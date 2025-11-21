Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bất động sản

5 loại cây trước nhà không nên chặt kẻo tán tài

Theo quan niệm xưa, một số cây trồng lâu năm trước nhà không nên chặt bỏ, vì có thể thất thoát tài lộc của gia đình.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh trước nhà không chỉ mang lại bóng mát, điều hòa không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng khí lưu thông, vận may và tài lộc của gia chủ. Một số loại cây được xem là “thần hộ mệnh”, tượng trưng cho bình an – thịnh vượng.

Vì vậy, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng có những loại cây trước nhà tuyệt đối không nên chặt bỏ bừa bãi, kẻo vô tình làm tán tài, hao vận may.

Cây đa

Cây đa gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam, được xem như một biểu tượng của sự trường thọ, bảo vệ và ổn định. Nếu trước nhà có cây đa lớn, tán rộng, đa phần người xưa đều kiêng chặt bỏ. Bởi cây đa được cho là nơi “tụ khí”, giúp ngăn tà, giữ bình yên cho gia đình.

cay1.jpg
Ảnh minh họa

Ngoài ra, bộ rễ vững chãi của cây đa cũng được ví như nền tảng tài lộc vững vàng. Việc chặt đa khi không thật sự cần thiết có thể làm gia chủ cảm thấy bất an, tinh thần dao động, ảnh hưởng đến công việc và tài vận.

Cây hòe

Cây hòe có tán lá rộng, hoa đẹp và dễ tạo bóng mát. Theo quan niệm truyền thống, hòe tượng trưng cho danh vọng, thành đạt và uy tín.

Nếu cây hòe già bị chặt bỏ, người xưa tin rằng phước lành về tiền tài và sự nghiệp sẽ mất mát.

Cây liễu

Theo quan niệm xưa, cây liễu mang khí âm mạnh, nếu liễu già lớn nằm ngay trước nhà bị đốn hạ sẽ rước xui xẻo và hao tổn phúc phần gia đình.

cay-lieu.jpg
Ảnh minh họa

Nếu được chăm sóc đúng cách, cây liễu sẽ giữ được dương khí cho sân trước, đồng thời tăng thẩm mỹ và sự mềm mại cho cảnh quan.

Cây gạo

Gạo đại diện cho sự đủ đầy, nguồn tài lộc. Nếu trồng cây gạo sai vị trí hoặc chặt bừa bãi có thể mang lại điều không may.

Bên cạnh phong thủy, cây gạo còn giúp tạo không gian xanh, giảm nhiệt độ xung quanh, thu hút chim và các loài côn trùng có ích cho vườn.

Cây du

Cây du tượng trưng cho sự giàu có, mang lại tài lộc, giàu có cho gia đình. Theo quan niệm dân gian, nếu trồng hoặc chặt cây du sai cách sẽ làm đứt mạch tài lộc và ảnh hưởng đến sự trường thọ của gia đình.

Ngoài ra, cây du còn có khả năng chắn gió, giảm bụi và tạo không gian yên tĩnh, giúp ngôi nhà luôn thoáng mát.

#Phong thủy cây trước nhà #Cây đa và ý nghĩa trường thọ #Cây hòe tượng trưng thành đạt #Cây liễu và vận khí gia đình #Cây gạo và tài lộc #Cây du và sự giàu có

Bài liên quan

Bất động sản

Cận cảnh nhà vườn trồng cây, nuôi gà của ca sĩ Mỹ Tâm

Không chỉ trồng cây, ca sĩ Mỹ Tâm còn nuôi gà trong cơ ngơi tại TP HCM. 

my-tam1.jpg
Mới đây, ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ khoảnh khắc thu hoạch xoài trong khu vườn rộng lớn tại Củ Chi khiến người hâm mộ không khỏi thích thú. Ảnh: FB My Tam
my-tam2.jpg
Những cây xoài lớn trong khu vườn của nữ ca sĩ cho nhiều đợt trái hơn các các năm trước. Ảnh: FB My Tam
Xem chi tiết

Bất động sản

4 vị trí trong nhà không nên đặt cây cảnh

Cây xanh giúp không gian sống trở nên dễ chịu, trong lành, tuy nhiên không phải vị trí nào trong nhà cũng thích hợp để đặt cây.

Cây xanh là yếu tố không thể thiếu trong trang trí nội thất hiện đại. Một chậu cây nhỏ không chỉ giúp không gian sống thêm sinh động, mát mẻ mà còn mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi với thiên nhiên.

Tuy nhiên, nếu bố trí sai chỗ, cây có thể ảnh hưởng đến phong thủy, chất lượng không khí hoặc thậm chí gây bất tiện trong sinh hoạt.

Xem chi tiết

Bất động sản

5 cây cảnh trồng trong phòng khách như "vòi rồng" hút lộc

Những loại cây này được ví như "lá bùa hộ mệnh", có thể mang lại may mắn cho gia chủ.

Phòng khách không chỉ là không gian sinh hoạt chung của gia đình mà còn là nơi đón tiếp bạn bè, khách quý. Theo phong thủy, việc bố trí cây xanh trong phòng khách không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn thu hút tài lộc, may mắn và năng lượng tích cực.

Cùng tham khảo những loại cây trồng phòng khách được nhiều gia đình ưa chuộng năm 2025 để tăng cường vượng khí và tạo điểm nhấn thẩm mỹ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới