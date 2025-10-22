Hà Nội

5 món súp giúp tăng sức đề kháng, giữ ấm cơ thể trong những ngày giao mùa

5 món súp giúp tăng sức đề kháng, giữ ấm cơ thể trong những ngày giao mùa

Vào những ngày thời tiết trở gió, một bát súp nóng hổi không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa.

Khi thời tiết chuyển lạnh hoặc những cơn mưa bất chợt ghé qua, một bát súp nóng hổi luôn là “liều thuốc” dễ chịu giúp cơ thể được sưởi ấm và tăng sức đề kháng. Ảnh minh họa
Không chỉ ngon miệng, các món súp còn là nguồn dinh dưỡng quý giá, giúp bổ sung năng lượng và bảo vệ sức khỏe trong những ngày giao mùa dễ ốm vặt. Ảnh minh họa
Súp gà nấm là món ăn quen thuộc nhưng chưa bao giờ “lỗi thời”. Thịt gà giàu protein giúp tăng sức đề kháng, trong khi nấm chứa nhiều vitamin nhóm B và khoáng chất có lợi cho hệ miễn dịch. Khi nấu cùng cà rốt, ngô ngọt, hành tây, món súp sẽ có vị ngọt thanh tự nhiên và thơm dịu. Để món ăn thêm ấm bụng, bạn nên cho thêm vài lát gừng tươi và chút tiêu đen – những gia vị có tác dụng giữ ấm và phòng cảm lạnh hiệu quả. Ảnh minh họa
Đừng bỏ qua món súp bí đỏ ngọt thơm, đẹp da, sáng mắt. Bí đỏ là nguyên liệu vàng của mùa thu – đông, chứa nhiều beta-caroten giúp sáng mắt và làm đẹp da. Khi nấu cùng sữa tươi hoặc kem, súp bí đỏ có hương vị béo nhẹ, mịn mượt và phù hợp với cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi. Một lát bánh mì giòn ăn kèm sẽ khiến món ăn thêm trọn vị, đủ no mà vẫn nhẹ bụng – rất thích hợp cho bữa sáng hoặc tối trong những ngày se lạnh. Ảnh minh họa
Với những ai cần bổ sung năng lượng và sắt trong những ngày mưa lạnh, súp bò rau củ là lựa chọn hoàn hảo. Thịt bò hầm cùng cà rốt, khoai tây, hành tây, cần tây và cà chua tạo nên vị ngọt thanh tự nhiên, lại dậy hương hấp dẫn. Một chút gừng băm nhỏ cho vào nước dùng giúp khử mùi, đồng thời giữ ấm cơ thể. Món súp này không chỉ dễ tiêu mà còn có thể dùng thay cho bữa tối nhẹ, vừa bổ dưỡng vừa không gây ngấy. Ảnh minh họa
Nếu thích hương vị biển, du khách có thể thử súp hải sản – món ăn cung cấp nhiều khoáng chất và năng lượng. Tôm, mực, nghêu hoặc cá được nấu cùng nấm rơm, cà rốt, bắp non và trứng gà tạo nên vị đậm đà, ngọt dịu. Súp hải sản chứa nhiều omega-3, giúp cải thiện trí nhớ, tăng sức đề kháng và bảo vệ tim mạch. Khi ăn nóng, hương vị thơm phức của hải sản hòa quyện cùng rau mùi và tiêu sẽ khiến người thưởng thức cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Ảnh minh họa
Một món súp khác không thể bỏ qua là súp củ dền – vừa đẹp mắt vừa tốt cho sức khỏe. Củ dền chứa nhiều folate và chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tuần hoàn máu và làm đẹp da. Khi hầm cùng khoai tây, cà rốt, hành tây rồi xay nhuyễn, món súp có màu đỏ tím bắt mắt, vị ngọt nhẹ và hương thơm đặc trưng. Chỉ cần thêm một chút kem tươi, súp củ dền trở nên mịn mượt, béo nhẹ, rất phù hợp cho bữa sáng hoặc tối những ngày se lạnh. Ảnh minh họa
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc ăn súp trong những ngày giao mùa giúp cơ thể giữ ấm, bổ sung nước và khoáng chất cần thiết. Tuy nhiên, nên dùng súp khi còn ấm, tránh hâm đi hâm lại nhiều lần làm mất dưỡng chất. Bên cạnh đó, hạn chế nêm muối hoặc sử dụng nước hầm xương quá béo để tránh gây đầy bụng, tăng cholesterol. Một chút gừng, tiêu hoặc hành lá thêm vào món súp không chỉ làm dậy hương vị mà còn giúp phòng cảm lạnh hiệu quả. Ảnh minh họa
