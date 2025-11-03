Hà Nội

Bất động sản

4 vị trí trong nhà không nên đặt cây cảnh

Cây xanh giúp không gian sống trở nên dễ chịu, trong lành, tuy nhiên không phải vị trí nào trong nhà cũng thích hợp để đặt cây.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Cây xanh là yếu tố không thể thiếu trong trang trí nội thất hiện đại. Một chậu cây nhỏ không chỉ giúp không gian sống thêm sinh động, mát mẻ mà còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, nếu bố trí sai chỗ, cây có thể ảnh hưởng đến phong thủy, chất lượng không khí hoặc thậm chí gây bất tiện trong sinh hoạt.

Dưới đây là những vị trí trong nhà không nên đặt cây cảnh cần lưu ý.

Đầu giường hoặc phòng ngủ kín

Phòng ngủ là không gian để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, vì vậy, việc đặt nhiều cây xanh ở đây không được khuyến khích. Ban đêm, cây hấp thụ oxy và thải ra CO2 – quá trình ngược lại với ban ngày. Nếu đặt nhiều cây trong phòng kín, đặc biệt là phòng có diện tích nhỏ và ít thông gió, lượng oxy sẽ giảm, gây ngột ngạt, khó ngủ hoặc mệt mỏi khi thức dậy.

Nếu vẫn muốn thêm sắc xanh, bạn chỉ nên chọn 1 – 2 chậu cây nhỏ như lưỡi hổ hoặc nha đam – những loại cây có khả năng lọc không khí và ít thải CO2 vào ban đêm.

Sát thiết bị điện tử

cay-canh1.jpg
Không nên đặt cây cảnh sát thiết bị điện tử. Ảnh minh họa

Nếu đặt cây gần máy tính, TV, router Wi-Fi hay ổ điện tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cây cần tưới nước thường xuyên trong khi các thiết bị điện tử dễ hư hỏng khi gặp ẩm.

Chỉ một lần đổ nước hoặc rò rỉ từ chậu cây cũng có thể khiến thiết bị chập, giảm tuổi thọ, thậm chí nguy hiểm nếu có dòng điện rò.

Phòng tắm

Phòng tắm thường ẩm và ít ánh sáng tự nhiên, là môi trường dễ phát sinh nấm mốc. Việc đặt cây trong không gian này khiến cây nhanh úng, thối rễ và dễ thu hút côn trùng.

Nếu thật sự muốn thêm yếu tố xanh trong phòng tắm, nên chọn các loại cây chịu ẩm tốt như trầu bà, lan ý, dương xỉ… và đảm bảo nơi đặt cây có thông gió, ánh sáng vừa đủ. Tuy nhiên, không nên đặt quá sát bồn cầu hoặc khu vực thường xuyên ướt để tránh vi khuẩn bám vào lá cây.

Góc khuất và thiếu ánh sáng

Nhiều người đặt cây ở góc khuất để “che khuyết điểm” cho không gian, nhưng đây là sai lầm phổ biến. Cây cần ánh sáng để quang hợp, nên nếu đặt lâu ở nơi thiếu sáng, cây sẽ yếu, vàng lá hoặc chết dần.

Một chậu cây héo úa không chỉ mất thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa không tốt trong phong thủy – tượng trưng cho năng lượng tiêu cực và trì trệ. Tốt nhất, nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tự nhiên nhẹ, gần cửa sổ hoặc ban công.

