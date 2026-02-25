'Đổi vị' sau Tết với 4 món bún phở nóng hổi, ăn là ghiền

Sau những ngày Tết nhiều thịt mỡ, bánh chưng dễ ngán, các món bún, phở nóng hổi với nước dùng thanh nhẹ sẽ giúp cả nhà đổi vị, ăn ngon mà vẫn nhẹ bụng.

Sau kỳ nghỉ dài với nhiều món nhiều đạm và dầu mỡ, việc lựa chọn các món nước nóng hổi như bún, phở không chỉ giúp cân bằng vị giác mà còn hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung nước và năng lượng.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Tùy khẩu vị, bạn có thể chọn phở bò đậm đà, bún ốc chua thanh, bún cá giòn thơm hay phở gà nhẹ nhàng để làm mới bữa cơm gia đình, giúp những ngày đầu năm thêm trọn vị.

Phở bò chuẩn vị truyền thống, đậm đà mà tinh tế

Phở bò luôn nằm trong danh sách món nước được yêu thích nhất sau Tết nhờ hương vị đậm đà nhưng không gây ngấy. Bí quyết nằm ở nồi nước dùng trong, ngọt thanh từ xương bò ninh lâu cùng quế, hồi, thảo quả, gừng và hành nướng.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Xương bò cần chần sơ để loại bỏ tạp chất, sau đó ninh nhiều giờ để chiết xuất vị ngọt tự nhiên. Phần thịt nạm, gầu hoặc bắp sau khi luộc nên ngâm nước lạnh để giữ độ săn, giúp thái mỏng đẹp mắt.

Khi ăn, bánh phở được chần nóng, thêm thịt chín, thịt tái, hành lá, hành tây rồi chan nước dùng sôi. Phở bò ngon nhất khi dùng kèm quẩy, giấm tỏi hoặc tương ớt, tạo nên tổng thể hài hòa, tròn vị.

Bún ốc chua thanh, dậy mùi Hà Nội

Bún ốc là món ăn đậm chất Bắc, đặc biệt được ưa chuộng vào những ngày cần “giải ngấy”. Điểm nhấn của món này là vị chua dịu từ giấm bỗng, hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của mắm tôm.

Ảnh BHX

Ốc sau khi ngâm sạch được luộc vừa chín tới để giữ độ giòn. Phần nước luộc được lọc kỹ làm nền nước dùng, kết hợp cà chua xào mỡ heo tạo màu sắc bắt mắt và vị ngọt tự nhiên.

Bát bún hoàn chỉnh thường có bún chần nóng, ốc giòn, cà chua, hành lá, tía tô và chút mắm tôm dậy mùi. Khi ăn kèm rau sống và quẩy, món ăn mang đến cảm giác thanh nhẹ mà vẫn đủ đậm đà.

Bún cá giòn thơm, thanh vị, dễ ăn

Bún cá ghi điểm nhờ sự đối lập thú vị giữa cá chiên giòn và nước dùng trong, thanh. Các loại cá như trắm, rô phi hay diêu hồng đều có thể sử dụng, tùy khẩu vị gia đình.

Ảnh BHX

Cá sau khi lọc xương được ướp nghệ để khử tanh, tạo màu đẹp, sau đó chiên vàng giòn. Phần xương cá và xương ống được ninh lâu để tạo độ ngọt sâu cho nước dùng. Cà chua và giấm bỗng giúp món ăn có vị chua nhẹ, kích thích vị giác.

Khi thưởng thức, bún ăn cùng rau cần hoặc dọc mùng, cá rán, thìa là, hành lá rồi chan nước dùng nóng. Chấm cá với nước mắm tỏi ớt hoặc thêm ớt chưng sẽ tăng thêm độ hấp dẫn.

Phở gà thanh nhẹ, phù hợp mọi thành viên

Nếu muốn một món nước nhẹ bụng hơn, phở gà là lựa chọn lý tưởng. Nước dùng được ninh từ xương gà, kết hợp hành, gừng nướng tạo hương thơm dịu và vị ngọt thanh tự nhiên.

Ảnh Lorca

Gà luộc vừa chín tới để thịt mềm, không khô, sau đó xé hoặc thái miếng vừa ăn. Khi bày ra bát, bánh phở chần nóng, thêm thịt gà, hành lá, lá chanh thái sợi rồi chan nước dùng trong.

Phở gà có vị thanh, dễ ăn, phù hợp cho cả trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc những ai đang muốn ăn uống nhẹ nhàng sau Tết.