Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
3 loại cây như "két sắt giữ lộc" trong nhà

Bất động sản

3 loại cây như "két sắt giữ lộc" trong nhà

Theo phong thủy, một số cây được xem là biểu tượng của may mắn, tài lộc và thịnh vượng, sống càng lâu phúc khí càng lớn.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Không chỉ cho trái thơm ngon, mít còn được xem là loại cây mang lại vận khí tốt lành. Cây mít đại diện cho sự chắc chắn, no ấm và gắn bó lâu dài. Ảnh: Thafaco
Không chỉ cho trái thơm ngon, mít còn được xem là loại cây mang lại vận khí tốt lành. Cây mít đại diện cho sự chắc chắn, no ấm và gắn bó lâu dài. Ảnh: Thafaco
Tán cây rộng, thân chắc khỏe, bộ rễ ăn sâu vào lòng đất mang ý nghĩa gia đạo ổn định, bền vững qua nhiều thế hệ. Ảnh: VNFarm
Tán cây rộng, thân chắc khỏe, bộ rễ ăn sâu vào lòng đất mang ý nghĩa gia đạo ổn định, bền vững qua nhiều thế hệ. Ảnh: VNFarm
Trái mít mọc thành từng chùm sát thân tượng trưng cho sự quây quần, sung túc, gia đình gắn bó hòa thuận. Ảnh: Oxi House
Trái mít mọc thành từng chùm sát thân tượng trưng cho sự quây quần, sung túc, gia đình gắn bó hòa thuận. Ảnh: Oxi House
Cây ăn quả không chỉ bóng mát và trái ngọt mà còn là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển và tài lộc bền vững. Ảnh: Internet
Cây ăn quả không chỉ bóng mát và trái ngọt mà còn là biểu tượng cho sự sinh sôi, phát triển và tài lộc bền vững. Ảnh: Internet
Trong dân gian, người ta thường trồng những cây như lựu, táo, hồng, cam, bưởi... ở sân trước hoặc sau nhà. Ảnh: Internet
Trong dân gian, người ta thường trồng những cây như lựu, táo, hồng, cam, bưởi... ở sân trước hoặc sau nhà. Ảnh: Internet
Mỗi loại quả đều mang một ý nghĩa riêng, chẳng hạn lựu tượng trưng cho con đàn cháu đống, cam biểu trưng cho sự hanh thông thuận lợi, hồng biểu tượng của sự viên mãn. Ảnh: Vu Farm
Mỗi loại quả đều mang một ý nghĩa riêng, chẳng hạn lựu tượng trưng cho con đàn cháu đống, cam biểu trưng cho sự hanh thông thuận lợi, hồng biểu tượng của sự viên mãn. Ảnh: Vu Farm
Trong phong thủy, cây hòe mang năng lượng tích cực mạnh mẽ, giúp chiêu tài chiêu lộc. Ảnh: Vinmec
Trong phong thủy, cây hòe mang năng lượng tích cực mạnh mẽ, giúp chiêu tài chiêu lộc. Ảnh: Vinmec
Theo quan niệm xưa, trồng cây hòe trước cửa sẽ giúp gia chủ có con đường công danh rạng rỡ. Ảnh: Vườn Ngọc Tân
Theo quan niệm xưa, trồng cây hòe trước cửa sẽ giúp gia chủ có con đường công danh rạng rỡ. Ảnh: Vườn Ngọc Tân
Bên cạnh đó, hoa hòe còn là một vị thuốc quý trong Đông y với công dụng thanh nhiệt, cầm máu và hỗ trợ hạ huyết áp. Ảnh: Internet
Bên cạnh đó, hoa hòe còn là một vị thuốc quý trong Đông y với công dụng thanh nhiệt, cầm máu và hỗ trợ hạ huyết áp. Ảnh: Internet
Do vậy, người xưa tin rằng, nếu đã có cây hòe già trong nhà, nên giữ gìn cẩn thận, chặt bỏ là xua đuổi phúc lành. Ảnh: Internet
Do vậy, người xưa tin rằng, nếu đã có cây hòe già trong nhà, nên giữ gìn cẩn thận, chặt bỏ là xua đuổi phúc lành. Ảnh: Internet
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Cây phong thủy mang lại may mắn #Ý nghĩa các loại cây ăn quả #Cây tượng trưng cho tài lộc và thịnh vượng #Phong thủy và cây trồng trong nhà #Cây hòe và giá trị y học #cây cảnh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT