5 loại cây không nên đặt trong phòng ngủ

Cây xanh giúp không gian nghỉ ngơi thêm tươi mát, gần gũi thiên nhiên, tuy nhiên không phải cây nào cũng phù hợp đặt trong phòng ngủ.

Cây lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí, nhưng đặt trong phòng ngủ quá nhiều có thể phản tác dụng. Ảnh: BvNTP
Vào ban đêm, cây cũng tham gia quá trình hô hấp, thải CO2 và hút O2, khiến không gian bí hơn nếu diện tích phòng nhỏ và ít thông gió. Ảnh: Internet
Cây bàng Singapore trông rất đẹp nhưng giống cây này có thể gặp khó khăn khi đặt trong phòng ngủ. Ảnh: Vietnamnet
Bởi, đây là loại cây cần nhiều ánh sáng. Nếu phòng ngủ thiếu ánh sáng, cây có thể rụng lá. Ảnh: Phương Trung Green
cây đa búp đỏ khá đẹp, mang lại nét sang trọng cho bất kỳ căn phòng nào. Tuy nhiên, chuyên gia Steinkopf cho biết loài cây này cần nhiều ánh sáng tự nhiên hơn những gì phòng ngủ thường có. Ảnh: Cây cảnh xanh
Cây đa búp đỏ cũng có thể phát triển khá cao, vì vậy nó phù hợp hơn với phòng khách. Ảnh: Cảnh quan Sohala
Cây xương rồng không phải lựa chọn tốt cho phòng ngủ, nhất là phòng diện tích nhỏ. Nhiều loại xương rồng có thể phát triển rất cao và chiếm nhiều diện tích. Ảnh: Nội Thất Lương Sơn
Thêm vào đó, là cây sa mạc, chúng cần rất nhiều ánh sáng mặt trời. Ảnh: Kiểng lá VN
Những bông hoa trắng thơm của cây nhài tây khiến chúng trở thành cây trồng trong nhà được yêu thích. Ảnh: Cây giống tốt
Tuy nhiên, nhài tây dễ trồng ngoài trời trong khí hậu ấm áp hơn là trong nhà. Chúng cực kỳ nhạy cảm với thay đổi ánh sáng, dễ bị sâu bệnh và không chịu được nhiệt độ, độ ẩm thất thường. Ảnh: Internet
