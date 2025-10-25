Hà Nội

Bất động sản

6 sai lầm cần tránh khi cải tạo nhà

Nhiều gia chủ kỳ vọng biến nhà cũ thành không gian sống tiện nghi hơn, song thực tế rơi vào cảnh “tiền mất, nhà vẫn xấu” vì mắc phải những sai lầm đáng tiếc.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Không khảo sát kỹ hiện trạng công trình

Trước khi đập phá, xây thêm hay sửa chữa, việc đánh giá hiện trạng ngôi nhà là điều bắt buộc. Nhiều người bỏ qua công đoạn này, dẫn đến việc thi công gặp trục trặc, thậm chí ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực.

Vì vậy, nên thuê kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng kiểm tra kỹ phần móng, tường, hệ thống điện – nước để xác định khu vực nào có thể thay đổi, khu vực nào cần giữ nguyên.

Không xác định nhu cầu

Theo các kiến trúc sư, đây là một trong những sai lầm phổ biến thường gặp. Nhiều gia chủ xem nhẹ các vấn đề như bao nhiêu phòng ngủ, có phòng thờ không...dẫn đến kế hoạch không chính xác, chi phí phát sinh nhiều.

Trước khi cải tạo nhà, gia chủ nên trả lời các câu hỏi: số phòng hiện tại đã đủ chưa, có bao nhiêu tiền, dự định sửa nhà trong bao lâu, trong thời gian nhà cải tạo sẽ ở đâu...

cai-tao-nha.jpg
Không xác định nhu cầu là sai lầm phổ biến khi cải tạo nhà. Ảnh; An Khoa Design

Thiếu bản thiết kế chi tiết

Một bản vẽ cải tạo rõ ràng sẽ giúp định hình không gian, kiểm soát ngân sách và tiến độ thi công. Sai lầm thường gặp là sửa theo cảm tính, thay đổi liên tục trong quá trình làm.

Điều này khiến chi phí đội lên, thời gian kéo dài, và kết quả không đồng bộ. Ngay cả khi chỉ sửa những hạng mục nhỏ như sơn tường, lát sàn, bạn cũng nên có bản mô tả hoặc bản phối cảnh cụ thể để tránh “lệch tông” giữa các khu vực.

Không dự trù ngân sách phát sinh

Hiếm có công trình cải tạo nào mà chi phí thực tế lại khớp hoàn toàn với dự toán ban đầu. Nhiều người chủ quan, tính chi phí “vừa đủ” nên khi có vấn đề phát sinh như hư hại ẩn, cần thêm vật liệu hay thay đổi thiết kế, ngân sách lập tức bị phá vỡ.

Tốt nhất, nên để ra khoảng 10–20% tổng chi phí dự phòng để đảm bảo công trình không bị gián đoạn.

Xem nhẹ kiểm tra kết cấu

Kết cấu là khung chịu lực chính của toàn bộ công trình. Thông thường, mỗi kết cấu tương ứng với một quy mô công trình nhất định. Việc cơi nới, thêm tầng hay chức năng đều có thể gia tăng sức ép lên kết cấu công trình, gây nứt gãy, mất an toàn.

Do vậy, kiểm tra kết cấu là điều phải làm trước khi cải tạo nhà.

Lựa chọn vật liệu không phù hợp

Một sai lầm khác là chọn vật liệu chỉ dựa trên giá hoặc hình thức. Ví dụ, gạch men rẻ tiền có thể nhanh nứt khi sử dụng ở khu vực ẩm ướt; sơn kém chất lượng dễ bong tróc, loang màu.

Cải tạo là để nâng cấp, không phải “vá tạm”, nên việc chọn vật liệu bền, dễ bảo trì, phù hợp với môi trường sống là điều cần ưu tiên.

