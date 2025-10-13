Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

5 vật trên bàn làm việc tiết lộ người EQ cực cao, khó ai sánh

Chỉ cần nhìn vào bàn làm việc cũng có thể biết một người EQ cao hay không. Nếu bạn sở hữu đủ 5 vật dụng này, xin chúc mừng, bạn rất đặc biệt.

Theo Đời sống & Pháp luật

Ngày nay, chỉ số EQ (trí tuệ cảm xúc) ngày càng được coi trọng. Một người có EQ cao thường biết cách điều tiết cảm xúc, lắng nghe, thấu hiểu và ứng xử khéo léo. Nhờ thế, họ dễ dàng xây dựng các mối quan hệ tích cực, tạo sự tin tưởng với đồng nghiệp cũng như cấp trên.

Điều thú vị là EQ không chỉ thể hiện trong cách bạn giao tiếp mà còn bộc lộ qua những chi tiết nhỏ, chẳng hạn như bàn làm việc. Nếu trên bàn làm việc của bạn có 5 món đồ dưới đây, xin chúc mừng, bạn có thể chính là người sở hữu EQ cao.

1. Cây xanh hoặc hoa nhỏ - sự tinh tế trong việc cân bằng cảm xúc

Một chậu cây nhỏ hay lọ hoa tươi trên bàn làm việc không chỉ mang tính trang trí. Người có EQ cao hiểu rằng màu xanh giúp giảm căng thẳng, làm dịu cảm xúc và tạo không khí dễ chịu cho cả bản thân lẫn những ai ghé qua bàn.

Họ biết rằng môi trường ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, và việc chăm sóc một chậu cây cũng phản ánh sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm. Nhờ vậy, họ dễ tạo ấn tượng tích cực, mang lại cảm giác dễ chịu cho người khác khi làm việc cùng.

2. Lịch hoặc sổ ghi chú - sự tôn trọng thời gian của mình và người khác

Người có EQ cao luôn có ý thức rõ ràng về thời gian. Việc đặt lịch bàn, cuốn planner hoặc sổ ghi chú trên bàn cho thấy họ biết cách sắp xếp công việc, hạn chế việc để người khác phải chờ đợi hay lúng túng vì trễ hẹn.

Thói quen này không chỉ giúp bản thân chủ động trong công việc mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với đồng nghiệp. Một người coi trọng thời gian sẽ dễ dàng xây dựng niềm tin và sự chuyên nghiệp trong mắt người khác.

3. Ảnh gia đình hoặc vật kỷ niệm nhỏ - trái tim biết yêu thương và kết nối

Trên bàn làm việc của người có EQ cao thường có một bức ảnh gia đình, một món quà lưu niệm hay vật nhỏ gắn liền với kỷ niệm. Những thứ này không chỉ là đồ trang trí mà còn phản ánh sự trân trọng mối quan hệ.

Chúng nhắc nhở chủ nhân giữ sự cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân, đồng thời cho thấy họ là người sống tình cảm, biết quan tâm đến người thân. Trong môi trường làm việc, điều này thường khiến họ trở nên gần gũi và ấm áp hơn trong mắt đồng nghiệp.

4. Bình nước hoặc tách trà - kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Một người có EQ cao không quên việc chăm sóc sức khỏe giữa bộn bề công việc. Trên bàn của họ thường có bình nước, tách trà hay ly cà phê ưa thích. Họ hiểu rằng muốn giữ tâm trạng ổn định và tinh thần sáng suốt thì trước hết phải biết quan tâm tới cơ thể.

Chi tiết tưởng như nhỏ này lại phản ánh tính kỷ luật và sự chủ động. Nhờ vậy, họ thường duy trì trạng thái tỉnh táo, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, từ đó ứng xử khéo léo trong mọi tình huống.

5. Một cuốn sách hoặc tài liệu đang đọc - sự ham học hỏi và trưởng thành trong tư duy

Trên bàn làm việc của người có EQ cao thường không chỉ có giấy tờ công việc mà còn có một cuốn sách, tạp chí chuyên ngành hoặc tài liệu tham khảo. Họ luôn coi trọng việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng để phát triển bản thân.

