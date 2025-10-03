7 thói quen dùng điều hòa khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Hà Nội

Số hóa

Nhiều người tưởng tiết kiệm khi dùng điều hòa nhưng lại mắc 7 sai lầm phổ biến, khiến máy tốn điện, giảm tuổi thọ và hóa đơn tăng chóng mặt.

Thiên Trang (TH)
Điều hòa là thiết bị ngốn điện nhiều nhất trong mùa hè nhưng không ít người vẫn vô tình dùng sai cách.
Một sai lầm phổ biến là bật tắt liên tục, khiến máy nén phải khởi động lại nhiều lần và tiêu hao điện năng.
Việc lười vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ khiến bụi bẩn bám dày, làm giảm hiệu suất và dễ gây hỏng hóc.
Nhiều người quên kết hợp dùng quạt, trong khi luồng gió này giúp phòng mát nhanh hơn và tiết kiệm điện.
Lắp đặt sai vị trí, đặc biệt với cục nóng phơi nắng trực tiếp, sẽ khiến điều hòa hoạt động quá tải.
Chọn máy sai công suất cũng là lỗi lớn, khiến điều hòa chạy kém hiệu quả và hóa đơn điện tăng cao.
Nếu phòng có khe hở, khí lạnh thất thoát ra ngoài sẽ buộc máy hoạt động nhiều hơn mức cần thiết.
Ngoài ra, lạm dụng chế độ Dry trong ngày nắng nóng cũng gây lãng phí vì chức năng này chỉ phù hợp khi trời ẩm.
Mời quý độc giả xem thêm video:TCL giới thiệu máy lạnh tự làm sach, đầy ắp công nghệ chưa tới 10 triệu.
#điều hòa #hóa đơn điện #tiết kiệm điện #bảo dưỡng điều hòa #lắp đặt điều hòa #mẹo dùng điều hòa

