Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

5 mẹo đơn giản để chọn lựu ngọt, hạt căng mọng, ăn là mê

Lựu đang mùa chín rộ, hạt căng mọng, vị ngọt thanh. Biết vài mẹo chọn quả, bạn sẽ dễ dàng mua được lựu mọng nước, ngọt lịm, ăn mê ngay.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa lựu chín rộ, từ vườn trồng đến các chợ, những quả lựu căng mọng, hạt đỏ rực khiến ai cũng muốn thử ngay. Nhưng không phải quả nào cũng ngọt và mọng nước. Lựu non hoặc quả kém chất lượng thường vị chua, ít nước, ăn không đã. Vì vậy, để mua được những quả ngon đúng mùa, du khách chỉ cần để ý một số dấu hiệu về trọng lượng, màu sắc, hình dáng và phần rốn của quả.

chon-mua-luu.jpg
Ảnh minh họa.

Chỉ vài mẹo nhỏ này, việc chọn lựu ngọt, mọng nước sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nặng tay – lựu nhiều nước

Cầm thử hai quả lựu cùng kích thước, quả nào nặng tay hơn thường là quả mọng nước, hạt căng đầy. Trái nhẹ thường ít hạt hoặc còn non, vị không ngọt. Đây là mẹo đơn giản nhưng hiệu quả, đặc biệt khi mua lựu tại chợ hoặc siêu thị.

Chú ý màu sắc vỏ

Lựu chín có thể có vỏ đỏ hồng, vàng hoặc pha nâu rám. Những quả vỏ đỏ mọng từ vùng nắng nhiều thường ngọt, còn lựu vàng nhạt lại chứa nhiều nước, hạt căng mọng. Ngược lại, quả vỏ xanh bắt mắt nhưng vị thường nhạt hoặc hơi chua. Khi mua, hãy ưu tiên quả vỏ pha đỏ hồng hoặc vàng tự nhiên, bề mặt hơi sần để đảm bảo độ chín đều.

chon-mua-luu1.jpg
Ảnh minh họa

Quan sát hình dáng quả

Trái lựu tròn đều, bóng mịn tuy đẹp mắt nhưng thường ít hạt và vỏ dày, ăn sẽ không ngọt bằng loại dáng hơi vuông, gồ lên từng múi hạt. Lựu vỏ mỏng, lộ múi bên trong là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn thưởng thức trọn vị ngọt, mọng nước.

Kiểm tra phần rốn của quả

Phần rốn (cuống) của quả lựu tiết lộ nhiều điều về độ chín. Quả rốn nở rộng, có vết nứt nhỏ xung quanh là lựu chín hoàn toàn, hạt mọng nước, ngọt đậm. Nếu rốn vẫn khép kín, quả còn non, ăn sẽ chua hoặc hơi chát. Đây là mẹo nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích khi chọn lựu tại vườn hoặc chợ quê.

a4bfa4d78e7b05255c6a.jpg
Ảnh minh họa

Tránh quả dập, hư hỏng hoặc quá nhỏ

Dù lựu dập, mất cuống hay quá nhỏ có vẻ bắt mắt, nhưng hương vị thường giảm đáng kể, nhanh hỏng và không đảm bảo vệ sinh. Chọn quả căng mọng, vỏ còn nguyên, cuống tươi sẽ giúp du khách mua được lựu chất lượng, ăn ngon và an toàn.

#chọn lựu ngọt #lựu mọng nước #mẹo chọn lựu #lựu chín tự nhiên #đặc điểm quả lựu #vỏ quả lựu

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Lợi ích bất ngờ của vỏ quả lựu mà bạn không ngờ tới

Lựu là loại quả được biết đến tốt cho sức khỏe vì nó có thể giúp chống lại bệnh thiếu máu, tiêu chảy, bệnh tim.

Lợi ích của vỏ quả lựu

Vỏ quả lựu có vị đắng nhưng có thể dùng để chữa nhiều loại bệnh. Theo chuyên gia, vỏ lựu giúp giảm sưng, viêm, tiêu chảy, kiết lỵ, chảy máu, cải thiện tiêu hóa và làm săn chắc gan. Trong vỏ lựu chứa rất nhiều chất chống oxy hóa và hoạt động tốt như một chất bảo quản thực phẩm và dược phẩm. Chính vì thế, các chuyên gia khẳng định rằng, vỏ quả lựu thực sự tốt cho sức khỏe hơn hạt của nó.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Loại nước đỏ au được ví như "kem chống nắng" tự nhiên giúp da trẻ lâu

Một cốc nước lựu mỗi ngày giúp bảo vệ da khỏi tia UV, làm sáng da, giảm nếp nhăn và nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong.

Sở hữu làn da khỏe đẹp, tươi trẻ không chỉ đến từ các sản phẩm chăm sóc bên ngoài mà còn phụ thuộc lớn vào chế độ dinh dưỡng. Trong đó, nước lựu – loại nước ép đỏ au tự nhiên, đang được ví như “kem chống nắng” từ bên trong nhờ khả năng bảo vệ da trước tác hại của tia cực tím, đồng thời làm sáng và ngăn ngừa lão hóa.

luu.jpg
Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Kiến thức cần biết

Lý do quả lựu được xem là “siêu” thực phẩm

Quả lựu được xem là "siêu" thực phẩm bởi chúng chứa chất chống oxy hóa, chất dinh dưỡng mạnh mẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Sức khỏe tim mạch: Lựu được cho là có tác dụng tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm. Trong một đánh giá về 8 thử nghiệm lâm sàng, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng nước ép lựu làm giảm huyết áp tâm thu và tâm trương ở những người uống nó.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Cách phòng chống cận thị học đường

Cách phòng chống cận thị học đường

Cận thị là loại tật khúc xạ mắc phải phổ biến nhất ở lứa tuổi học sinh. Cận thị khiến mắt nhìn xa không rõ do ánh sáng đi đến mắt hội tụ ở trước võng mạc.

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…