Sự hiện diện của sách vở cho thấy họ có tư duy mở, sẵn sàng lắng nghe và học hỏi từ mọi nguồn. Đây chính là nền tảng giúp họ giữ thái độ khiêm tốn, tránh áp đặt quan điểm và biết cách điều chỉnh hành vi để phù hợp với từng hoàn cảnh.

Không cần đến những cử chỉ lớn lao, EQ đôi khi được thể hiện qua cách bạn sắp xếp góc làm việc. Một chậu cây nhỏ, cuốn lịch, bình nước hay bức ảnh gia đình đều phản ánh sự tinh tế, tự chủ và khả năng thấu hiểu - những phẩm chất quan trọng của trí tuệ cảm xúc.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Link bài gốc Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/neu-tren-ban-lam-viec-co-5-thu-nay-xin-chuc-mung-ban-la-nguoi-co-eq-cao-a577754.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExZjBJb0Y5eVNDQzlWbDZuTQEefaL51KiBmzdNdjIDPbohw2KE7Zhyqk9G7Ln5d47qPu0FRXz3ILMwhR_LO-0_aem_CEGmkQMvuA-qeS0DQyHKYw
#EQ cao #bàn làm việc #cây xanh #lịch #ảnh gia đình #tự chăm sóc

Bài liên quan

Sống đạo

Bảy điều thầm lặng người EQ cao luôn làm khiến ai cũng nể phục

Không ồn ào hay khoa trương, người EQ cao sở hữu “vũ khí mềm” giúp họ kiểm soát cảm xúc, tạo lợi thế trong mọi tình huống và trở nên cuốn hút đặc biệt.

Trong cuộc sống, trí tuệ cảm xúc (EQ) quan trọng không kém IQ, bởi nó quyết định cách một người ứng xử, duy trì mối quan hệ và xử lý tình huống. Những người có EQ cao không phô trương, không tranh giành sự chú ý, nhưng âm thầm làm rất nhiều điều có lợi cho bản thân và người khác. Dưới đây là 7 điều họ luôn làm lặng lẽ.

1. Giấu cảm xúc tiêu cực

Xem chi tiết

Sống đạo

Sếp tinh mắt đừng bỏ lỡ 3 'tướng' nhân viên hiếm có này

Ba kiểu “tướng” đặc biệt ở nơi làm việc thường thuộc về những người âm thầm gánh vác, càng ít nói càng tài giỏi, là nhân tố tạo nên thành công lớn.

Quản trị nhân sự đôi khi giống như nghệ thuật nhìn người. Nếu chỉ dựa vào sự ồn ào hay khả năng trình bày trơn tru, rất dễ bỏ sót những tay chơi thầm lặng. Họ không đứng giữa sân khấu, không chiếm spotlight trong các buổi họp, nhưng luôn để lại dấu vết rõ ràng ở đầu ra công việc. Ba kiểu “tướng” thường bị đánh giá thấp ở bề nổi nhưng lại là mũi nhọn giúp đội ngũ bứt phá. Mỗi “tướng” sẽ có dấu hiệu nhận diện, giá trị cốt lõi và cách trao quyền thực tế để sếp khai mở tối đa năng lực, biến họ thành nhân tố làm nên nghiệp lớn.

Tướng âm thầm chốt việc: Làm chắc tay hơn nói hay

Xem chi tiết

Sống đạo

Người EQ thấp dễ đối mặt 7 rủi ro, khó thành công

Không chỉ ảnh hưởng các mối quan hệ, EQ thấp còn kéo lùi sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Dưới đây là 7 rủi ro ai cũng nên biết để kịp thay đổi.

Trong cuộc sống hiện đại, chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) ngày càng được nhắc đến như một yếu tố quan trọng không kém IQ. EQ thể hiện khả năng nhận biết, kiểm soát cảm xúc của bản thân và hiểu, đồng cảm với cảm xúc của người khác. Những người có EQ thấp thường gặp nhiều rủi ro trong công việc, học tập và cả các mối quan hệ xã hội. Dưới đây là 7 rủi ro phổ biến mà người EQ thấp thường phải đối mặt.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới