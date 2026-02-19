Hà Nội

Đời sống

4 loại hạt ngày Tết tốt cho sức khỏe

Chọn đúng loại hạt như hạt hướng dương, đậu phộng, hạt dẻ và óc chó để nâng cao sức khỏe, giảm nguy cơ bệnh tật và tăng cường trí nhớ trong dịp Tết.

BS Đinh Minh Trí

Hạt là món ăn vặt không thể thiếu trong ngày Tết nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Dưới đây là 4 loại hạt ngày Tết nhà nào cũng có, tốt cho sức khỏe, nhưng ăn sai cách lại phản tác dụng.

hat-dua.jpg
Hạt ngày Tết nên ăn cho đúng để tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa BSCC

Hướng dương

Hạt hướng dương là một trong những thực phẩm có hàm lượng vitamin E cao. Vitamin E là chất chống oxy hóa giúp ức chế sản xuất các gốc tự do, cải thiện lưu thông máu, giảm nếp nhăn, giúp da săn chắc và đàn hồi, trì hoãn lão hóa ở một mức độ nhất định.

Hạt hướng dương cũng giàu vitamin B, có thể giúp ổn định tâm trạng, cải thiện các triệu chứng như lo âu, trầm cảm, mất ngủ và tăng cường trí nhớ.

Đậu phộng (lạc)

Đậu phộng là loại thực phẩm giàu protein và chất béo điển hình. Hàm lượng axit oleic trong axit béo không bão hòa tương đối cao, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não.

Đậu phộng rất giàu chất xơ cũng như các chất dinh dưỡng thiết yếu như canxi, sắt và kẽm. Chúng cũng chứa các chất hoạt tính sinh học như polyphenol, flavonoid, catechin và resveratrol.

Hạt dẻ

Y học cổ truyền phương Đông cho rằng hạt dẻ có vị mặn, tính ấm, không độc, đi vào kinh thận thích hợp dùng vào mùa thu đông, trị thận khí không đủ, chẳng hạn như đau nhức và yếu ở thắt lưng và đầu gối, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, bổ thận khí, tăng cường lá lách và nuôi dưỡng dạ dày.

Ngoài ra, hạt dẻ còn có thể giúp kiểm soát huyết áp, bảo vệ tim mạch và giúp chữa lành vết loét miệng.

hat.jpg

Hạt óc chó

Trong một nghiên cứu quan sát được công bố trên tạp chí Nutrients vào năm 2021, một nhóm nghiên cứu từ Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng sau khi điều chỉnh các yếu tố đa biến, việc ăn quả óc chó có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, nhất là tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch.

So với những người không ăn quả óc chó, ăn nhiều hơn 5 khẩu phần quả óc chó mỗi tuần (một khẩu phần 28 gram, khoảng hai hoặc ba quả óc chó) có thể có lợi trong việc giảm tỷ lệ tử vong và kéo dài tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu cho biết ăn thậm chí chỉ vài nắm quả óc chó mỗi tuần có thể giúp tăng tuổi thọ, đặc biệt ở những người ngay từ đầu không ăn một chế độ ăn chất lượng cao. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước đây chứng minh lợi ích chuyển hóa tim của các loại hạt.

Ngoài ra, tiêu thụ quả óc chó thường xuyên có thể bảo vệ tim và mạch máu, giảm mức độ viêm nhiễm, giúp trì hoãn lão hóa, cải thiện hệ thực vật đường ruột và giảm bệnh tiểu đường, nuôi dưỡng trí não và tăng cường trí não.

BS Đinh Minh Trí (Hội tim mạch Việt Nam)

