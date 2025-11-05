Razer ra mắt bộ gear Dragon Lore đậm chất Counter-Strike

Razer hợp tác cùng Valve đưa skin Dragon Lore huyền thoại từ Counter-Strike 2 ra đời thực qua bộ gear gaming cực chất, giá từ 1,1 đến 13 triệu đồng.
Tại sự kiện “Khai phá dấu ấn độc bản” diễn ra tại Thiso Mall Sala, Công ty Honda Việt Nam (HVN) chính thức giới thiệu SH160i/125i bản 2026 với nhiều điểm mới.
Ugreen Dots đang thay thế Baseus WM01 với chất âm cải thiện, pin lâu, app điều khiển và khả năng kết nối hai thiết bị cùng lúc.
Mới đây, 'phú bà' Huyền Baby đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ khi chia sẻ loạt ảnh 'lên đồ' đi đu concert của nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc - Blackpink.
Mitsubishi Motors Thái Lan đã chính thức công bố giá bán của mẫu xe SUV Mitsubishi Xforce HEV 2026 mới với ba phiên bản: Ignite, Ultimate và Ultimate X.
Diện thiết kế váy ôm sát với phần cổ V cắt xẻ sâu, Loan Barbie khoe vòng 1 lấp ló khiến người đối diện khó rời mắt.
Trước chung kết Miss Earth 2025, nhiều ứng cử viên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất đã lộ diện.
Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của Una Tố Uyên trong trang phục thể thao khi chơi bóng rổ đã đốn tim cộng đồng mạng.
Quân đội Nga ở Pokrovsk sử dụng chiến thuật mới và đã tiến đến phố Soborna, nơi chia Mirnohrad thành phần phía đông và phía tây.
Một nghiên cứu sinh tại UNSW cáo buộc giảng viên dùng ChatGPT chấm bài luận, cộng đồng sinh viên Australia dậy sóng vì lo ngại “mất giá” bằng cấp.
Nhân dịp sinh nhật của mình, hot girl Xoài Non (Phạm Trang) đã tung ra bộ ảnh mới, khoe trọn vẻ đẹp ngày càng trưởng thành, quyến rũ.
Khi nước Hồ Van rút đi, tàn tích của một cầu tàu và công trình lịch sử, được cho là của thời Urartu cổ xưa đã lộ ra.
Camera AI lắp đặt tại nhiều tuyến đường tác động tích cực đến tình hình giao thông ở TP.HCM. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, một số tài xế vẫn vi phạm.
Tử vi dự đoán, trong tháng 11 có 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu có sung túc, cuộc sống ngày càng viên mãn.
Mang dáng hình độc đáo tựa như một con rùa, cây bằng lăng đặt trong chiếc chậu đường kính 2,8m, cao 1,4m, tích hợp hệ thống xoay tự động.
Ẩn mình giữa núi rừng Sơn La, Phu Sa Phìn mê hoặc du khách với rừng rêu cổ thụ huyền ảo, nơi từng bước chân đều như lạc vào chốn mộng giữa đại ngàn Tây Bắc.
Ánh Viên được khen có vẻ đẹp không thua kém hoa, á hậu chỉ với một số thay đổi nhỏ trên gương mặt sau 3 năm giải nghệ.
Diễn viên Bella Mai chia sẻ hình ảnh bên doanh nhân Bửu Lộc trong bữa tiệc lãng mạn mừng tuổi mới.
Thông qua phiên bản ý tưởng Toyota Hiace Concept, hãng xe Nhật đã giới thiệu trước thế hệ xe van Hiace tiếp theo với màn hình hiển thị toàn chiều rộng.
Rosé mới đây lựa chọn váy ngủ lên sân khấu dù ồn ào ở Paris Fashion Week vừa lắng xuống không lâu.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi suy nghĩ sâu sắc, có thể đưa được giao trọng trách mới và tài vận khá tốt.