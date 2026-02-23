Lẩu cháo bánh chưng món ngon lạ miệng giúp 'giải cứu' đồ Tết

Chỉ với nguyên liệu đơn giản, món lẩu cháo bánh chưng giúp tận dụng bánh thừa, tạo nên món ăn nhẹ nhàng, dinh dưỡng, phù hợp cho bữa sau Tết.

Sau Tết Nguyên đán, nhiều gia đình thường “đau đầu” tìm cách xử lý bánh chưng còn dư. Ngoài các cách quen thuộc như rán giòn hay hấp lại, một biến tấu ít người biết nhưng vô cùng hấp dẫn là lẩu cháo bánh chưng.

Ảnh Nguyễn Hồng Thúy

Món ăn gây ấn tượng bởi nồi cháo dẻo sánh, vị bùi béo đặc trưng từ nếp và nhân bánh, hòa quyện cùng thịt, rau và nấm. Khi ăn nóng, hương thơm lan tỏa, vị ngậy được cân bằng nhờ các loại rau xanh, giúp bữa ăn sau Tết trở nên nhẹ nhàng mà vẫn đủ dinh dưỡng.

Nước cháo ngon là yếu tố quyết định

Để có nồi cháo đậm vị, có thể dùng nước hầm xương làm nền. Tuy nhiên, cách đơn giản hơn là cho bánh chưng vào nước luộc bánh còn giữ lại sau Tết, đun hoặc hầm trong nồi áp suất khoảng 20 phút để bánh nhừ thành cháo.

Tận dụng nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh như thịt gà luộc, thịt bò, xương sụn hay nội tạng như bầu dục, kê gà… sẽ giúp món ăn thêm phong phú. Sự kết hợp linh hoạt này cũng là lý do lẩu cháo bánh chưng được nhiều gia đình yêu thích.

Ảnh Hồng Thúy

Nguyên liệu cơ bản

1 chiếc bánh chưng (hoặc bánh tét)

Khoảng 500 ml nước hầm xương (hoặc nước lọc)

Thịt gà luộc xé nhỏ, thịt bò thái mỏng, bầu dục hoặc kê gà (tùy chọn)

Rau ăn kèm: cải cúc, các loại nấm như kim châm, hương hoặc nấm rơm

Hành khô, hành hoa, tía tô

Gia vị: nước mắm, muối, tiêu, bột nêm

Có thể thêm đông trùng hạ thảo hoặc nguyên liệu bổ dưỡng khác để tăng giá trị dinh dưỡng cho món ăn.

Cách nấu đơn giản, dễ thành công

Trước tiên, bóc lá bánh chưng và cắt thành miếng nhỏ. Cho bánh vào nồi cùng nước hầm xương, đun lửa nhỏ cho đến khi nếp tan nhuyễn, tạo thành cháo sánh mịn.

Trong lúc đó, sơ chế nguyên liệu ăn kèm: thịt gà xé nhỏ, thịt bò và bầu dục thái miếng vừa ăn; nấm và rau rửa sạch để ráo. Hành khô phi vàng giòn để tăng hương vị.

Khi cháo đã đạt độ nhuyễn mong muốn, nêm nếm gia vị vừa ăn rồi chuyển sang nồi lẩu. Lần lượt thêm thịt, nấm, rau vào, đợi sôi lại là có thể thưởng thức.

Lẩu cháo bánh chưng ngon nhất khi dùng nóng. Khi múc ra bát, rắc thêm hành phi, hành hoa và tía tô thái nhỏ để dậy mùi thơm. Vị bùi béo của cháo hòa cùng độ ngọt của thịt và vị thanh của rau tạo nên tổng thể hài hòa, dễ ăn.

Không cầu kỳ, dễ tận dụng nguyên liệu sẵn có, lẩu cháo bánh chưng là gợi ý thú vị giúp “giải cứu” bánh chưng sau Tết, đồng thời mang lại trải nghiệm ẩm thực mới lạ cho cả gia đình.