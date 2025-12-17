Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Nguyễn Tường San khoe nhan sắc tự nhiên đẹp miễn chê

Giải trí

Á hậu Nguyễn Tường San khoe nhan sắc tự nhiên đẹp miễn chê

Á hậu Nguyễn Tường San mới đây tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa khi chia sẻ loạt hình ảnh với phong cách tối giản nhưng đầy cuốn hút.

Thiên Anh
Không cần trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, Á hậu Nguyễn Tường San ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng, đúng chất “nàng thơ” đã làm nên dấu ấn của cô suốt nhiều năm qua.
Không cần trang phục cầu kỳ hay lớp trang điểm đậm, Á hậu Nguyễn Tường San ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, trong trẻo cùng thần thái nhẹ nhàng, đúng chất “nàng thơ” đã làm nên dấu ấn của cô suốt nhiều năm qua.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Tường San lựa chọn váy đen dáng ôm thanh lịch, thiết kế không tay giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và bờ vai thon gọn. Gam màu trung tính kết hợp bối cảnh tối giản càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đường nét gương mặt hài hòa. Phụ kiện được tiết chế tối đa, chỉ điểm xuyết chiếc đồng hồ tinh tế và cành hoa nhỏ, đủ để tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn rất đời thường.
Trong loạt ảnh được đăng tải, Tường San lựa chọn váy đen dáng ôm thanh lịch, thiết kế không tay giúp tôn lên vóc dáng mảnh mai và bờ vai thon gọn. Gam màu trung tính kết hợp bối cảnh tối giản càng làm nổi bật làn da trắng mịn và đường nét gương mặt hài hòa. Phụ kiện được tiết chế tối đa, chỉ điểm xuyết chiếc đồng hồ tinh tế và cành hoa nhỏ, đủ để tạo nên tổng thể sang trọng mà vẫn rất đời thường.
Ở những khung hình cận cảnh, nhan sắc của Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 thực sự “ghi điểm” với gương mặt trái xoan, đôi môi trái tim mềm mại và ánh mắt dịu dàng.
Ở những khung hình cận cảnh, nhan sắc của Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 thực sự “ghi điểm” với gương mặt trái xoan, đôi môi trái tim mềm mại và ánh mắt dịu dàng.
Kiểu tóc buộc gọn cùng vài lọn tóc buông nhẹ giúp Tường San toát lên vẻ đẹp thuần khiết, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại.
Kiểu tóc buộc gọn cùng vài lọn tóc buông nhẹ giúp Tường San toát lên vẻ đẹp thuần khiết, nữ tính nhưng không kém phần hiện đại.
Nhiều khán giả nhận xét rằng, dù đã lập gia đình và làm mẹ, Tường San vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí ngày càng mặn mà theo thời gian.
Nhiều khán giả nhận xét rằng, dù đã lập gia đình và làm mẹ, Tường San vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ, thậm chí ngày càng mặn mà theo thời gian.
Nguyễn Tường San sinh năm 2000, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cùng năm đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2019 (Miss International) và xuất sắc lọt Top 8, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Thành tích này giúp Tường San trở thành một trong những đại diện Việt Nam được đánh giá cao trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Nguyễn Tường San sinh năm 2000, là Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cùng năm đó, cô đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Quốc tế 2019 (Miss International) và xuất sắc lọt Top 8, đồng thời giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất. Thành tích này giúp Tường San trở thành một trong những đại diện Việt Nam được đánh giá cao trên đấu trường sắc đẹp quốc tế.
Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Tường San còn được khen ngợi bởi nền tảng học vấn vững vàng. Cô từng là học sinh THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) và theo học Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, nổi bật với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, phong thái tự tin và tư duy hiện đại. Tại Miss World Vietnam, người đẹp từng gây ấn tượng với phần trình diễn múa “Để Mị nói cho mà nghe” cũng như kỹ năng catwalk chắc chắn, giàu cảm xúc.
Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Tường San còn được khen ngợi bởi nền tảng học vấn vững vàng. Cô từng là học sinh THPT Phan Đình Phùng (Hà Nội) và theo học Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam, nổi bật với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, phong thái tự tin và tư duy hiện đại. Tại Miss World Vietnam, người đẹp từng gây ấn tượng với phần trình diễn múa “Để Mị nói cho mà nghe” cũng như kỹ năng catwalk chắc chắn, giàu cảm xúc.
Tháng 11/2020, Nguyễn Tường San kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Sau khi lập gia đình và chào đón con gái, người đẹp lựa chọn ưu tiên chăm sóc tổ ấm, dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư. Dù vậy, Tường San không hoàn toàn rời xa showbiz. Cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động thời trang, làm đẹp, sự kiện phù hợp và giữ hình ảnh chỉn chu, tinh tế trong mắt công chúng.
Tháng 11/2020, Nguyễn Tường San kết hôn với một doanh nhân hơn cô 9 tuổi. Sau khi lập gia đình và chào đón con gái, người đẹp lựa chọn ưu tiên chăm sóc tổ ấm, dành nhiều thời gian cho cuộc sống riêng tư. Dù vậy, Tường San không hoàn toàn rời xa showbiz. Cô vẫn xuất hiện trong các hoạt động thời trang, làm đẹp, sự kiện phù hợp và giữ hình ảnh chỉn chu, tinh tế trong mắt công chúng.
Với phong thái điềm đạm, nhan sắc ngọt ngào cùng lối sống kín tiếng, Á hậu Nguyễn Tường San được xem là hình mẫu phụ nữ hiện đại: biết cân bằng giữa gia đình và đam mê, giữa sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân.
Với phong thái điềm đạm, nhan sắc ngọt ngào cùng lối sống kín tiếng, Á hậu Nguyễn Tường San được xem là hình mẫu phụ nữ hiện đại: biết cân bằng giữa gia đình và đam mê, giữa sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân.
Loạt ảnh khoe nhan sắc tự nhiên lần này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Tường San – vẻ đẹp không ồn ào nhưng đủ khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn.
Loạt ảnh khoe nhan sắc tự nhiên lần này một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của Tường San – vẻ đẹp không ồn ào nhưng đủ khiến người đối diện phải dừng lại ngắm nhìn.
Thiên Anh
#Nhan sắc Á hậu Nguyễn Tường San #Phong cách tối giản #Ảnh đẹp tự nhiên #Thời trang và sắc đẹp #Sự kiện của Á hậu #Nguyễn Tường San

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT