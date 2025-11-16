Hà Nội

REDMAGIC 11 Pro, smartphone đầu tiên có tản nhiệt chất lỏng thực

Số hóa

REDMAGIC 11 Pro, smartphone đầu tiên có tản nhiệt chất lỏng thực

YouTuber nổi tiếng JerryRigEverything đã phải thốt lên "công nghệ người ngoài hành tinh" khi mổ xẻ REDMAGIC 11 Pro.

Thiên Trang (TH)
REDMAGIC 11 Pro của Nubia gây sốc khi là smartphone đầu tiên có hệ thống làm mát bằng chất lỏng thực tế.
YouTuber JerryRigEverything gọi công nghệ này là "đến từ tương lai" sau khi tháo rời thiết bị.
Phiên bản trong suốt của máy cho phép người dùng nhìn thấy chất lỏng fluorine chảy qua hệ thống AquaCore Cooling.
Hệ thống tản nhiệt ba lớp gồm buồng hơi, quạt chủ động và micropump gốm áp điện hoạt động như một động cơ thu nhỏ.
Quạt chủ động quay tới 24.000 vòng/phút, đủ mạnh để dập tắt ngọn lửa bật lửa trong thử nghiệm thực tế.
Dù tích hợp công nghệ phức tạp, máy vẫn giữ độ mỏng ấn tượng chỉ 8,9mm và có thể tháo rời toàn bộ hệ thống làm mát.
REDMAGIC 11 Pro vượt qua bài kiểm tra độ bền khắt khe với màn hình AMOLED phục hồi nhanh sau khi bị đốt nóng.
Máy trang bị Snapdragon 8 Gen 5, giá từ 749 USD, có thể nâng cấp lên 24GB RAM và 1TB bộ nhớ.
Thiên Trang (TH)
