5 công thức salad đơn giản giúp giảm cân sau Tết

Việc lấy lại vóc dáng sau kỳ nghỉ Tết không chỉ là câu chuyện về con số trên chiếc cân, mà còn là quá trình thanh lọc cơ thể, giúp hệ tiêu hóa nghỉ ngơi sau những ngày nạp quá nhiều đạm, tinh bột và chất béo. Salad chính là "chìa khóa vàng" trong hành trình này nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, vitamin phong phú và lượng calo thấp.

Tuy nhiên, để một món salad không trở nên nhàm chán và thực sự có tác dụng giảm cân, bạn cần biết cách phối hợp nguyên liệu một cách khoa học để vừa đủ chất, vừa ngon miệng. Dưới đây là 5 công thức salad chi tiết, được thiết kế chuyên biệt để giúp bạn "đánh bay" mỡ thừa hậu Tết một cách nhẹ nhàng nhất.

Salad ức gà, bơ và sốt chanh mật ong

Món salad này là sự lựa chọn hàng đầu cho những ai muốn giảm mỡ nhưng vẫn muốn duy trì cơ bắp. Ức gà là nguồn protein tinh khiết, trong khi bơ cung cấp chất béo không bão hòa đơn giúp tạo cảm giác no lâu, ngăn chặn những cơn thèm ăn vặt bất chợt.

Nguyên liệu: 200g ức gà, nửa quả bơ chín, 1 cây xà lách lolo xanh, 10 quả cà chua bi, một ít hành tím thái lát mỏng.

Chế biến: Ức gà bạn nên áp chảo với một chút muối và tiêu thay vì chiên ngập dầu. Khi gà chín vàng đều hai mặt, hãy thái thành các lát mỏng hoặc khối vuông vừa ăn. Bơ cắt khối, xà lách rửa sạch và xé nhỏ bằng tay để giữ độ tươi giòn.

Phần sốt: Trộn đều 1 muỗng mật ong nguyên chất, 1 muỗng nước cốt chanh, 1 muỗng dầu oliu và một chút muối.

Vị ngọt nhẹ của mật ong hòa quyện với vị chua của chanh không chỉ làm dậy mùi ức gà mà còn giúp kích thích tiêu hóa cực tốt.

Salad rau củ sắc cầu vồng và sốt mè rang tự chế

Đúng như tên gọi, món salad này là một bảng màu rực rỡ từ các loại rau củ giàu chất chống oxy hóa. Sự đa dạng màu sắc đồng nghĩa với việc bạn đang nạp vào cơ thể nhiều loại vitamin khác nhau, giúp làn da rạng rỡ hơn sau những ngày thức khuya tiệc tùng.

Nguyên liệu: 1/4 bắp cải tím, 1 củ cà rốt nhỏ, 1 quả dưa chuột, 1 quả ớt chuông vàng và một ít hạt điều hoặc lạc rang giã dập.

Chế biến: Tất cả nguyên liệu cần được thái sợi thật mỏng (kiểu julienne). Việc thái mỏng giúp rau củ thấm sốt nhanh hơn và tạo cảm giác ngon miệng khi ăn. Để rau củ giòn hơn, bạn có thể ngâm chúng vào bát nước đá khoảng 5 phút trước khi trộn.

Phần sốt: Thay vì dùng sốt mè rang đóng chai nhiều đường, hãy thử xay nhuyễn mè rang, một chút nước tương, giấm táo và một giọt dầu mè.

Độ giòn sần sật của bắp cải tím kết hợp với vị ngọt của ớt chuông sẽ khiến bạn quên đi cảm giác mình đang ăn kiêng.

Salad cầu vồng là sự bùng nổ của màu sắc, cung cấp đầy đủ các loại vitamin cần thiết. Ảnh SKĐS

Salad trứng luộc lòng đào và rau mầm

Rau mầm chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần rau trưởng thành, đặc biệt là khả năng giải nhiệt và hỗ trợ gan thải độc. Kết hợp cùng trứng luộc – một nguồn năng lượng rẻ và sạch, bạn sẽ có một bữa trưa nhanh gọn nhưng vô cùng hiệu quả.

Nguyên liệu: 2 quả trứng gà ta, 100g rau mầm (cải mầm hoặc rau muống mầm), một ít hành tây trắng.

Chế biến: Luộc trứng trong khoảng 6-7 phút để có lòng đào mềm mượt. Hành tây nên thái lát thật mỏng và ngâm qua nước đá pha chút giấm để khử mùi hăng, chỉ để lại vị ngọt thanh.

Phần sốt: Công thức đơn giản nhất là muối tiêu chanh truyền thống kết hợp với một chút dầu oliu để cơ thể hấp thụ tốt hơn các vitamin tan trong dầu.

Khi ăn, hãy dầm nhẹ lòng đỏ trứng để nó quyện vào rau mầm, tạo nên một độ béo ngậy tự nhiên mà không cần đến bất kỳ loại sốt béo nào khác.

Salad tôm áp chảo và dâu tây sốt sữa chua

Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi với các loại rau xanh thông thường, hãy thử biến tấu với trái cây. Sự kết hợp giữa hải sản và vị chua ngọt của hoa quả sẽ mang lại cảm giác bùng nổ vị giác, rất phù hợp cho những ngày nắng ấm đầu xuân.

Nguyên liệu: 8-10 con tôm tươi, 5 quả dâu tây (hoặc táo xanh, cam), rau xà lách xoăn, một ít lá bạc hà.

Chế biến: Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng và áp chảo với tỏi băm cho đến khi săn lại. Dâu tây thái lát, lá bạc hà giúp tạo mùi thơm sảng khoái.

Phần sốt: Sử dụng nửa hộp sữa chua không đường trộn với một chút mù tạt vàng và vỏ chanh bào. Sốt sữa chua cung cấp lợi khuẩn Probiotics giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru sau khi đã quá tải vì bánh chưng, giò chả.

Vị tôm ngọt lịm đi cùng với dâu tây mọng nước tạo nên một món ăn nhẹ nhàng, sang trọng và cực kỳ ít calo.

Salad tôm eat clean thanh mát giàu đạm, ít béo và dễ làm. Ảnh minh họa/Internet

Salad các loại đậu và ngô ngọt

Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những bữa tối nhẹ bụng hoặc dành cho những ai đang theo đuổi chế độ ăn thuần thực vật (Plant-based). Các loại đậu chứa nhiều tinh bột kháng giúp kiểm soát lượng đường trong máu và hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả.

Nguyên liệu: 50g đậu nành Nhật (Edamame), 50g đậu đen hoặc đậu đỏ luộc chín, 50g ngô ngọt, cà chua và rau mùi.

Chế biến: Luộc chín các loại đậu và ngô. Cà chua bỏ hạt, thái hạt lựu. Rau mùi thái nhỏ để tăng hương vị đặc trưng.

Phần sốt: Nước cốt chanh tươi, tỏi băm, một ít bột ớt (nếu bạn thích ăn cay để tăng cường trao đổi chất) và một chút dầu oliu.

Thưởng thức: Món salad này có kết cấu khá chắc chắn, giúp bạn cảm thấy rất no dù không ăn cơm, cực kỳ thích hợp để "siết" cân trong thời gian ngắn.

Để 5 công thức trên phát huy tối đa công dụng, bạn cần lưu ý một vài nguyên tắc "sống còn". Đầu tiên, đừng lạm dụng các loại sốt bán sẵn vì chúng thường chứa rất nhiều đường và chất bảo quản. Thứ hai, hãy ưu tiên nhai kỹ. Việc nhai chậm không chỉ giúp bạn thưởng thức trọn vẹn hương vị tự nhiên của rau củ mà còn giúp não bộ nhận tín hiệu no kịp thời. Cuối cùng, hãy luôn uống một cốc nước lọc hoặc trà xanh trước khi ăn salad khoảng 15 phút để kích hoạt hệ trao đổi chất.

Việc giảm cân là một hành trình cần sự kiên trì và lắng nghe cơ thể. Hãy bắt đầu thay thế một bữa ăn trong ngày bằng salad, bạn sẽ thấy cơ thể mình nhẹ nhõm và tràn đầy năng lượng.