Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
CEO Nvidia làm thị trường chip bùng nổ bằng khái niệm "AI có chủ quyền"

Số hóa

CEO Nvidia làm thị trường chip bùng nổ bằng khái niệm "AI có chủ quyền"

CEO Nvidia Jensen Huang khéo léo biến nỗi sợ tụt hậu AI của các quốc gia thành chiến lược bán chip, củng cố sự phụ thuộc toàn cầu vào hệ sinh thái Mỹ.

Thiên Trang (TH)
Theo Financial Times, CEO Jensen Huang đang quảng bá rầm rộ khái niệm “AI có chủ quyền” trên khắp thế giới.
Theo Financial Times, CEO Jensen Huang đang quảng bá rầm rộ khái niệm “AI có chủ quyền” trên khắp thế giới.
Thông điệp nghe thời thượng nhưng thực chất là cách Nvidia mở rộng thị trường bán chip.
Thông điệp nghe thời thượng nhưng thực chất là cách Nvidia mở rộng thị trường bán chip.
Muốn xây dựng “AI chủ quyền”, các quốc gia vẫn phải dựa vào GPU và phần mềm của Nvidia.
Muốn xây dựng “AI chủ quyền”, các quốc gia vẫn phải dựa vào GPU và phần mềm của Nvidia.
Từ London đến Dubai, ông biến sự kiện công nghệ thành những màn trình diễn marketing.
Từ London đến Dubai, ông biến sự kiện công nghệ thành những màn trình diễn marketing.
Chiến lược này khai thác nỗi sợ FOMO - sợ tụt hậu trong cuộc cách mạng AI.
Chiến lược này khai thác nỗi sợ FOMO - sợ tụt hậu trong cuộc cách mạng AI.
Hàng loạt chính phủ rót tỷ đô vào hạ tầng AI nhưng lại càng gắn chặt với công nghệ Mỹ.
Hàng loạt chính phủ rót tỷ đô vào hạ tầng AI nhưng lại càng gắn chặt với công nghệ Mỹ.
Nvidia nay không chỉ bán cho Microsoft hay Google mà bán trực tiếp cho cả quốc gia.
Nvidia nay không chỉ bán cho Microsoft hay Google mà bán trực tiếp cho cả quốc gia.
Kết quả, “AI có chủ quyền” trở thành khẩu hiệu tiếp thị, còn Nvidia thì củng cố vị thế độc quyền.
Kết quả, “AI có chủ quyền” trở thành khẩu hiệu tiếp thị, còn Nvidia thì củng cố vị thế độc quyền.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Jensen Huang #Nvidia #AI có chủ quyền #chip bán hàng #công nghệ Mỹ #GPU

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT