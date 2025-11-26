8 smartphone “ngon” nhất tầm giá 10 triệu cuối 2025

Notebookcheck vừa công bố danh sách 8 điện thoại đáng mua nhất quanh mức 10 triệu đồng cuối năm 2025.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Mới đây, bộ ảnh hóa thân thành “thiên thần đen” của Louis Phạm (Phạm Như Phương) đã gây bùng nổ mạng xã hội nhờ hình ảnh cuốn hút cùng phong thái đầy tự tin.
Ở bán kết Miss International 2025, trong phần thi trang phục dạ hội, Kiều Duy cùng các đại diện: Philippines, Peru, Ấn Độ...diện thiết kế ấn tượng.
Chiến tranh Bảy năm (1756–1763) trải dài trên nhiều lục địa, được coi là cuộc chiến “toàn cầu” đầu tiên trong lịch sử thế giới.
Tiểu hành tinh giàu khoáng sản, thiên thể băng và lớp đất Mặt trăng có thể có trị giá ước tính hàng tỷ USD trở thành mục tiêu khai thác của nhiều công ty.
Mẫu xe tay ga SYM 4MICAEP đa chức năng vừa ra mắt tài Đài Loan lấy ý tưởng từ hình ảnh con kiến. 4MICA (viết tắt của Formica trong tiếng Ý là con Kiến).
Cây hồng sai trĩu quả ở làng Lô Lô Chải trở thành “tọa độ sống ảo” gây sốt, khiến du khách cuối tuần xếp hàng dài chờ chụp ảnh giữa không gian mộc mạc vùng cao.
Từ bộ đồ Người Nhện đen bí ẩn đến cosplay Người Nhện đỏ rực rỡ, Pi Tiên khiến cộng đồng game thủ náo loạn.
Tình trạng ngập lụt đang diễn ra nghiêm trọng ở Thái Lan. Trong đó, Narathiwat là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nhất.
Apple ra mắt Liquid Glass khiến cả ngành chạy theo, trong khi thiết kế ứng dụng Android vẫn bị xem nhẹ.
Nhiều người bất ngờ khi biết bốn con giáp này luôn miệng than thiếu tiền, nhưng thực tế lại sở hữu khả năng tích lũy tài chính mạnh mẽ ít ai ngờ.
Một chiếc rương đặc biệt trong tàn tích Pompeii được phát hiện, bên trong chứa hàng loạt đồ vật kỳ lạ gợi ý nghi lễ bí ẩn từng tồn tại trước thảm họa núi lửa.
Con cua nặng hơn 1,8kg vừa đạt danh hiệu "vua cua" thuộc giống cua càng sen - một loài đặc hữu của vùng rừng ngập mặn ven biển Cà Mau.
Cây xanh giúp không gian nghỉ ngơi thêm tươi mát, gần gũi thiên nhiên, tuy nhiên không phải cây nào cũng phù hợp đặt trong phòng ngủ.
Mặt trận Pokrovsk lâm vào tình thế sống còn, 2.000 quân Ukraine mắc kẹt trong tình thế tuyệt vọng; nhưng chỉ huy Quân đội Ukraine ở Pokrovsk quyết tâm phá vây.
Trước ca sĩ Đan Trường, một số nghệ sĩ Việt cũng trở thành tâm điểm vì vấn đề từ thiện.
Dòng Nho Quế như dải lụa xanh uốn lượn giữa hẻm Tu Sản, mang đến trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa độc đáo trên cao nguyên đá Mèo Vạc.
Nữ hoàng Boudica, biểu tượng của tinh thần kháng chiến chống La Mã, vẫn được nhớ đến như một trong những người phụ nữ vĩ đại nhất thời cổ đại.
Các nhà khoa học phát hiện cụm miệng phun thủy nhiệt độc đáo ngoài khơi Papua New Guinea, hé lộ một hệ sinh thái hoàn mới.
Khoảnh khắc được chụp trong chuyến du lịch Trung Quốc của một chàng trai Việt bỗng nhiên viral trên mạng xã hội bởi giao diện 'tham quan' đầy thú vị.
NVIDIA đạt doanh thu 57 tỷ USD và lợi nhuận gần 32 tỷ USD, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo nguy cơ bong bóng AI.