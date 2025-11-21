5 loại cây trước nhà không nên chặt kẻo tán tài

Theo quan niệm xưa, một số cây trồng lâu năm trước nhà không nên chặt bỏ, vì có thể thất thoát tài lộc của gia đình.

Trong quan niệm phong thủy Á Đông, cây xanh trước nhà không chỉ mang lại bóng mát, điều hòa không khí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến dòng khí lưu thông, vận may và tài lộc của gia chủ. Một số loại cây được xem là “thần hộ mệnh”, tượng trưng cho bình an – thịnh vượng.

Vì vậy, nhiều chuyên gia phong thủy khuyên rằng có những loại cây trước nhà tuyệt đối không nên chặt bỏ bừa bãi, kẻo vô tình làm tán tài, hao vận may.

Cây đa

Cây đa gắn liền với hình ảnh làng quê Việt Nam, được xem như một biểu tượng của sự trường thọ, bảo vệ và ổn định. Nếu trước nhà có cây đa lớn, tán rộng, đa phần người xưa đều kiêng chặt bỏ. Bởi cây đa được cho là nơi “tụ khí”, giúp ngăn tà, giữ bình yên cho gia đình.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, bộ rễ vững chãi của cây đa cũng được ví như nền tảng tài lộc vững vàng. Việc chặt đa khi không thật sự cần thiết có thể làm gia chủ cảm thấy bất an, tinh thần dao động, ảnh hưởng đến công việc và tài vận.

Cây hòe

Cây hòe có tán lá rộng, hoa đẹp và dễ tạo bóng mát. Theo quan niệm truyền thống, hòe tượng trưng cho danh vọng, thành đạt và uy tín.

Nếu cây hòe già bị chặt bỏ, người xưa tin rằng phước lành về tiền tài và sự nghiệp sẽ mất mát.

Cây liễu

Theo quan niệm xưa, cây liễu mang khí âm mạnh, nếu liễu già lớn nằm ngay trước nhà bị đốn hạ sẽ rước xui xẻo và hao tổn phúc phần gia đình.

Ảnh minh họa

Nếu được chăm sóc đúng cách, cây liễu sẽ giữ được dương khí cho sân trước, đồng thời tăng thẩm mỹ và sự mềm mại cho cảnh quan.

Cây gạo

Gạo đại diện cho sự đủ đầy, nguồn tài lộc. Nếu trồng cây gạo sai vị trí hoặc chặt bừa bãi có thể mang lại điều không may.

Bên cạnh phong thủy, cây gạo còn giúp tạo không gian xanh, giảm nhiệt độ xung quanh, thu hút chim và các loài côn trùng có ích cho vườn.

Cây du

Cây du tượng trưng cho sự giàu có, mang lại tài lộc, giàu có cho gia đình. Theo quan niệm dân gian, nếu trồng hoặc chặt cây du sai cách sẽ làm đứt mạch tài lộc và ảnh hưởng đến sự trường thọ của gia đình.

Ngoài ra, cây du còn có khả năng chắn gió, giảm bụi và tạo không gian yên tĩnh, giúp ngôi nhà luôn thoáng mát.