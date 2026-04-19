4 cây cảnh giúp ngủ ngon, thanh lọc không khí trong phòng ngủ

Muốn đặt cây cảnh trong phòng ngủ, bạn cần lựa chọn những cây cảnh không chỉ đẹp vào ban ngày mà còn không cạnh tranh oxy với bạn vào ban đêm.

Nhiều người thích trồng vài cây cảnh trong phòng ngủ để dưỡng mắt, thanh lọc không khí. Nhưng bạn có thể thấy rằng, đôi khi giấc ngủ lại không tốt như bạn mong muốn. Không chỉ trằn trọc, khó ngủ mà khi ngủ dậy cũng rất mệt mỏi, trì trệ.

Một trong những lý do khiến chất lượng giấc ngủ của bạn sút kém khiến bạn không thể ngờ đến là cây cảnh. Cây cảnh đặt trong phòng ngủ không phải đẹp là tốt. Nó có thể gây họa cho giấc ngủ của bạn.

Đó là vì hầu hết các loài thực vật quang hợp vào ban ngày, hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy, điều này rất tốt. Nhưng vào ban đêm, khi không có ánh sáng mặt trời, chúng vẫn cần hô hấp, giống như bạn - hấp thụ oxy và thải ra carbon dioxide.

Điều này thật khó xử. Nếu bạn ngủ với cửa sổ đóng kín cả đêm, phòng ngủ vốn đã ngột ngạt, rồi lại còn phải cạnh tranh oxy với mấy chậu cây cảnh, liệu bạn có ngủ ngon giấc được không?

Do đó, nếu muốn đặt cây cảnh trong phòng ngủ, bạn cần lựa chọn những cây cảnh không chỉ đẹp vào ban ngày mà còn không cạnh tranh oxy với bạn vào ban đêm.

Dưới đây là 4 cây cảnh có tác dụng "thôi miên" giúp bạn thư giãn thần kinh và ngủ ngon hơn. Bạn hãy lựa chọn nhé!

Thông đỏ lá dài - một sản phẩm "cổ" bí mật tạo ra oxy cho bạn vào ban đêm

Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc) không chỉ rất đẹp, thanh lịch mà còn giải phóng oxy vào ban đêm, gần giống như một máy phát điện oxy nhỏ hoạt động không ngừng nghỉ.

Bạn có biết rằng, loài cây này là một loài thực vật có từ cùng thời đại với khủng long, được biết đến như một "hóa thạch sống" trong giới thực vật hay không?

Quả thực nó rất quý hiếm trong quá khứ, nhưng hiện nay việc trồng trọt nhân tạo đã rất phát triển và các gia đình bình thường có thể dễ dàng trồng được.

Bạn có thể đặt cây cảnh này cạnh bàn đầu giường trong phòng ngủ, và nó sẽ hoạt động êm ái suốt đêm – hấp thụ carbon dioxide và thải ra oxy.

Với nồng độ oxy cao hơn trong phòng ngủ, não bộ của bạn sẽ nhận được đủ oxy, giúp kéo dài thời gian ngủ sâu một cách tự nhiên.

Cây cảnh thông đỏ có những ý nghĩa rất tốt

Dĩ nhiên, cây tùng cũng rất đẹp. Lá của nó xanh quanh năm và bóng mượt. Nếu được chăm sóc đúng cách, nó thậm chí có thể cho ra những quả mọng nhỏ màu đỏ tươi, trông rất bắt mắt.

Tuổi thọ của cây cảnh này rất cao. Ngoài tự nhiên, có những cây có tuổi thọ có thể lên tới hơn 5.000 năm. Đây là cây cảnh trường sinh thực sự, mang ý nghĩa về sức khỏe và trường thọ. Nhiều người cao tuổi thích chăm sóc cây cảnh này tại nhà.

Cây cảnh thông đỏ có những ý nghĩa rất tốt như: may mắn, sức khỏe trường thọ, khao khát tình duyên, sang trọng và kiêu hãnh, lại có thể canh giữ nhà cửa và xua đuổi tà ma nên đã trở thành loại cây được nhiều người yêu thích.

Hiệu ứng màu đỏ tươi của quả thông đỏ cùng với màu xanh ngọc bích của lá trông như một "cảm giác sang trọng" và viên mãn.

Cây cảnh ưa bóng râm, chịu lạnh, chịu hạn

Mẹo chăm sóc cây cảnh thông đỏ lá dài:

Thông đỏ là cây lưỡng tính khi trồng cần trồng hai cây, một cây cái và một cây đực thì mới có thể kết trái. Cây cảnh ưa bóng râm, chịu lạnh, chịu hạn, ưa mát và ẩm nhưng cũng sợ úng.

Yêu cầu về đất không khắt khe nhưng lại sợ đất sét, đất quá nghèo dinh dưỡng nên khi nuôi phải tơi xốp, dễ thấm nước nhất có thể. Ngoài ra, cần bổ sung phân cừu lên men để tăng độ phì cho đất để thúc đẩy tăng trưởng.

Đừng để cây bị khô héo. Cây thủy tùng thích độ ẩm, vì vậy hãy tưới nước khi bề mặt đất khô, nhưng đừng đợi đến khi đất hoàn toàn khô. Khi không khí khô, hãy phun sương lên lá bằng bình xịt; cây sẽ trông tươi tốt hơn.

Nha đam – một "tủ thuốc mini" và "máy lọc không khí" cho phòng ngủ

Nha đam là cây cảnh mà 10 người chơi cây cảnh thì 8 người đã từng trồng. Nhưng hầu hết mọi người chỉ biết đến sự dễ chăm sóc của nó mà không hiểu chính xác điều gì khiến nó trở nên tốt đến vậy.

Có 3 lý do khiến những người thông minh luôn có một cây nha đamtrong phòng ngủ của họ.

Thứ nhất, cây cảnh đóng vai trò như một bộ dụng cụ y tế khẩn cấp tại nhà. Bị muỗi đốt vào mùa hè và ngứa ngáy không chịu nổi? Hãy bẻ một miếng nhỏ lá lô hội, thoa nước ép lên, cơn ngứa sẽ giảm đi trong vài phút.

Nếu vô tình bị dầu bắn vào người hoặc bị bỏng hơi nước khi nấu ăn, hãy thoa nước ép lô hội ngay lập tức để giảm đáng kể cảm giác bỏng rát. Đây không chỉ là mê tín; các thành phần trong lô hội thực sự có đặc tính chống viêm, kháng khuẩn và giảm đau.

Thứ hai, cây cảnh có thể hấp thụ các khí độc hại như formaldehyde và benzen. Những ngôi nhà mới được sửa sang và đồ nội thất mới mua sẽ dần dần thải ra các chất gây ô nhiễm này. Nha đam hoạt động như một máy lọc không khí mini, hấp thụ và loại bỏ các tạp chất này từng chút một.

Thứ ba, giống như cây thông đỏ lá dài, cây cảnh này giải phóng oxy vào ban đêm. Nha đam là một loại cây có chứa axit Crassulacean, mở khí khổng vào ban đêm để hấp thụ carbon dioxide và giải phóng oxy. Đặt cây cảnh trong phòng ngủ của bạn giống như có thêm một máy tạo oxy mà không cần điện.

Mẹo chăm sóc cây cảnh nha đam:

Bạn đi công tác một tuần và để nó ở nhà một mình, nhưng khi trở về, nó vẫn sống tốt. Lá của nó căng mọng, đầy nước và chất dinh dưỡng; nó là một "chiến binh chống hạn" tự nhiên.

Cây cảnh nha đam rất thích ánh nắng mặt trời.

Khi nói đến việc bảo dưỡng, hãy nhớ điều này: tốt hơn hết là giữ cho đất khô hơn là ẩm ướt. Bạn làm chết cây lô hội của mình không phải vì họ không tưới nước, mà vì họ tưới quá thường xuyên. Nếu đất trồng luôn ẩm ướt, rễ sẽ bị thối, và dù lá có đẹp đến đâu cũng không thể cứu được cây.

Cách đúng là đợi cho đến khi đất trồng khô hoàn toàn rồi mới tưới nước kỹ. Vào mùa hè, tưới nước khoảng mười ngày đến hai tuần một lần, còn vào mùa đông, mỗi tháng một lần là đủ.

Ngoài ra, cây cảnh nha đam rất thích ánh nắng mặt trời. Đừng lúc nào cũng nhét nó vào góc tối trong phòng ngủ; thỉnh thoảng hãy di chuyển nó ra bệ cửa sổ để đón nắng, nó sẽ phát triển mạnh hơn, lá dày hơn và xanh hơn.

Nếu bạn vẫn có thể làm tốt với một thứ đơn giản như vậy, thì tôi thực sự sẽ rất ngưỡng mộ bạn.

Oải hương chính là "thuốc gây mê" đặc hiệu

Oải hương – mùi hương của nó khiến bạn buồn ngủ, hiệu quả hơn gấp trăm lần so với việc đếm cừu

Oải hương chính là "thuốc gây mê" đặc hiệu vì bạn chỉ cần ngửi mùi hương của nó là có thể chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhiều người vẫn chỉ biết đến hoa oải hương qua nước hoa, túi thơm và tinh dầu. Nhưng thực tế, bạn hoàn toàn có thể trồng một chậu hoa oải hương sống trong phòng ngủ của mình.

Tại sao nên khuyên dùng? Bởi vì hương thơm của nó chứa một thành phần gọi là "linalool", có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh của bạn, mang lại hiệu quả làm dịu, giảm lo âu và giúp dễ ngủ.

Nói một cách đơn giản: khi bạn ngửi thấy mùi hương của nó, não bộ của bạn sẽ tự động thư giãn, những suy nghĩ hỗn loạn sẽ dần tan biến, và bạn sẽ tự nhiên cảm thấy buồn ngủ.

Hơn nữa, hoa oải hương đặc biệt đẹp khi nở rộ, với những chùm hoa màu tím nhạt mang lại cảm giác bình yên.

Mẹo chăm sóc cây cảnh oải hương:

Trước tiên, hãy giữ cho đất trồng luôn hơi ẩm. Đừng để đất khô hoàn toàn trước khi tưới nước, nhưng cũng đừng để đất ngấm nước quá nhiều. Hãy tưới nước khi bạn có thể cho ngón tay vào đất và cảm thấy đất khô.

Thiếu ánh nắng sẽ khiến cây cảnh mọc vươn dài, ra ít hoa hơn

Thứ hai, cây cảnh cần nhiều ánh nắng mặt trời. Hoa oải hương là loại cây ưa sáng, vì vậy hãy đặt nó ở vị trí nhiều nắng nhất trong phòng ngủ. Thiếu ánh nắng sẽ khiến cây cảnh mọc vươn dài, ra ít hoa hơn và có mùi thơm yếu hơn.

Thứ ba, bón phân lỏng pha loãng hai tuần một lần. Dung dịch dinh dưỡng đa dụng từ cửa hàng hoa cũng được; pha loãng theo hướng dẫn trước khi tưới nước.

Nếu bạn ngủ không ngon giấc, khó ngủ hoặc dễ bị giật mình tỉnh giấc, bạn nên đặt một chậu hoa oải hương trong phòng ngủ. Điều này an toàn hơn nhiều so với việc uống thuốc ngủ bừa bãi.

Lan chi - vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng khả năng sinh trưởng đáng ngạc nhiên

Lan chi (Chlorophytum bichetii) là cây cảnh phổ biến và bình thường đến mức nhiều người thậm chí không để ý đến chúng.

Nhưng loài cây nhỏ bé như cỏ dại này lại được công nhận là "máy lọc không khí sinh học" và khả năng thanh lọc không khí của chúng nằm trong top ba loại cây xanh có khả năng thanh lọc tốt nhất.

Cây cảnh lan chi có khả năng hấp thụ khí độc hại rất mạnh. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng việc đặt một cây cảnh lan chi trong một căn phòng rộng 10 mét vuông có thể hấp thụ hơn 80% các khí độc hại trong phòng trong vòng 24 giờ.

Formaldehyde, benzen và carbon monoxide đều dễ dàng được cây cảnh này hấp thụ. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là lá của cây cảnh có những sợi lông nhỏ li ti có thể hấp thụ bụi và khói từ không khí.

Hãy tưởng tượng, với ít bụi hơn trong phòng ngủ, hệ hô hấp của bạn sẽ bớt gánh nặng, mũi bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, và bạn sẽ ngủ ngon hơn một cách tự nhiên.

Mẹo chăm sóc cây cảnh lan chi:

Bí quyết chăm sóc cây cảnh lan chi có thể gói gọn trong hai từ: độ ẩm.

Loại cây này rất ưa nước. Nếu bạn không tưới nước kịp thời khi đất khô, đầu lá sẽ lập tức chuyển sang màu vàng và héo úa.

Khi máy điều hòa trong phòng ngủ đang hoạt động và không khí khô, hãy phun nước lên lá, và ngày hôm sau bạn sẽ thấy lá xanh tươi đến mức gần như phản chiếu ánh sáng.

Loại cây này rất ưa nước.

Tưới nước bằng phân bón pha loãng một hoặc hai lần mỗi tháng, có thể là nước vo gạo hoặc dung dịch dinh dưỡng, và cây cảnh sẽ phát triển mạnh mẽ, với những cây nhện nhỏ mọc thành từng cụm.

Người thông minh trồng cây cảnh không chỉ vì vẻ đẹp của chúng. Họ muốn những loài cây đẹp, thanh lọc không khí, giúp họ ngủ ngon và dễ chăm sóc.

Đối với những người khó ngủ, oải hương là những lựa chọn tốt nhất. Nếu bạn cảm thấy chất lượng không khí trong phòng ngủ kém, hãy ưu tiên trồng cây làn chi và nha đam.

Đối với những ai muốn bổ sung oxy vào ban đêm, cây thông đỏ là dài là sự lựa chọn tốt nhất. Việc này sẽ không tốn nhiều tiền hay công sức. Nhưng đổi lại, bạn sẽ có được giấc ngủ ngon và sâu giấc mỗi đêm.

* Bài viết mang tính tham khảo, cung cấp kiến thức phong thủy cho bạn đọc