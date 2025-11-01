5 loại vitamin giúp bạn trẻ lâu

Bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thường xuyên, việc bổ sung vitamin đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa.

Dưới đây là 5 loại vitamin được các bác sĩ khuyên dùng để hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa:

Vitamin A

Vitamin A xuất hiện nhiều trong các thực phẩm như gan, thịt, cá, cà rốt, bí đỏ, đu đủ,... Đây là một trong những loại vitamin quan trọng giúp tăng cường sự phát triển tế bào da, kích thích sản xuất bã nhờn để da luôn mềm mại, tránh tình trạng khô ráp và nếp nhăn hình thành sớm. Ngoài ra, vitamin A còn sở hữu khả năng hỗ trợ chữa lành vết thương trên da, tăng tốc độ liền sẹo và phòng chống các bệnh ngoài da hiệu quả.

Vitamin A còn được biết đến với tác dụng cải thiện quá trình tái tạo da, giúp loại bỏ tế bào chết, đồng thời hỗ trợ làm mờ các vết thâm nám và đốm nâu do tác động của ánh sáng mặt trời. Điều này giúp da trở nên đều màu và sáng hơn khi được bổ sung đầy đủ.

Vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào da khỏi các gốc tự do gây hại. Bên cạnh việc giúp làm sáng da, giảm thâm nám, vitamin C còn kích thích sản sinh collagen, phục hồi độ đàn hồi và hỗ trợ tái tạo da sau mụn hay tổn thương. Thiếu hụt vitamin C có thể gây da khô, sần sùi và tăng nguy cơ sừng hóa nang lông. Có thể bổ sung vitamin C từ các loại trái cây tươi như cam, chanh, ổi, xoài và các loại rau xanh như bông cải xanh, cà chua để duy trì làn da khỏe mạnh.

Lưu ý: Vitamin C dễ bị phân hủy khi gặp nhiệt độ cao và ánh sáng, do đó nên bảo quản các thực phẩm hoặc sản phẩm chứa vitamin C trong điều kiện thích hợp để giữ trọn vẹn hiệu quả.

Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 250 - 500 mg vitamin C mỗi ngày, có thể tăng lên đến 1.000 mg khi bị ốm hoặc căng thẳng. Thiếu vitamin C có thể khiến cơ thể dễ nhiễm bệnh, da kém đàn hồi và đẩy nhanh quá trình lão hóa tế bào.

Ảnh minh hoạ/Internet

Vitamin nhóm B

Vitamin nhóm B giúp chống lão hóa bằng cách cung cấp năng lượng cho tế bào, tăng cường sản xuất collagen, duy trì độ ẩm cho da và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại. Các vitamin B cụ thể có vai trò như sau: B2 (Riboflavin) giúp duy trì độ ẩm, B3 (Niacinamide) tạo hàng rào bảo vệ da và B5 (Axit Pantothenic) giúp phục hồi độ pH và giảm nếp nhăn.

Các loại như B6, B9 (folate) và B12, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thần kinh, tạo hồng cầu và tổng hợp ADN - những yếu tố thiết yếu cho năng lượng và sức khỏe não bộ.

Khi cơ thể già đi, khả năng hấp thụ vitamin B từ thực phẩm giảm, đặc biệt là B12 do thiếu hụt enzym tiêu hóa đặc hiệu.Việc bổ sung vitamin B đúng cách có thể giúp ngăn ngừa suy giảm trí nhớ và duy trì hoạt động thần kinh ổn định, cung cấp năng lượng cho tế bào.



Vitamin E

Vitamin E là một thành phần dưỡng ẩm chất lượng giúp giữ cho làn da của bạn mềm mại và mịn màng. Đặc biệt, thành phần này giúp tái hấp thu lipid, điều hòa hoạt động của tuyến bã nhờn từ đó điều tiết lượng dầu nhờn và ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông. Vì vậy chúng ta nên bổ sung vitamin E trong việc chăm sóc da khô vào thời điểm chuyển mùa, và ngay cả khi tìm các sản phẩm dưỡng ẩm khác.

Ngoài ra, chúng ta không thể bỏ qua tác dụng làm dịu da của thành phần này. Vitamin E là một thành phần tái tạo hiệu quả giúp giảm tổn thương da ngay lập tức, giảm kích ứng và nhạy cảm do mỹ phẩm và ảnh hưởng của môi trường gây ra. Do những đặc tính hữu ích của nó, vitamin E có thể sử dụng được cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Vitamin E còn là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, nguyên nhân gây lão hóa và nhiều bệnh mạn tính. Thiếu vitamin E có thể dẫn đến yếu cơ, giảm thị lực và tổn thương thần kinh.

Ảnh minh hoạ/Internet

Vitamin H (Biotin)

Là tên gọi khác của vitamin B7 hay Biotin. Đây là là chất cần cho hàng loạt quá trình trao đổi chất như: tổng hợp axit amin, chuyển hóa carbohydrate và chất béo, tổng hợp enzyme,... Vitamin này đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như vẻ đẹp của tóc và da.

Thiếu hụt biotin có thể khiến da khô, bong tróc và xuất hiện các vảy nhỏ trên bề mặt. Các thực phẩm như gan bò, cá, lòng đỏ trứng và các loại củ quả là nguồn cung cấp vitamin H dồi dào.Bổ sung đầy đủ Vitamin H giúp tăng cường chức năng tế bào da, ngăn ngừa khô da và giảm hiện tượng kích ứng. Ngoài ra, biotin còn hỗ trợ cải thiện chất lượng tóc và móng, góp phần làm cho vẻ ngoài của bạn thêm phần khỏe khoắn và trẻ trung.

Mặc dù vitamin rất cần thiết cho sức khỏe làn da, nhưng bạn có thể đã bổ sung đủ các loại vitamin này qua chế độ ăn uống hàng ngày. Xét nghiệm máu có thể giúp xác định xem bạn có bị thiếu hụt vitamin nào không. Bạn chỉ nên bổ sung vitamin khi có sự hướng dẫn của chuyên gia y tế để đề phòng sử dụng quá liều.