8 smartphone “ngon” nhất tầm giá 10 triệu cuối 2025

Số hóa

8 smartphone “ngon” nhất tầm giá 10 triệu cuối 2025

Notebookcheck vừa công bố danh sách 8 điện thoại đáng mua nhất quanh mức 10 triệu đồng cuối năm 2025.

1. Xiaomi Poco F7 nổi bật với màn AMOLED 6.83 inch sáng, chip Snapdragon 8s Gen 4 và pin 6.500 mAh, hỗ trợ sạc 90 W cùng chuẩn IP68.
2. Xiaomi 15T gây ấn tượng với màn OLED 120 Hz, camera Leica và 4 bản cập nhật Android, nhưng khung nhựa và camera thiếu sáng là điểm trừ.
3. realme GT 7 sở hữu khung nhôm, màn OLED 6.78 inch, chip Dimensity 9400e mạnh mẽ, pin 7.000 mAh cùng sạc nhanh 120 W.
4. Motorola Edge 60 Pro có màn POLED cong sáng 4.000 nits, ba camera mạnh mẽ và pin 6.000 mAh, cam kết cập nhật phần mềm đến 2029.
5. Google Pixel 9a nhỏ gọn với màn pOLED 6.3 inch, chip Tensor G4 và camera 48 MP chụp đẹp, nhưng hiệu năng giảm khi tải nặng lâu.
6. Xiaomi Poco X7 Pro dùng màn OLED sáng 3.200 nits, chip Dimensity 8400 Ultra và pin 6.000 mAh, chụp ảnh tốt nhưng thiếu sạc không dây.
7. OnePlus Nord 5 có màn AMOLED 144 Hz, chip Snapdragon 8s Gen 3 và camera 50 MP OIS, song không hỗ trợ eSIM.
8. Honor 400 nổi bật với màn AMOLED sáng 5.000 nits, camera 200 MP OIS và pin 5.300 mAh, tích hợp nhiều tính năng AI.
