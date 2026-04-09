Kết quả cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và Afghanistan

Theo AP, Pakistan và Afghanistan đã nhất trí không leo thang xung đột và sẽ “tìm kiếm một giải pháp toàn diện” sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới khiến hàng trăm người thiệt mạng, Chính phủ Trung Quốc cho biết hôm 8/4 sau khi nước này đứng ra làm trung gian cho các cuộc đàm phán.

"Các bên cũng đồng ý duy trì đối thoại sau 7 ngày đàm phán hòa bình do Trung Quốc làm trung gian tại thành phố Urumqi, Trung Quốc", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh.

“Ba bên đã nhất trí tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho các vấn đề trong quan hệ giữa Afghanistan và Pakistan, đồng thời xác định rõ vấn đề cốt lõi và ưu tiên cần giải quyết”, bà Mao Ninh phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Bà cho biết các bên đều thừa nhận rằng “chủ nghĩa khủng bố là vấn đề cốt lõi ảnh hưởng đến quan hệ song phương”. Afghanistan và Pakistan khẳng định sẽ không “thực hiện các hành động có thể làm leo thang hoặc phức tạp thêm tình hình”.

Chính phủ Islamabad chưa đưa ra bình luận nào về các cuộc đàm phán kéo dài một tuần này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Afghanistan, ông Abdul Qahar Balkhi, cho biết hôm 8/4 rằng các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Afghanistan và Pakistan, do Trung Quốc chủ trì và làm trung gian tại Urumqi, đã kết thúc.

Trong một bài đăng trên mạng X, ông Abdul Qahar Balkhi cho biết các cuộc đàm phán diễn ra trong “bầu không khí xây dựng”, tập trung vào quan hệ song phương, các vấn đề an ninh và ổn định khu vực. Ông Balkhi cảm ơn Bắc Kinh đã đứng ra tổ chức các cuộc đàm phán và bày tỏ hy vọng quá trình này sẽ giúp củng cố lòng tin, làm sâu sắc thêm quan hệ và thúc đẩy hợp tác hiệu quả trong khu vực.

Các cuộc đàm phán bắt đầu từ tuần trước tại Urumqi theo lời mời của Trung Quốc, nhằm chấm dứt xung đột bùng phát giữa hai nước Pakistan và Afghanistan từ tháng 2/2026.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan hôm 7/4 cho biết xung đột đã khiến tổng cộng 94.000 người phải di dời, trong khi 100.000 người tại hai huyện của Afghanistan gần biên giới đã hoàn toàn bị cô lập do giao tranh kể từ tháng Hai.

