Cách làm bánh bao túi tiền ngày vía Thần Tài đơn giản, ai cũng làm được

Bánh bao túi tiền không chỉ thơm ngon mà còn mang ý nghĩa tài lộc. Món bánh vàng ươm này được nhiều người chọn dâng cúng ngày vía Thần Tài, cầu may mắn đầu năm.

Ngày vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng Âm lịch) từ lâu đã trở thành dịp quan trọng với nhiều gia đình Việt, đặc biệt là những người làm kinh doanh, buôn bán. Trong ngày này, mọi người thường chuẩn bị mâm lễ tươm tất để dâng cúng, cầu mong một năm mới làm ăn hanh thông, tiền tài dồi dào, công việc thuận lợi. Bên cạnh vàng mã, hoa tươi, trái cây, các món ăn mang biểu tượng tài lộc cũng được lựa chọn kỹ lưỡng, trong đó bánh bao túi tiền ngày càng được nhiều người ưa chuộng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi tạo hình như túi tiền vàng tượng trưng cho sự sung túc, bánh bao túi tiền còn ghi điểm nhờ hương vị mềm thơm, dễ ăn và cách làm không quá cầu kỳ. Với nguyên liệu quen thuộc, dễ tìm, món bánh này phù hợp để tự tay chuẩn bị tại nhà, vừa dùng dâng cúng đầu năm, vừa trở thành món ăn sáng hoặc món đãi khách mang ý nghĩa may mắn, đủ đầy cho khởi đầu mới.

Nguyên liệu làm bánh bao túi tiền

Phần vỏ bánh

220g bột mì đa dụng

20g đường

3g men instant

130ml sữa tươi không đường

Một chút bột nghệ

Phần nhân bánh

350g thịt nạc vai xay

3 củ hành khô

20g dầu hào

5g dầu mè

5g hạt nêm

30g mộc nhĩ

5g nấm hương

2 thìa cà phê hạt tiêu

9 quả trứng cút

Các bước làm bánh bao túi tiền tại nhà

Bước 1: Nhồi bột làm vỏ bánh

Trộn đều bột mì, đường, men instant và bột nghệ. Từ từ cho sữa tươi vào, trộn rồi nhồi sơ khoảng 5 phút.

Tiếp tục nhồi đến khi bột dẻo mịn, không dính tay. Nếu dùng máy, thời gian nhồi khoảng 10 phút.

Ủ bột 60 phút đến khi nở gấp đôi.

Bước 2: Chuẩn bị nhân bánh

Ngâm mộc nhĩ, nấm hương cho nở rồi thái nhỏ. Phi thơm hành khô, cho nấm vào xào sơ.

Trộn thịt xay với dầu hào, dầu mè, hạt nêm, hạt tiêu, sau đó cho hỗn hợp nấm vào trộn đều.

Chia nhân thành 9 phần, bọc mỗi phần với 1 quả trứng cút.

Gợi ý: Có thể thay nhân mặn bằng nhân chay như đậu xanh, đậu đỏ.

Bước 3: Tạo hình túi tiền

Cán bột thành từng miếng tròn vừa phải, đặt nhân vào giữa rồi túm mép bột lại tạo hình túi tiền.

Dùng hành lá chần nước nóng để buộc miệng bánh, giúp giữ form đẹp. Có thể thay bằng dây thực phẩm khác nhưng không buộc quá chặt để bánh nở đều.

Bước 4: Hấp bánh

Đun sôi nước, đặt bánh vào xửng hấp, phủ khăn lên nắp để tránh hơi nước nhỏ xuống mặt bánh.

Hấp khoảng 20 phút ở lửa trung bình. Sau khi tắt bếp, chờ thêm 5 phút rồi mới mở nắp để bánh không bị xẹp.

Bánh sau khi hấp có màu vàng bắt mắt, vỏ mềm xốp, nhân đậm đà. Không chỉ là món ăn sáng, ăn vặt hấp dẫn, bánh bao túi tiền còn mang ý nghĩa cầu tài lộc, sung túc, rất phù hợp để dâng lên mâm cúng Thần Tài đầu năm.