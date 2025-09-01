Hà Nội

5 thiết kế phòng ngủ tệ hại khiến người dùng "ngán ngẩm"

Bất động sản

5 thiết kế phòng ngủ tệ hại khiến người dùng "ngán ngẩm"

Nhiều thiết kế trong phòng ngủ tưởng là hợp lý, nhưng khi sử dụng mới thấy bất tiện.

Hoàng Minh (theo Toutiao)
Tủ quần áo là món đồ không thể thiếu trong phòng ngủ. Thông thường, các gia đình đặt một tủ lớn cạnh đầu giường để tiết kiệm diện tích lối đi nhưng thực tế, một tủ quần áo hiếm khi đủ dùng. Quần áo mặc dở dễ bị vứt la liệt, lộn xộn. Ảnh: Internet
Nếu có thể, hãy thiết kế riêng một khu để quần áo mặc dở hoặc thêm cây treo quần áo nhỏ để tăng sức chứa mà không chiếm diện tích. Ảnh: Toutiao
Trải thảm lớn quanh giường sẽ giúp phòng ngủ thêm ấm cúng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các vấn đề như bụi bẩn, vi khuẩn... gây ô nhiễm không khí. Ảnh: Toutiao
Việc dọn dẹp cũng phiền phức vì phải nhấc cả giường, rất bất tiện. Lời khuyên là bỏ hẳn thảm lớn đi, nếu muốn ấm áp thì có thể chọn thảm nhỏ đặt cạnh giường, vừa dễ giặt, vừa dễ thay. Ảnh: Toutiao
Đèn rọi đầu giường là xu hướng phòng ngủ hiện đại, giúp tường đầu giường thêm lung linh. Nhưng thực tế, ánh sáng chiếu trực tiếp quá gắt, dễ gây chói mắt và mỏi khi nằm lâu dưới ánh đèn. Ảnh: Toutiao
Nếu muốn phòng ngủ có ánh sáng dịu dàng, dễ chịu, nên thiết kế hệ thống chiếu sáng không có đèn chính với nhiều nguồn sáng gián tiếp, phân tán, vừa tạo không gian ấm cúng, vừa tránh cảm giác khó chịu của đèn rọi. Ảnh: Toutiao
Bàn trang điểm kiểu nắp lật nghe có vẻ đa năng. Tuy nhiên, khi dùng khá bất tiện bởi mỗi lần mở nắp để lấy đồ phải dọn sạch toàn bộ mặt bàn. Ảnh: Toutiao
Thay vì cố đa năng hóa, hãy chọn một chiếc bàn nhỏ đơn giản. Nếu phòng chật, có thể tận dụng hông tủ quần áo làm góc trang điểm âm tường sẽ gọn gàng và dễ sử dụng hơn. Ảnh: Toutiao
Nhiều gia đình lắp ti vi trong phòng ngủ nhưng hiếm khi mở, thậm chí vài tháng chưa mở lần nào. Trong khi ti vi chiếm không gian, lãng phí tiền bạc. Ảnh: Toutiao
Smartphone, laptop... đã đủ để thay hết nhu cầu giải trí. Nếu chưa mua, có thể dùng bức tranh, kệ treo hoặc gương trang trí, phòng sẽ nhẹ nhàng, thoáng hơn nhiều. Ảnh: Toutiao
Hoàng Minh (theo Toutiao)
