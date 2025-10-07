Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Người EQ thấp dễ đối mặt 7 rủi ro, khó thành công

Không chỉ ảnh hưởng các mối quan hệ, EQ thấp còn kéo lùi sự nghiệp và hạnh phúc cá nhân. Dưới đây là 7 rủi ro ai cũng nên biết để kịp thay đổi.

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn

Trong cuộc sống hiện đại, chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) ngày càng được nhắc đến như một yếu tố quan trọng không kém IQ. EQ thể hiện khả năng nhận biết, kiểm soát cảm xúc của bản thân và hiểu, đồng cảm với cảm xúc của người khác. Những người có EQ thấp thường gặp nhiều rủi ro trong công việc, học tập và cả các mối quan hệ xã hội. Dưới đây là 7 rủi ro phổ biến mà người EQ thấp thường phải đối mặt.

1. Khó kiểm soát cảm xúc

Người EQ thấp thường dễ bị cảm xúc chi phối, dẫn đến nóng giận, buồn bã hoặc lo âu một cách thái quá. Trong các tình huống căng thẳng, họ khó giữ được bình tĩnh, dễ có những phản ứng bốc đồng hoặc lời nói, hành động gây tổn thương người khác. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mối quan hệ cá nhân mà còn làm giảm hiệu quả công việc, học tập.

2. Gặp khó khăn trong giao tiếp

Giao tiếp hiệu quả không chỉ dựa vào kỹ năng ngôn từ mà còn dựa vào khả năng đọc hiểu cảm xúc của đối phương. Người EQ thấp thường khó nhận biết tín hiệu phi ngôn ngữ, khó cảm thông, dẫn đến hiểu lầm hoặc tranh cãi không đáng có. Khi tình huống nhạy cảm xảy ra, họ dễ làm mối quan hệ căng thẳng hơn.

Trong cuộc sống hiện đại, chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) ngày càng được nhắc đến như một yếu tố quan trọng không kém trí tuệ logic
Trong cuộc sống hiện đại, chỉ số thông minh cảm xúc (EQ) ngày càng được nhắc đến như một yếu tố quan trọng không kém trí tuệ logic

3. Khả năng giải quyết xung đột kém

Xung đột là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, người EQ thấp thường thiếu kỹ năng kiềm chế cảm xúc, khó lắng nghe hoặc đặt mình vào vị trí người khác. Kết quả là các mâu thuẫn kéo dài, mất thời gian và đôi khi gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân.

4. Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý và thể chất

Căng thẳng kéo dài do thiếu khả năng quản lý cảm xúc có thể dẫn đến rối loạn giấc ngủ, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm hoặc các bệnh về tim mạch. EQ thấp khiến con người dễ lo âu, stress, đồng thời khó tìm được cách thư giãn hoặc chia sẻ cảm xúc với người khác.

5. Khó duy trì mối quan hệ xã hội

Người EQ thấp thường gặp rủi ro trong việc duy trì tình bạn, mối quan hệ đồng nghiệp hay tình cảm gia đình. Họ dễ gây hiểu lầm, thiếu sự nhạy cảm và khó lắng nghe, khiến người xung quanh cảm thấy xa cách. Theo thời gian, mạng lưới quan hệ cá nhân có thể bị thu hẹp, làm giảm cơ hội hợp tác và hỗ trợ trong công việc và đời sống.

6. Giới hạn cơ hội thăng tiến trong công việc

Trong môi trường làm việc hiện đại, kỹ năng mềm và khả năng quản lý cảm xúc được đánh giá ngang bằng với năng lực chuyên môn. Người EQ thấp khó làm việc nhóm, ít nhận được sự đồng cảm và tín nhiệm từ đồng nghiệp, cấp trên. Họ dễ bị bỏ qua trong các dự án quan trọng hoặc cơ hội thăng tiến, dù năng lực chuyên môn có tốt.

7. Khó học hỏi và phát triển bản thân

Khả năng tự nhận thức và tự điều chỉnh là chìa khóa để phát triển bản thân. Người EQ thấp thường không nhận ra hạn chế của mình, khó lắng nghe phản hồi, dễ phòng thủ hoặc bỏ qua các cơ hội học hỏi. Điều này khiến họ phát triển chậm hơn, khó thích nghi với môi trường thay đổi hoặc yêu cầu cao.

