85 năm Đảng bộ tỉnh Hải Dương – viết tiếp trang sử hào hùng

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng đọc diễn văn kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh và mở ra trang sử mới trên con đường Hải Dương cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng

Chặng đường vẻ vang

Ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, cách đây 85 năm, vào ngày 10/6/1940, dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Liên Tỉnh ủy B, Ban Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương được thành lập tại thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách. Sự kiện lịch sử này đánh dấu bước ngoặt trọng đại, khẳng định sự trưởng thành vượt bậc của phong trào cách mạng địa phương.

Trước đó, từ những ngày đầu, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào cách mạng Hải Dương đã sớm hình thành. Những hạt giống đỏ đầu tiên như chi bộ mỏ than Mạo Khê do đồng chí Nguyễn Văn Cừ trực tiếp chỉ đạo; chi bộ Đọ Xá, Chí Linh do đồng chí Trần Cung phụ trách; chi bộ Nhà máy nước Ninh Giang, chi bộ thị xã Hải Dương, chi bộ xã Cổ Am… lần lượt ra đời dưới sự chỉ đạo của các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Trần Cung, Hoàng Văn Thụ, Lê Thanh Nghị, là ánh sáng cách mạng soi đường cho quần chúng, khơi dậy tinh thần yêu nước, đặt nền móng vững chắc cho sự lớn mạnh của Đảng bộ tỉnh sau này.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khẳng định, trải qua 85 năm, Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã không ngừng trưởng thành, kiên cường đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Từ cao trào cách mạng giành chính quyền, đến kháng chiến trường kỳ, từ thời kỳ hàn gắn, khôi phục sau chiến tranh đến công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế – mỗi bước đi của Đảng bộ đều để lại dấu ấn sâu sắc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự trưởng thành toàn diện.

Giai đoạn 1940–1945, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền thắng lợi trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Hải Dương là một trong những địa phương sớm khởi nghĩa thành công, góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Giai đoạn 1945–1975, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hải Dương vừa là hậu phương vững chắc, vừa trực tiếp chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến, "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Những tấm gương hy sinh, tinh thần bất khuất, sự cần cù sáng tạo trong sản xuất - chiến đấu của quân và dân Hải Dương đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

Giai đoạn 1975–1986, trong bối cảnh đất nước hòa bình nhưng còn nhiều khó khăn, Đảng bộ tỉnh đã đề cao tinh thần tự lực tự cường, từng bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, tái thiết hạ tầng kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - chính trị, tạo nền tảng vững chắc cho sự đổi mới sau này.

Giai đoạn Đổi mới (từ năm 1986 đến nay), Đảng bộ tỉnh Hải Dương đã đổi mới tư duy sâu sắc, đề ra những quyết sách đúng đắn, tranh thủ thời cơ, khơi dậy tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để phát triển toàn diện. Năng lực quản trị điều hành ngày càng chuyên nghiệp, các nguồn lực được huy động hiệu quả, giúp tỉnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, theo hướng tích cực, cải thiện rõ nét đời sống của người dân; khẳng định vị thế của Hải Dương trên bản đồ phát triển quốc gia.​

Các đại biểu dự sự kiện.

Các thế hệ đảng viên Hải Dương sẽ viết tiếp trang sử hào hùng

Qua 85 năm, Đảng bộ tỉnh Hải Dương không ngừng trưởng thành, kiên cường đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh có thể tự hào khẳng định một cách vững chắc rằng, Hải Dương ngày nay đã vươn lên trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng, là trung tâm phát triển công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao đầy năng động, hiện đại của đất nước…

Đến cuối năm 2024, quy mô kinh tế của tỉnh đạt 212.386 tỷ đồng, tăng gấp 1,62 lần so với năm 2020, đứng thứ 11 toàn quốc. Năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 10,2%, là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm trở lại đây, đứng thứ 6 toàn quốc và thứ 3 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng. Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước đạt gần 31.000 tỷ đồng – mức cao nhất từ trước đến nay; tổng vốn đầu tư phát triển đạt hơn 64.600 tỷ đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, GRDP ước đạt 51.000 tỷ đồng (tăng 11,1%); thu ngân sách đạt gần 16.000 tỷ đồng, đạt 59% dự toán. Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh không ngừng được cải thiện. Tỉnh đã thu hút được trên 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và hơn 138 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 80% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, toàn tỉnh Hải Dương có 627 dự án FDI đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đăng ký hơn 11 tỷ USD; trong đó có hơn 540 dự án đang hoạt động hiệu quả, nhiều dự án công nghệ cao, đóng vai trò hạt nhân cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn người lao động.

Công nghiệp, xây dựng duy trì mức tăng trưởng cao, định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm năng lượng ngày càng rõ. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, đa dạng hình thức tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị, bảo đảm cung ứng đủ lương thực, thực phẩm cho người dân toàn tỉnh; bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực...

Những sản phẩm như vải thiều Thanh Hà, hành tỏi Kinh Môn, rau củ sạch Cẩm Giàng… không chỉ khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước mà còn chinh phục thành công nhiều thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU; giá trị xuất khẩu và xuất bán ra ngoài tỉnh năm sau cao hơn năm trước.

Các loại kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông đã và đang được đầu tư kết nối hiệu quả giữa các địa phương, các vùng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh xung quanh.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh tiếp tục được củng cố. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét; an sinh xã hội được bảo đảm, trong đó chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả tích cực với 1.452 căn nhà được sửa chữa, xây mới, giá trị cao hơn khoảng 1,5 lần so với định mức chung của cả nước và dự kiến hoàn thành trước ngày 20/6/2025, vượt tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao.

Cùng với phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được Đảng bộ tỉnh quan tâm toàn diện, đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Hiện nay, toàn Đảng bộ tỉnh Hải Dương có khoảng 11.000 đảng viên, đang sinh hoạt tại 640 tổ chức cơ sở đảng – là minh chứng cho sự lớn mạnh về quy mô và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp, trở thành phương châm rèn luyện, hành động và ứng xử trong toàn hệ thống chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên bản lĩnh, liêm chính, gần dân, trọng dân và vì dân.​​

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng nhấn mạnh 85 năm là một hành trình không chỉ được viết bằng chiến thắng và thành tựu mà còn khắc ghi bằng máu, nước mắt và ý chí sắt đá của biết bao thế hệ.

Nhìn lại chặng đường 85 năm vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức nhưng rất vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, Hải Dương càng thêm tự hào về truyền thống hào hùng; trân trọng, nâng niu và gìn giữ những thành quả cách mạng đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Càng tự hào, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Hải Dương càng xác định rõ trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.​

Trong thời gian tới, Hải Dương sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới với bước ngoặt quan trọng là việc triển khai thực hiện chủ trương hợp nhất địa giới hành chính giữa tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng theo định hướng của Trung ương.

Khẳng định đây là cơ hội chiến lược để tái cấu trúc không gian phát triển, nâng tầm mô hình quản trị, tối ưu hóa nguồn lực, khơi thông các động lực tăng trưởng mới, phục vụ mục tiêu xây dựng một trung tâm phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh vùng và quốc tế, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tin tưởng với bề dày truyền thống và khát vọng phát triển, các thế hệ đảng viên Hải Dương sẽ viết tiếp trang sử hào hùng, làm rạng rỡ truyền thống xứ Đông văn hiến, anh hùng.