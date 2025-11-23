Hà Nội

6 lý do tai nghe đeo cổ trở lại năm 2025

Số hóa

Tai nghe đeo cổ tưởng (neckband) lỗi thời nhưng năm 2025 vẫn là lựa chọn thông minh nhờ sự tiện lợi và bền bỉ.

Thiên Trang (TH)
Nhiều người mất hàng loạt earbuds vì dễ rơi hoặc thất lạc hộp sạc, khiến neckband trở nên hợp lý hơn.
Thiết kế vòng cổ giúp tai nghe đeo cổ ổn định, gần như không rơi ngay cả khi vận động mạnh.
Pin của neckband vượt xa earbuds, có thể đạt 20 đến 40 giờ sử dụng liên tục.
Mic đặt gần miệng giúp chất lượng gọi thoại rõ ràng và ổn định hơn trong môi trường ồn.
Neckband không cần hộp sạc, giảm nguy cơ mất thiết bị và tiện lợi khi mang theo.
Trọng lượng nhẹ, dây silicone mềm giúp cảm giác đeo thoải mái trong thời gian dài.
Giá thành dễ tiếp cận, chất lượng âm thanh và pin thường vượt trội so với earbuds cùng tầm giá.
Năm 2025, neckband vẫn giữ chỗ đứng riêng, là lựa chọn bền bỉ và thực tế cho người dùng Việt.