Nhìn chung, EQ thấp mang đến những rủi ro đa dạng, ảnh hưởng từ sức khỏe, công việc đến mối quan hệ xã hội. May mắn là EQ không phải yếu tố cố định; con người hoàn toàn có thể rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc, đồng cảm và giao tiếp hiệu quả. Nhận biết những rủi ro này là bước đầu tiên để cải thiện, giúp mỗi người trở nên linh hoạt hơn, xây dựng các mối quan hệ bền vững và phát triển toàn diện trong cuộc sống hiện đại.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Link bài gốc Copy link
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/7-rui-ro-cua-nguoi-eq-thap-a576059.html?fbclid=IwY2xjawNPUTNleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFrMHpZNFJVT3I5UXZ6aVh6AR62r0FEPJRed2bdlnoYYGM1Drw7Vzcf-fWCy7ZV-Q15cr7FsaB6Cc9VG89Pqg_aem_W1hvKnZm1iMs5wfEflME3w
#EQ #tác hại EQ thấp #kỹ năng cảm xúc #phát triển cá nhân #quản lý cảm xúc #giao tiếp xã hội

Bài liên quan

Kho tri thức

Tào Hưu là ai mà khiến Trương Phi bại trận, Tư Mã Ý kiêng nể

Ít người biết rằng, trong thời Tam Quốc, Tào Hưu không chỉ là tướng giỏi cầm quân mà còn là chiến lược gia khiến cả Trương Phi lẫn Mã Siêu phải ôm hận.

Trương Phi nổi tiếng là chiến thần bất khả chiến bại, từng khiến nhiều tướng lĩnh Tào Ngụy thất bại thảm hại, trong đó có cả Trương Hợp - một trong những danh tướng lẫy lừng của Tào Tháo. Mã Siêu, một trong Ngũ hổ tướng của Thục Hán, cũng là đối thủ đáng gờm, từng giao đấu bất phân thắng bại với Trương Phi tại Hà Manh quan từ sáng đến tối.

Tuy vậy, dưới sự chỉ huy của Gia Cát Lượng, khi Mã Siêu về đầu quân cho Lưu Bị sau mâu thuẫn với Trương Lỗ, cả hai vị tướng lừng danh này đều phải nhận thất bại khi đối đầu với Tào Hưu trên chiến trường.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Tìm thấy chiếc bình cổ kỳ quái chứa đầy giày ở Ai Cập

Những đôi giày cổ xuất hiện trong đền thờ Ai Cập gây kinh ngạc giới khảo cổ học ngay cái nhìn đầu tiên.

1-8272.png
Khi tiến hành khai quật giữa hai bức tường gạch bùn tại đền thờ an táng của Vua Amenhotep II ở Luxor, Ai Cập (Amenhotep II trị vì từ năm 1427 đến năm 1401 Trước Công nguyên), các chuyên gia đến từ Bộ Cổ Vật Ai Cập bất ngờ tìm thấy một vật thể cổ xưa kỳ quái. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
2-619.png
Đó là một chiếc bình cổ tuy nhiên bên trong không hề chứa một đồng xu nào, mà là năm đôi giày da cổ. Ảnh: @Bộ Cổ Vật Ai Cập.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Nhạc sĩ Trần Tiến, người gieo hồn phố vào những khúc du ca

Giải thưởng Bùi Xuân Phái 2025 vinh danh nhạc sĩ Trần Tiến, người đem hơi thở Hà Nội, tình người phố cổ vào những ca khúc làm say lòng khán giả.

Nhắc đến Trần Tiến, người ta không thể tách hình ảnh ông ra khỏi Hà Nội – một Hà Nội lặng lẽ, ngậm nắng mưa, ngọt ngào và hoài niệm. Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 18 năm 2025 được trao cho ông chính là sự công nhận cho những khúc hát mà ông “sáng tác vì nhớ, vì yêu Hà Nội” như phát biểu của ông tại lễ trao giải.

Ông không gọi mình là nhạc sĩ chuyên viết về Hà Nội, mà chỉ viết những gì ông nhớ, ông thương, ông yêu và vô tình, khán giả đặt tên cho những bài hát đó là “hồn Hà Nội”.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới