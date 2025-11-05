Razer ra mắt bộ gear Dragon Lore đậm chất Counter-Strike

Hà Nội

Razer hợp tác cùng Valve đưa skin Dragon Lore huyền thoại từ Counter-Strike 2 ra đời thực qua bộ gear gaming cực chất, giá từ 1,1 đến 13 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Razer vừa trình làng bộ sưu tập gear lấy cảm hứng từ skin AWP Dragon Lore nổi tiếng trong Counter-Strike.
Bộ sưu tập gồm tai nghe, bàn phím, chuột, pad chuột và ghế gaming mang họa tiết rồng vàng đặc trưng.
Tai nghe BlackShark V3 Pro bản CS2 có mic HyperClear và âm thanh tinh chỉnh riêng cho game FPS.
Bàn phím Huntsman V3 Pro TKL hỗ trợ Rapid Trigger, switch quang học Gen-2 và tùy chỉnh điểm kích hoạt.
Chuột Viper V3 Pro nhẹ 54g, cảm biến 35K Gen-2, tốc độ thăm dò 8000 Hz, lý tưởng cho game thủ FPS.
Pad Gigantus V2 Large có bề mặt mượt, kiểm soát tốt, đồng bộ thiết kế Dragon Lore.
Ghế Iskur V2 X tối ưu công thái học, hỗ trợ luyện tập dài giờ mà vẫn thoải mái.
Bộ sưu tập sẽ mở bán từ giữa tháng 11 đến cuối tháng 12/2025, giá từ 1,1 đến 12,9 triệu đồng.
Thiên Trang (TH)
