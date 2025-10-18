Hà Nội

Bất động sản

5 vị trí trong nhà càng để trống "càng giàu"

Theo quan niệm phong thủy, "đôi khi" “để trống” là nghệ thuật sống, một cách mở đường cho may mắn và tài lộc tìm đến.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong phong thủy nhà ở, không phải cứ lấp đầy mọi khoảng trống là tốt. Nhiều gia chủ vì sợ “lãng phí không gian” mà tận dụng mọi góc trong nhà để đặt đồ đạc, vô tình khiến năng lượng bị tù đọng, cản trở dòng khí lưu thông.

Tuy nhiên, có những vị trí càng để trống, nhà lại càng thông thoáng, sinh khí lưu chuyển dễ dàng, giúp thu hút tài lộc và vượng khí cho cả gia đình.

Lối vào và cửa chính

Theo phong thủy, cửa chính là “miệng khí” của ngôi nhà – nơi tài lộc, may mắn và cơ hội đi vào. Nếu khu vực này bừa bộn, đặt quá nhiều giày dép, ô dù, tủ giày cao chắn ngang hoặc đồ trang trí rối mắt, sẽ khiến năng lượng tốt khó lưu thông.

ngoi-nha1.jpg
Lối vào và cửa chính nên để gọn gàng. Ảnh: Cafeland

Tốt nhất nên giữ khu vực này gọn gàng, để trống khoảng 1–2 mét tính từ cửa vào. Không gian thoáng đãng sẽ giúp thu hút vượng khí và tạo ấn tượng tích cực cho khách đến nhà.

Khu vực giữa phòng khách

Phòng khách là trung tâm tụ khí của ngôi nhà. Nếu đặt quá nhiều bàn ghế hoặc đồ trang trí, nguồn năng lượng sẽ bị "nghẽn mạch".

Vì vậy, nên để khoảng giữa phòng khách trống, vừa giúp không gian thông thoáng, vừa mang ý nghĩa “khí lưu thông, tài vận tự đến”.

Phía trước cửa sổ

Cửa sổ là nơi đón ánh sáng và gió trời – hai yếu tố quan trọng giúp cân bằng sinh khí trong ngôi nhà. Nếu kê bàn, tủ hoặc giường chắn ngang, không chỉ làm cản luồng khí tốt mà còn khiến không gian trở nên bí bách, tối tăm.

ngoi-nha2.jpg
Ảnh minh họa

Hãy để trống khu vực phía trước cửa sổ ít nhất 50–60cm để ánh sáng tự nhiên có thể lan tỏa khắp phòng, mang lại cảm giác ấm áp và tích cực.

Phía trước ban thờ

Ban thờ là nơi linh khí hội tụ, tượng trưng cho sự gắn kết giữa con cháu và tổ tiên. Vì vậy, khoảng không gian trước ban thờ tuyệt đối không nên bị chắn hoặc bày biện quá nhiều vật dụng.

Giữ trống khu vực này giúp năng lượng tâm linh lưu thông thuận lợi, mang đến bình an và tài lộc cho gia chủ.

Cầu thang và gầm cầu thang

Cầu thang được coi là “đường dẫn năng lượng” trong nhà. Nếu gầm cầu thang bị biến thành kho chứa đồ cũ, năng lượng xấu sẽ dễ tích tụ.

Thay vì chất đầy vật dụng, có thể để trống hoặc trang trí đơn giản bằng cây xanh hoặc tượng phong thủy hợp mệnh để kích hoạt tài khí.

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

