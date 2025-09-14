5 mẹo đơn giản để chọn lựu ngọt, hạt căng mọng, ăn là mê

Lựu đang mùa chín rộ, hạt căng mọng, vị ngọt thanh. Biết vài mẹo chọn quả, bạn sẽ dễ dàng mua được lựu mọng nước, ngọt lịm, ăn mê ngay.

Mùa lựu chín rộ, từ vườn trồng đến các chợ, những quả lựu căng mọng, hạt đỏ rực khiến ai cũng muốn thử ngay. Nhưng không phải quả nào cũng ngọt và mọng nước. Lựu non hoặc quả kém chất lượng thường vị chua, ít nước, ăn không đã. Vì vậy, để mua được những quả ngon đúng mùa, du khách chỉ cần để ý một số dấu hiệu về trọng lượng, màu sắc, hình dáng và phần rốn của quả.

Chỉ vài mẹo nhỏ này, việc chọn lựu ngọt, mọng nước sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nặng tay – lựu nhiều nước

Cầm thử hai quả lựu cùng kích thước, quả nào nặng tay hơn thường là quả mọng nước, hạt căng đầy. Trái nhẹ thường ít hạt hoặc còn non, vị không ngọt. Đây là mẹo đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt khi mua lựu tại chợ hoặc siêu thị.

Chú ý màu sắc vỏ

Lựu chín có thể có vỏ đỏ hồng, vàng hoặc pha nâu rám. Những quả vỏ đỏ mọng từ vùng nắng nhiều thường ngọt, còn lựu vàng nhạt lại chứa nhiều nước, hạt căng mọng. Ngược lại, quả vỏ xanh bắt mắt nhưng vị thường nhạt hoặc hơi chua. Khi mua, hãy ưu tiên quả vỏ pha đỏ hồng hoặc vàng tự nhiên, bề mặt hơi sần để đảm bảo độ chín đều.

Quan sát hình dáng quả

Trái lựu tròn đều, bóng mịn tuy đẹp mắt nhưng thường ít hạt và vỏ dày, ăn sẽ không ngọt bằng loại dáng hơi vuông, gồ lên từng múi hạt. Lựu vỏ mỏng, lộ múi bên trong là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức trọn vị ngọt, mọng nước.

Kiểm tra phần rốn của quả

Phần rốn (cuống) của quả lựu tiết lộ nhiều điều về độ chín. Quả rốn nở rộng, có vết nứt nhỏ xung quanh là lựu chín hoàn toàn, hạt mọng nước, ngọt đậm. Nếu rốn vẫn khép kín, quả còn non, ăn sẽ chua hoặc hơi chát. Đây là mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích khi chọn lựu tại vườn hoặc chợ quê.

Tránh quả dập, hư hỏng hoặc quá nhỏ

Dù lựu dập, mất cuống hay quá nhỏ có vẻ bắt mắt, nhưng hương vị thường giảm đáng kể, nhanh hỏng và không đảm bảo vệ sinh. Chọn quả căng mọng, vỏ còn nguyên, cuống tươi sẽ giúp du khách mua được lựu chất lượng, ăn ngon và an toàn.