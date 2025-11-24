Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Vivo X300 Pro gây sốc với pin 6510 mAh, tele 200MP

Số hóa

Vivo X300 Pro gây sốc với pin 6510 mAh, tele 200MP

Vivo X300 Pro vừa lên kệ tại Việt Nam đã tạo “địa chấn” khi sở hữu pin 6510 mAh và camera tele 200MP, trở thành đối thủ đáng gờm của Galaxy S25 Ultra.

Thiên Trang (TH)
Vivo chính thức trở lại phân khúc cao cấp Việt Nam với bộ đôi X300 và X300 Pro, trong đó mẫu Pro nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cấu hình vượt chuẩn flagship.
Vivo chính thức trở lại phân khúc cao cấp Việt Nam với bộ đôi X300 và X300 Pro, trong đó mẫu Pro nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ cấu hình vượt chuẩn flagship.
Thiết bị sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6.78 inch 120Hz cùng độ sáng 4.500 nits, mang lại trải nghiệm hiển thị đỉnh cao.
Thiết bị sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6.78 inch 120Hz cùng độ sáng 4.500 nits, mang lại trải nghiệm hiển thị đỉnh cao.
Sức mạnh của máy đến từ chip Dimensity 9500 và RAM 16GB, tối ưu hóa mạnh cho khả năng xử lý ảnh và quay video chất lượng cao.
Sức mạnh của máy đến từ chip Dimensity 9500 và RAM 16GB, tối ưu hóa mạnh cho khả năng xử lý ảnh và quay video chất lượng cao.
Điểm gây “bão” nhất là camera tele tiềm vọng 200MP do Vivo đồng phát triển với ZEISS, cho phép zoom 10x và 40x đầy chi tiết.
Điểm gây “bão” nhất là camera tele tiềm vọng 200MP do Vivo đồng phát triển với ZEISS, cho phép zoom 10x và 40x đầy chi tiết.
Viên pin khổng lồ 6510 mAh biến X300 Pro thành một trong những flagship bền bỉ nhất hiện nay, vượt trội cả Galaxy S25 Ultra.
Viên pin khổng lồ 6510 mAh biến X300 Pro thành một trong những flagship bền bỉ nhất hiện nay, vượt trội cả Galaxy S25 Ultra.
Chiến lược giá thực tế khoảng 29,9 triệu giúp thiết bị trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với iPhone 17 Pro Max và S25 Ultra.
Chiến lược giá thực tế khoảng 29,9 triệu giúp thiết bị trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn so với iPhone 17 Pro Max và S25 Ultra.
Các đánh đổi như hiệu năng thô kém chip 3nm hay phần mềm OriginOS không quá quen thuộc vẫn hiện hữu nhưng không phải trở ngại lớn.
Các đánh đổi như hiệu năng thô kém chip 3nm hay phần mềm OriginOS không quá quen thuộc vẫn hiện hữu nhưng không phải trở ngại lớn.
Với camera đột phá, pin lớn và mức giá cạnh tranh, Vivo X300 Pro đang tạo nên cú hích mới trong thị trường flagship Việt Nam.s
Với camera đột phá, pin lớn và mức giá cạnh tranh, Vivo X300 Pro đang tạo nên cú hích mới trong thị trường flagship Việt Nam.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#Vivo X300 Pro #pin 6510mAh #camera 200MP #flagship #Việt Nam #smartphone

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT