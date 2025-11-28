Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh không gian sống ngập tràn cây xanh của diva Hồng Nhung

Bất động sản

Cận cảnh không gian sống ngập tràn cây xanh của diva Hồng Nhung

Không chỉ trồng nhiều hoa lá, rau xanh ở ban công, diva Hồng Nhung còn thường xuyên cắm hoa, tô điểm cho không gian sống. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, diva Hồng Nhung khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường, tự tay cắm một bình hoa giữa căn hộ ngập tràn ánh sáng. Ảnh chụp màn hình
Mới đây, diva Hồng Nhung khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc đời thường, tự tay cắm một bình hoa giữa căn hộ ngập tràn ánh sáng. Ảnh chụp màn hình
Đó là hoa Thảo đường Hoàng đế - bông hoa khổng lồ với dáng vẻ vương giả, kiêu hãnh. Ảnh chụp màn hình
Đó là hoa Thảo đường Hoàng đế - bông hoa khổng lồ với dáng vẻ vương giả, kiêu hãnh. Ảnh chụp màn hình
Bình hoa được che khéo léo bằng lá trầu bà, kết hợp đóa hồng phớt đan xen hoa Thảo đường Hoàng đế. Ảnh chụp màn hình
Bình hoa được che khéo léo bằng lá trầu bà, kết hợp đóa hồng phớt đan xen hoa Thảo đường Hoàng đế. Ảnh chụp màn hình
Sau khi hoàn thiện, bình hoa của diva Hồng Nhung có bố cục chặt chẽ, đồng thời giữ vẻ tự nhiên nhất. Ảnh chụp màn hình
Sau khi hoàn thiện, bình hoa của diva Hồng Nhung có bố cục chặt chẽ, đồng thời giữ vẻ tự nhiên nhất. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, toàn bộ lá phụ được nữ ca sĩ hái từ ban công nhà. Ảnh chụp màn hình
Đáng chú ý, toàn bộ lá phụ được nữ ca sĩ hái từ ban công nhà. Ảnh chụp màn hình
Tại ban công, diva Hồng Nhung trồng các loại hoa, rau để làm salad. Ảnh chụp màn hình
Tại ban công, diva Hồng Nhung trồng các loại hoa, rau để làm salad. Ảnh chụp màn hình
Trái dâu tằm nhỏ xinh. Ảnh chụp màn hình
Trái dâu tằm nhỏ xinh. Ảnh chụp màn hình
Hoa hồng bung nở rực rỡ. Ảnh chụp màn hình
Hoa hồng bung nở rực rỡ. Ảnh chụp màn hình
Diva Hồng Nhung cho biết việc làm vườn và tiếp xúc với cây cỏ mang đến cảm giác bình yên. Ảnh chụp màn hình
Diva Hồng Nhung cho biết việc làm vườn và tiếp xúc với cây cỏ mang đến cảm giác bình yên. Ảnh chụp màn hình
Một góc vườn trên ban công của Hồng Nhung. Ảnh chụp màn hình
Một góc vườn trên ban công của Hồng Nhung. Ảnh chụp màn hình
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Không gian sống xanh của diva Hồng Nhung #Trồng và cắm hoa trong nhà #Trang trí ban công bằng cây cối #Chăm sóc cây cối và vườn nhỏ #Gắn kết với thiên nhiên qua làm vườn #diva Hồng Nhung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT