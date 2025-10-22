4 con giáp vượng khí nhất tháng 9 âm, quý nhân phù hộ giàu sang

Tháng 9 âm lịch mở ra giai đoạn vàng cho 4 con giáp này – người gặp vận thăng hoa, tài chính bùng nổ, làm đâu thắng đó, tiền của dư dả không ngờ.
Bất kể là vì yếu tố di truyền,do cắt tỉa lông kỳ quặc hay một khoảnh khắc bất ngờ, những chú mèo này đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng
Nếu có dịp về miền Tây, du khách đừng bỏ qua món bánh vá dân dã. Chiếc bánh vàng giòn, thơm béo, ăn kèm rau sống và nước mắm chua ngọt khiến ai cũng say lòng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 23/10, Song Ngư đừng nản lòng khi gặp khó khăn, may mắn sẽ đến. Kim Ngưu tài lộc tốt, khả năng sinh lời cao.
Honda Today 50 mới vừa được một đại lý tư nhân ở TP.HCM đưa về Việt Nam. Xe thiết kế cổ điển, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp cho học sinh, sinh viên.
Thành phố Nineveh từng là thủ đô hùng mạnh của Đế chế Assyria cổ đại, biểu tượng cho sức mạnh, nghệ thuật và sự phát triển đô thị của Lưỡng Hà cổ.
Lợn biển Tây Ấn (Trichechus manatus) là sinh vật hiền lành sống dưới nước, gắn liền với nhiều truyền thuyết về nàng tiên cá của người cổ đại.
Hot TikToker Đào Lê Phương Hoa mới đây đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi tiết lộ lý do cô ít xuất hiện trên nền tảng 'tóp tóp' trong thời gian qua.
Kiện tướng dancesport Khánh Thi tự hào khoe con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m và đạt nhiều thành tích nổi bật trong bộ môn dancesport.
Mô hình AI mới của DeepSeek được huấn luyện trên tập dữ liệu khổng lồ gồm hàng chục triệu tài liệu ở 100 ngôn ngữ khác nhau.
Một cuộc không kích của quân đội Mỹ đã phá hủy tàu bán ngầm chở ma túy giữa biển Caribe, mở màn cho chiến dịch truy quét các tuyến buôn lậu liên quan Venezuela.
Mới đây, cặp đôi vàng làng bóng đá Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My khiến mạng xã hội 'bùng nổ' với bộ ảnh kỉ niệm 2 năm ngày cưới tuyệt đẹp.
Đỗ Thị Hà, Tăng Thanh Hà, Thu Thảo và nhiều mỹ nhân Việt gây chú ý khi lấy chồng có gia thế ‘không phải dạng vừa’.
Ẩn mình giữa mây trắng của vùng Trạm Tấu (Lào Cai), bản Cu Vai mê hoặc du khách bởi vẻ hoang sơ, bình yên và khung cảnh “biển mây” đẹp như chốn cổ tích.
Bằng Kiều chụp ảnh ở Hồ Gươm dưới tiết trời se lạnh. Khánh Thi tự hào khi con trai Kubi mới 10 tuổi đã cao 1,56 m.
Một bản dựng kỹ thuật số về thiết kế của Mazda3 Sedan 2026 phiên bản mới đang gây chú ý trong cộng đồng yêu xe. Tác phẩm đến từ kênh YouTube "AutoYa Interior".
Mặc dù diện tích nhỏ, chỉ 36 m2 nhưng ngôi nhà vẫn thoáng đãng, rộng rãi nhờ những khoảng thông gió thông minh.
Miệng “nồi hầm” Pokrovsk thu hẹp lại còn 5 km, quân Ukraine phòng thủ trong thành phố khó rút lui, khi các tuyến đường ra vào Pokrovsk bị Nga khống chế.
Vào những ngày thời tiết trở gió, một bát súp nóng hổi không chỉ giúp làm ấm cơ thể mà còn bổ sung dưỡng chất, tăng sức đề kháng và cải thiện tiêu hóa.
Gần 20 năm trước, cảnh sát Canada phát hiện hài cốt của một phụ nữ bị ném xuống dưới giếng khoảng năm 1916 - 1918. Cuối cùng, danh tính của bà được xác định.
Trang phục của người quá cố được trang trí bằng những họa tiết thêu tinh xảo sử dụng 158 vỏ sò Columbella rustica màu đỏ, và 16 răng nanh hươu đỏ.