5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2025 cho mọi ngân sách

Số hóa

5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất 2025 cho mọi ngân sách

Thị trường iPhone cũ đang nóng lên sau khi iPhone 17 ra mắt và đây là những mẫu đáng mua nhất năm 2025 với hiệu năng mạnh, camera tốt và giá hợp lý.

Thiên Trang (TH)
Sau khi iPhone 17 series xuất hiện, giá iPhone cũ giảm mạnh khiến thị trường sôi động hơn bao giờ hết.
iPhone 16 series cũ dẫn đầu danh sách nhờ hiệu năng đỉnh, camera xịn và mức giá chỉ từ 16 triệu đồng.
iPhone 15 series cũ vẫn là “vua tầm trung” với chip A16 Bionic, cổng USB-C và camera 48MP chất lượng.
Người dùng tìm sự cân bằng có thể chọn iPhone 14 series cũ, giá chỉ từ 10,5 triệu đồng mà vẫn mạnh mẽ.
iPhone 13 series cũ vẫn đáng mua nhờ chip A15 Bionic, hỗ trợ iOS lâu dài và mức giá khoảng 9 - 13,5 triệu.
Nếu ngân sách hạn chế, iPhone 12 series cũ chỉ từ 6 triệu vẫn đủ mượt cho nhu cầu cơ bản.
Khi chọn mua, nên ưu tiên máy còn đẹp, pin trên 88% và bản quốc tế hoặc chính hãng để tránh rủi ro.
Ngoài ra, hãy chọn nơi bán uy tín có bảo hành rõ ràng để yên tâm sử dụng lâu dài.
Thiên Trang (TH)
