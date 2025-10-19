Hà Nội

Sống Khỏe

6 người nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu nghi ngộ độc do uống rượu

6 người dân xã Sơn Lâm (Nghệ An) phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, co giật sau khi cùng uống rượu thuốc.

Thanh Hà

Tối 19/10, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, các bác sĩ bệnh viện này vừa tiếp nhận và điều trị cho 6 bệnh nhân nghi bị ngộ độc rượu.

Trước đó vào khoảng 12h trưa cùng ngày, 6 bệnh nhân trú xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) được người thân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương để cấp cứu. Thời điểm này, các bệnh nhân đều đã trong tình trạng hôn mê, co giật.

7132959942129mp4snapshot0002258-1760864180703677905548.jpg
các bệnh nhân đều đã trong tình trạng hôn mê, co giật.

Các bác sĩ lập tức đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng rồi chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu.

Thông tin ban đầu cho biết, cả 6 bệnh nhân là hàng xóm của nhau. Trưa cùng ngày, nhóm người này cùng tập trung ăn cơm, uống rượu. Sau bữa nhậu thì xuất hiện triệu chứng nghi bị ngộ độc nên được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Trong số các bệnh nhân, có 4 người phải thở máy, 2 người còn lại nhẹ hơn. Đến tối 19/10, cả 6 bệnh nhân đã được chuyển tuyến xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để điều trị.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm cho biết, sau khi sự việc xảy ra, công an xã đã đến xác minh đồng thời thu thập mẫu rượu nhóm người này uống để làm rõ nguyên nhân.

