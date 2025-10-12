Hà Nội

Bất động sản

3 loại cây trồng trong sân nhà như "nam châm hút lộc"

Theo quan niệm phong thủy Á Đông, chọn cây trồng sân nhà không chỉ dựa vào yếu tố thẩm mỹ mà còn nên xem xét ý nghĩa phong thủy để thu hút vận may và tài lộc.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trồng cây xanh quanh nhà không chỉ giúp điều hòa không khí, tạo không gian tươi mát mà còn mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Một khu vườn nhỏ hay vài chậu cây trước sân, nếu được lựa chọn khéo léo, sẽ giúp thu hút vượng khí, xua đuổi điều xui rủi và đem lại bình an cho cả gia đình.

Dưới đây là những loại cây trồng sân nhà vừa đẹp, vừa mang ý nghĩa chiêu tài giữ lộc:

Cây mộc hương

Cây mộc hương không chỉ nổi tiếng bởi hương thơm dịu nhẹ, lan tỏa khắp không gian mà còn mang ý nghĩa phong thủy đặc biệt khi được trồng trong sân nhà. Theo quan niệm dân gian, mộc hương tượng trưng cho sự cát tường, thịnh vượng và may mắn. Cái tên “mộc hương” đã gợi liên tưởng đến hương thơm bền lâu của gỗ quý – biểu tượng cho tài lộc vững bền và sự nghiệp hanh thông.

cay-moc-huong1.jpg
Ảnh minh họa

Khi cây nở hoa, mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa như dẫn nguồn khí tốt, thu hút vượng tài vào nhà và xua đuổi điều xui rủi.

Người ta thường trồng cây ở trước sân hoặc gần cửa ra vào để đón may mắn, tạo cảm giác thư thái, bình yên mỗi khi trở về nhà.

Cây phật thủ

Với quả mọc thành chùm xòe như bàn tay Phật, cây phật thủ được xem là biểu tượng của may mắn, phúc lộc và sự bảo hộ thiêng liêng. Trong phong thủy, quả phật thủ tượng trưng cho sự sung túc, thịnh vượng, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, buôn bán.

cay-phat-thu.jpg
Ảnh: Báo dân tộc & phát triển

Khi trồng trong sân, cây không chỉ mang lại vẻ xanh tươi, thanh mát mà còn giúp cân bằng năng lượng, xua đuổi tà khí, thu hút sinh khí tốt vào nhà.

Nhiều người còn tin rằng hương thơm nhẹ nhàng từ quả phật thủ mang lại cảm giác an yên, giúp tâm hồn thư thái, cuộc sống gia đình hòa thuận.

Cây lựu

Cây lựu mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, thích hợp trồng trong sân vườn. Những trái lựu đỏ căng mọng được xem là biểu tượng của tài lộc và may mắn.

Bên cạnh đó, hoa lựu còn giúp xua đuổi tà ma, giúp gia chủ tránh xui xẻo.

Lựu có tuổi thọ cao, ít sâu bệnh và chịu hạn tốt. Nên trồng cây lựu ở nơi có ánh nắng nhiều để cây phát triển khỏe mạnh, hoa nở đều và đậu quả đẹp. Có thể trồng ngoài đất sân hoặc trong chậu lớn đặt ở ban công, hiên nhà.

Lưu ý: Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!

