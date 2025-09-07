Á hậu Kim Khỏe diện đầm dạ hội tuyệt đẹp trên sàn diễn

Hai chiếc đầm dạ hội của NTK Tommy Nguyễn do nàng thơ Kim Khỏe trình diễn đã gây quỹ thành công tại Gala Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025.

Trong đêm Gala dinner “Hành trình tỏa sáng” thuộc khuôn khổ Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 tại Khánh Hoà, NTK Tommy Nguyễn đã mang đến hai bộ dạ hội phong cách haute couture để đấu giá gây quỹ.

Người trình diễn hai thiết kế đặc biệt chính là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2024 – Lê Kim Khoẻ, nàng thơ gắn bó lâu nay với NTK Tommy Nguyễn trong nhiều dự án thời trang.

Ở bộ first face, chất liệu sequins ánh bạc được xử lý tỉ mỉ tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, mỗi bước đi như dải ngân hà sống động.

Thiết kế bất đối xứng cùng phần tà váy dài thướt tha gợi nét phóng khoáng, trong khi cầu vai cách điệu và chiếc mũ trùm haute couture phủ đầu, đính kết cườm và hoa tinh xảo, khắc họa hình ảnh một “nữ thần ánh sáng” kiêu hãnh.

Á hậu Kim Khỏe với trang phục của NTK Tommy Nguyễn. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Những chi tiết tay áo tua rua lấp lánh cùng vạt váy được đắp phồng và trải rộng đã mang đến sự kịch tính và chiều sâu sân khấu, biến từng sải bước thành khoảnh khắc thăng hoa.

Ngược lại, bộ vedette là sự bùng nổ của sắc đỏ – gam màu biểu tượng của quyền lực và đam mê. Kỹ thuật dựng phom corset ôm sát tôn vinh triệt để đường cong cơ thể, trong khi các họa tiết pha lê và đá quý uốn lượn theo hình sóng khiến chiếc váy bùng nổ ánh sáng khi di chuyển trên sân khấu.

Á hậu Kim Khỏe đẹp rực rỡ trên sân khấu. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Điểm nhấn haute couture nằm ở phần cầu vai tạo hình cánh hoa vươn cao kết hợp áo khoác phủ hoa hồng đại đóa cầu kỳ, khiến người mặc trở thành biểu tượng của sức sống, sự quyền uy và tỏa sáng rực rỡ.

Không chỉ ở màu sắc, chính những chi tiết phụ kiện đã nâng tầm hai bộ trang phục. Mũ trùm đính kết cườm và hoa gợi nhớ đến vương miện của các nữ thần trong thần thoại, vừa bí ẩn vừa quyền uy.

Áo khoác hoa hồng đại đóa được tạo từ hàng trăm cánh hoa vải khổ lớn, mang đến vẻ đẹp rực rỡ của một “nữ hoàng sắc đỏ”. Tay áo tua rua tung bay dưới ánh đèn, khiến sải bước catwalk thêm phần quyến rũ, trong khi vạt váy phồng được dựng theo kỹ thuật layering nhiều lớp, tạo nên hiệu ứng thị giác mạnh và sự uyển chuyển như sóng biển.

NTK Tommy Nguyễn và nàng thơ. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Á hậu Kim Khoẻ chia sẻ: “Mỗi lần khoác lên thiết kế haute couture của anh Tommy Nguyễn, tôi như được bước vào một thế giới khác – nơi cái đẹp không chỉ để ngắm nhìn, mà còn để truyền cảm hứng và sẻ chia. Tôi tự hào khi được góp phần nhỏ bé trong hành trình nhân văn của đêm Gala”.

Kết quả trong đêm Gala gây quỹ từ thiện, thí sinh Nguyễn Thị Vân (SBD 168) và thí sinh Chu Thị Hồng Hoa (SBD 686) trở thành chủ nhân của hai bộ trang phục được đấu giá thành công, góp phần viết tiếp hành trình thiện nguyện “Tạo sinh kế – Trao yêu thương”.

Thí sinh Chu Thị Hồng Hoa (SBD 686). Ảnh: Team Bình Nguyễn

Thí sinh Nguyễn Thị Vân (SBD 168). Ảnh: Team Bình Nguyễn

Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chia sẻ về bộ đôi thiết kế, NTK Tommy Nguyễn xúc động bày tỏ: “Với bộ first face, tôi muốn mang đến sự khởi đầu trong trẻo. Với bộ vedette, tôi thắp lên ngọn lửa đam mê. Tôi hạnh phúc vì cả hai thiết kế không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn tìm thấy chủ nhân sẵn sàng đồng hành cùng hành trình sẻ chia yêu thương”.