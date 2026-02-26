Mách chị em cách làm cá lóc nướng cúng ngày vía Thần Tài, đơn giản mà ý nghĩa

Không chỉ vàng hay heo quay, cá lóc nướng là lễ vật quen thuộc trong ngày vía Thần Tài của người miền Nam, mang ý nghĩa cầu tài lộc, may mắn và bứt phá đầu năm.

Nhắc đến ngày vía Thần Tài ở miền Nam, bên cạnh vàng, trái cây hay heo quay, cá lóc nướng là lễ vật quen thuộc trong nhiều gia đình. Không đắt đỏ hay cầu kỳ, cá lóc gắn bó với đời sống người dân sông nước từ bao đời nay.

Mâm cúng Thần Tài. Ảnh AI

Trong quan niệm dân gian, cá lóc là loài cá khỏe, sống bền bỉ, thích nghi tốt với môi trường khắc nghiệt. Chính vì vậy, việc dâng cá lóc trong ngày vía Thần Tài mang ý nghĩa cầu mong làm ăn thuận lợi, vượt qua thử thách, vươn lên mạnh mẽ trong năm mới. Nhiều người ví von hình ảnh này như hành trình “cá hóa rồng” tượng trưng cho sự đổi vận và phát đạt.

Với cách làm đơn giản, chị em hoàn toàn có thể tự chế biến món cá lóc nướng ngay tại nhà để dâng cúng ngày Thần Tài.

Nguyên liệu dễ tìm, chế biến nhanh gọn

Để làm cá lóc nướng, bạn chuẩn bị 1 con cá lóc tươi (khoảng 700g – 1kg), riềng, nghệ, sả, hành tím, mẻ chua, mắm tôm cùng một số gia vị cơ bản như đường, muối. Đây đều là nguyên liệu quen thuộc, dễ mua ở chợ hoặc siêu thị.

Ảnh minh họa/ Nguồn internet

Sơ chế cá đúng cách để không tanh

Cá lóc sau khi mua về cần cạo sạch vảy, mổ bụng bỏ ruột rồi rửa kỹ với nước muối loãng hoặc rượu trắng để khử mùi tanh. Một lưu ý quan trọng là phải loại bỏ lớp màng đen trong bụng cá, vì đây là nguyên nhân khiến cá dễ bị hôi.

Sau khi làm sạch, dùng dao khứa 2–3 đường trên mỗi mặt thân cá để gia vị thấm đều hơn khi ướp.

Tiếp theo, chuẩn bị phần gia vị ướp. Riềng và nghệ cạo vỏ, thái nhỏ; sả và hành tím băm nhuyễn rồi cho tất cả vào cối giã nhuyễn. Trộn hỗn hợp này với 1 thìa canh đường, 1 thìa canh mẻ chua và 1/2 thìa canh mắm tôm để tạo thành phần sốt ướp đậm đà.

Thoa đều gia vị lên thân và bụng cá, để ướp khoảng 30 phút cho cá ngấm.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Nướng cá thơm ngon, vàng đều

Có nhiều cách nướng cá lóc tùy điều kiện gia đình. Nếu dùng nồi chiên không dầu hoặc lò nướng, bạn nên làm nóng thiết bị ở 200°C khoảng 5 phút. Lót giấy bạc vào khay, đặt cá vào nướng hai lần: lần đầu ở 200°C trong 15 phút, sau đó giảm xuống 150°C và nướng thêm 10 phút. Đừng quên lật cá giữa hai lần nướng để cá chín đều, vàng đẹp.

Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Trong trường hợp không có lò hoặc nồi chiên, cá lóc vẫn có thể nướng bằng than hoa. Cách này giúp cá có mùi thơm đặc trưng, lớp da xém nhẹ hấp dẫn. Khi nướng, nên trở cá đều tay để tránh cháy và giúp cá chín đều.

Sau khi hoàn thành nghi thức cúng vía Thần Tài, cá lóc nướng có thể lọc xương, xé nhỏ rồi ăn kèm bún, rau sống, xà lách, dưa leo. Món này đặc biệt ngon khi cuốn bánh tráng và chấm mắm nêm hoặc mắm chua ngọt.

Không chỉ là món ăn dân dã, cá lóc nướng còn mang ý nghĩa tốt lành trong dịp đầu năm. Việc tự tay chuẩn bị món cá cúng Thần Tài không chỉ giúp mâm lễ thêm đủ đầy mà còn gửi gắm mong ước về một năm mới hanh thông, tài lộc dồi dào và nhiều may mắn cho cả gia đình.