhà, không gian sống của chị gần như biến thành văn phòng làm việc suốt 24/7.

"Trước đây, ban ngày đi làm thì nhà cửa đóng kín, điện nước không đáng bao nhiêu. Nhưng hiện tại, do tôi làm việc tại nhà, cộng thêm việc bố mẹ chồng ở quê ra chơi nên các thiết bị làm mát gần như phải hoạt động hết công suất từ sáng đến đêm. Bình thường mỗi tháng nhà tôi hết khoảng 1,8 triệu đồng tiền điện, nhưng với đà này thì tháng này chắc chắn sẽ tăng lên nhiều. Tiền điện tăng đồng nghĩa với việc quỹ chi tiêu bị thu hẹp lại, nên tôi đành phải chủ động cắt giảm bớt các khoản mua sắm quần áo hay đi ăn hàng, xem phim cuối tuần của cả nhà để bù vào", chị Lâm Anh chia sẻ.

Các chuyên gia kinh tế nhìn nhận, việc thắt chặt hầu bao và cơ cấu lại hạn mức chi tiêu đang trở thành xu hướng chung của nhiều gia đình Việt khi bước vào cao điểm mùa hè. Sự dịch chuyển này là phản ứng tự nhiên trước áp lực chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt là tiền điện.

Trước tình hình trên, đại diện ngành điện cũng liên tục đưa ra khuyến cáo về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Việc hệ thống lưới điện phải gánh tải lượng tiêu thụ tăng đột biến trong các đợt nắng nóng kéo dài không chỉ làm tăng chi phí của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vận hành.

Ghi nhận thực tế cho thấy, áp lực từ hóa đơn tiền điện tháng 6 đã thúc đẩy nhiều hộ gia đình chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt. Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI), bên cạnh yếu tố thời tiết, cách sử dụng điện trong sinh hoạt hàng ngày mới là nguyên nhân quyết định khiến chi phí tiền điện tăng mạnh hay không.

Để tối ưu hóa chi phí, giải pháp phổ biến hiện nay là duy trì điều hòa ở mức nhiệt độ hợp lý từ 26-28 độ C, đồng thời kết hợp quạt gió để tăng hiệu quả lưu thông không khí. Thói quen rút nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng cũng được nhiều người nghiêm túc thực hiện nhằm triệt tiêu lượng điện năng tiêu thụ ngầm.

Theo ông Vũ Thế Thắng - Phó Ban Kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định, việc tiết kiệm điện năng không bắt buộc phải đến từ những giải pháp công nghệ phức tạp hay các khoản đầu tư tốn kém. Thay vào đó, hiệu quả rõ rệt nhất lại bắt nguồn ngay từ việc duy trì những thói quen nhỏ thường nhật: cài đặt nhiệt độ điều hòa hợp lý, tắt các thiết bị khi ra khỏi phòng và triệt tiêu nguồn điện ở chế độ chờ.

Trong bối cảnh bài toán chi tiêu đang ngày một thắt chặt, từng hành động tiết chế nhỏ của mỗi người dân không chỉ trực tiếp làm nhẹ gánh nặng tài chính cho hộ gia đình, mà còn chia sẻ áp lực vận hành rất lớn với lưới điện quốc gia trong mùa cao điểm.

Mời quý độc giả xem video: Chủ trọ thu sai tiền điện có thể bị phạt tới 30 triệu đồng/ Nguồn: VTV Times

#tiền điện #nắng nóng #hóa đơn #tiết kiệm #mùa hè #điều hòa

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