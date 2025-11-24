Hà Nội

10 loại cây có độc không nên trồng trong nhà

Bất động sản

10 loại cây có độc không nên trồng trong nhà

Nhiều loại cây dù đẹp nhưng lại chứa độc tố nguy hiểm, có thể gây hại cho trẻ nhỏ nếu vô tình ăn phải.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Hoa ly lửa thuộc họ bả chó, họ tỏi độc. Các thành phần của cây đều chứa chất độc có thể giết chết người và động vật. Ảnh: scienceinfo
Trúc đào là cây bụi cảnh đẹp phổ biến ở những vùng khí hậu ấm. Tuy nhiên, lá và hoa của trúc đào chứa cardiac glycoside độc hại, có thể gây đau bụng, bải hoải chân tay hoặc tử vong. Ảnh: Getty
Cây tầm gửi chứa phoratoxin, chất độc hại nếu ăn bất kỳ bộ phận nào của cây. Vật nuôi ăn phải cây này có thể nôn, khó thở hoặc nhịp tim chậm. Ảnh: Internet
Toàn thân cây hồng môn có độc tố Calcium oxalate và Asparagine. Bình thường, những chất này không gây ảnh hưởng nhưng nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng cần lưu ý vì nếu ăn phải bất kỳ bộ phận nào của cây cũng gây ra bỏng rát họng, dạ dày. Ảnh: Internet
Hầu như tất cả các bộ phận của hoa linh lan đều có độc, có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và làm rối loạn hoạt động tim của chó, mèo và ngựa, thậm chí gây tử vong cho động vật nhỏ. Ảnh: Internet
Mao địa hoàng có chùm hoa hình chuông rực rỡ, sở hữu vẻ đẹp ấn tượng nhưng chứa chất độc digoxin. Nếu ăn phải có thể gây buồn nôn, tiêu chảy, chảy nước dãi, nhịp tim bất thường, thậm chí tử vong. Ảnh: Internet
Vỏ và hạt của cây tử đằng chứa nhiều độc tố, chỉ ăn 2 trong số các loại hạt của cây cũng có thể bị ngộ độc. Ảnh: Internet
Cây thủy tùng thường trồng làm cảnh với lá kim xanh bóng quanh năm và quả đỏ tươi. Tuy nhiên, tất cả bộ phận của cây đều chứa taxine, gây run cơ hoặc chết đột ngột ở động vật, và gây khó thở, chóng mặt, co giật ở người. Ảnh: Internet
Trong thân và lá cây kim tiền có chứa canxi oxalat, gây nóng rát, bỏng lưỡi, cổ họng nếu ăn phải. Nặng hơn sẽ gây sưng viêm, ngạt thở và xuất huyết dạ dày. Ảnh: Internet
Giống như nhiều cây họ ráy khác, tất cả bộ phận của vạn niên thanh đều có độc. Vì vậy, phải cẩn thận khi va chạm, di chuyển hay chăm sóc loại cây này. Ảnh: Internet
