950 năm Quốc Tử Giám: Tôn vinh tinh hoa đạo học, tiếp nối mạch nguồn hiền tài

Chiều 2/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức thông tin chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 – 2026).

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho hay, kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân mà còn khẳng định sức sống của những giá trị đạo học đối với tương lai đất nước.

Những giá trị trường tồn của đạo học Việt Nam

Ông Phạm Xuân Tài cho hay, năm 1076, dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong lịch sử giáo dục và văn hóa dân tộc. Trải qua 950 năm, Quốc Tử Giám không chỉ gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử và đào tạo nhân tài, mà còn trở thành biểu tượng tiêu biểu của đạo học Việt Nam – nơi hội tụ những giá trị bền vững về hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức, đạo đức và trọng dụng hiền tài.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài tại buổi họp báo.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường lịch sử, tri ân các bậc tiền nhân, mà quan trọng hơn là khẳng định sức sống của những giá trị đã làm nên chiều sâu văn hiến Việt Nam và ý nghĩa của những giá trị ấy đối với tương lai đất nước. Trong bối cảnh hiện nay, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và những chính sách phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài.

“Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của chuỗi hoạt động kỷ niệm mà thành phố Hà Nội tổ chức: trân trọng di sản quá khứ, phát huy giá trị trong hiện tại và khơi dậy khát vọng phát triển trong tương lai”, ông Tài cho biết.

Ông Tài thông tin, chuỗi hoạt động diễn ra từ ngày 5 - 15/11/2026 với 11 sự kiện tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô. Chương trình do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám, VietNamshow và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Các hoạt động được tổ chức theo hướng kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại. Nổi bật là chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức”, các triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài”, cùng Hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tái hiện tinh hoa đạo học Việt Nam

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11/2026, tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử của Quốc Tử Giám, từ dấu mốc thành lập năm 1076 đến truyền thống giáo dục, đào tạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, hình ảnh tư liệu và công nghệ hiện đại sẽ góp phần tạo nên một cách tiếp cận mới, giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của di sản.

“Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long; phát huy vai trò của di sản trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và hội nhập”, ông Tài chia sẻ.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho hay, với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình truyền tải thông điệp về đạo học và tri thức như một dòng chảy bất tận, kết nối truyền thống nghìn năm với hơi thở của thời đại mới. Chương trình được dàn dựng kết hợp ngôn ngữ sân khấu và truyền hình, với hình thức cầu truyền hình thu nhỏ, đan xen các yếu tố thực cảnh. Công nghệ AR, 3D Mapping cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại được ứng dụng nhằm tạo sự kết nối, dẫn dắt và tăng sức hấp dẫn cho các tiết mục.

Không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám sẽ được khai thác như một “tháp ánh sáng”, với những điểm nhấn văn hóa tại Hồ Văn, Khuê Văn Các, Nhà Thái Học. Cảnh quan di sản không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành một phần của ngôn ngữ nghệ thuật, góp phần tôn vinh giá trị đạo học và chiều sâu văn hóa của di tích.

Nội dung nghệ thuật được triển khai qua hai chương, kết nối mạch nguồn lịch sử với khát vọng tương lai. Chương I – “Mạch nguồn đạo học” đưa khán giả trở về cội nguồn của nền Quốc học Việt Nam, tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và vun đắp nền tảng đạo lý cho xã hội. Chương II – “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” đặt tư tưởng trọng dụng nhân tài trong mối liên hệ với yêu cầu phát triển đất nước thời đại mới.

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ: Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương cùng các tốp ca nam nữ…